Oana Țoiu, la reuniunea Gymnich a miniștrilor de externe ai UE: Ucraina, Marea Neagră și Orientul Mijlociu, pe agenda discuțiilor

Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu participă, în perioada 1-2 septembrie 2026, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai UE, la Wicklow, în Irlanda, țara care deține Președinția Consiliului UE.

Potrivit unui comunicat al MAE, la reuniune au fost invitați să se alăture discuției și omologii din Canada, Elveția, Islanda, Norvegia, Marea Britanie și Ucraina.

Prima sesiune va aborda răspunsul UE la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și escaladarea conflictului, cu accent pe extinderea incidentelor de securitate din Marea Neagră și impactul asupra exporturilor de grâne și securității globale alimentare, sprijinul pentru Ucraina și măsuri de limitare a capacității Rusiei de a continua războiul de agresiune.

A doua sesiune se va axa pe îmbunătățirea acțiunii UE pe dimensiunea de Politică externă și de securitate comună/PESC, inclusiv pe consolidarea eficienței, reforma cadrului instituțional, metode de lucru și procese decizionale. De asemenea, vor fi abordate prioritățile UE la Adunarea Generală a ONU 81, în special sprijinul pentru reforma ONU și multilateralism.

Cea de-a treia sesiune va fi dedicată situației din Orientul Mijlociu și evoluțiilor pe palierele libertății de navigație, sprijinului pentru Liban, implementării Planului de pace din Gaza și deteriorării situației din Cisiordania.