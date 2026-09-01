Oana Țoiu, la reuniunea Gymnich a miniștrilor de externe ai UE: Ucraina, Marea Neagră și Orientul Mijlociu, pe agenda discuțiilor

ROMÂNIAU.E.CONSILIUL UE
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu participă, în perioada 1-2 septembrie 2026, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai UE, la Wicklow, în Irlanda, țara care deține Președinția Consiliului UE.

Potrivit unui comunicat al MAE, la reuniune au fost invitați să se alăture discuției și omologii din Canada, Elveția, Islanda, Norvegia, Marea Britanie și Ucraina.

Prima sesiune va aborda răspunsul UE la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și escaladarea conflictului, cu accent pe extinderea incidentelor de securitate din Marea Neagră și impactul asupra exporturilor de grâne și securității globale alimentare, sprijinul pentru Ucraina și măsuri de limitare a capacității Rusiei de a continua războiul de agresiune.

A doua sesiune se va axa pe îmbunătățirea acțiunii UE pe dimensiunea de Politică externă și de securitate comună/PESC, inclusiv pe consolidarea eficienței, reforma cadrului instituțional, metode de lucru și procese decizionale. De asemenea, vor fi abordate prioritățile UE la Adunarea Generală a ONU 81, în special sprijinul pentru reforma ONU și multilateralism.

Cea de-a treia sesiune va fi dedicată situației din Orientul Mijlociu și evoluțiilor pe palierele libertății de navigație, sprijinului pentru Liban, implementării Planului de pace din Gaza și deteriorării situației din Cisiordania.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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