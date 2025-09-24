INTERNAȚIONAL
Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, la New York, la 22 septembrie 2025, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, desfășurată în contextul săptămânii la nivel înalt a celei de a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, informează un comunicat oficial al MAE.
Întâlnirea, organizată într-un context internațional marcat de crize multiple și amenințări la adresa securității globale, a urmărit consolidarea dialogului dintre statele membre UE și partenerii internaționali cu privire la principalele conflicte aflate pe agenda Consiliului de Securitate al ONU. Un accent special a fost pus pe războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe recentele încălcări ale spațiului aerian al unor state membre, inclusiv România. Un alt subiect central l-a reprezentat situația tensionată din Orientul Mijlociu.
În intervenția sa, șefa diplomației române a subliniat angajamentul ferm al României pentru ordinea internațională bazată pe reguli și pentru respectarea principiilor de drept internațional bazată pe reguli și pentru respectarea principiilor de drept internațional. Ministra Oana Țoiu a condamnat fără echivoc agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și acțiunile provocatoare ale Moscovei la adresa statelor membre UE, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian românesc. Totodată, a exprimat sprijinul deplin pentru demersurile UE și NATO de consolidare a securității colective și a punctat importanța unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina.
„Menținerea păcii este o responsabilitate comună a statelor membre ONU. Comunitatea internațională are obligația de a susține Ucraina și de a impune sancțiuni ferme statului agresor”, a declarat ministrul român al afacerilor externe într-un comunicat oficial.
De asemenea, Oana Țoiu a pledat pentru intesificarea coordonării dintre SUA, Europa și partenerii globali în vederea obținerii unui proces de pace durabil și a atras atenția asupra mesajelor duplicitare ale Moscovei, care, deși invocă pacea, continuă atacurile ce provoacă pierderi de vieți omenești. Ministrul român a salutat eforturile europene de adoptare a unui nou pachet de sancțiuni solide împotriva Rusiei.
În plan umanitar, șefa diplomației române a subliniat sprijinul consistent oferit de România în evacuarea medicală a pacienților pediatrici din Gaza.
În încheiere, Oana Țoiu a reafirmat importanța unei acțiuni comune și responsabile a comunității internaționale pentru apărarea ordinii mondiale bazate pe reguli și pentru garantarea păcii și securității globale.
CONSILIUL DE SECURITATE
La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Antonio Costa a făcut apel la Rusia să vină la masa negocierilor și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut apel la Rusia, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, să vină la masa negocierilor, să oprească crimele și distrugerile și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine.
„Ucraina luptă pentru însăși principiile Cartei Națiunilor Unite: suveranitatea, integritatea teritorială, respectul față de granițele recunoscute internațional și dreptul de a-și alege propriul destin. Nu putem rescrie istoria. Acest război a început printr-un atac nejustificat și ilegal al Rusiei”, a punctat Costa în discursul său.
Antonio Costa a subliniat că există o singură cauză a acestui război – refuzul Rusiei de a recunoaște dreptul Ucrainei de a-și decide propriul viitor – și a precizat că pacea în Ucraina nu este doar în interesul Kievului sau al Europei, ci reprezintă interesul comunității globale.
„Dacă acceptăm invazia Rusiei în Ucraina, nicio țară nu va mai fi vreodată în siguranță. Pacea trebuie să fie prioritatea principală a comunității internaționale. Uniunea Europeană va continua să lucreze pentru a pune capăt acestui război de agresiune și pentru a sprijini Ucraina în toate modurile posibile. Un armistițiu, la care Ucraina și-a exprimat deja acordul, este primul pas”, a adăugat președintele Consiliului European.
El a făcut apel la comunitatea internațională să se implice activ în eforturile de pace, cu respect deplin față de Carta Națiunilor Unite și a subliniat că Uniunea Europeană susține eforturile președintelui american Donald Trump pentru pace.
„Și mi-ar plăcea să văd China, de asemenea membru permanent al acestui Consiliu, contribuind la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina. Pentru a pune capăt agresiunii, UE va continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni. Pentru a asigura o pace durabilă, UE, în cadrul Coaliției celor Dispuși, este pregătită să contribuie cu garanții de securitate concrete pentru Ucraina”, a punctat Antonio Costa.
În încheiere, președintele Consiliului European a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei în parcursul său spre aderarea deplină la Uniunea Europeană va continua, pentru a răspunde aspirațiilor poporului său.
„Momentul pentru pace este acum. Și acum este timpul ca Rusia să pună capăt acestei agresiuni”, a concluzionat Antonio Costa.
MAREA BRITANIE
Șefa diplomației britanice: Regatul Unit este pregătit să acționeze la încălcările „provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO”
Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a declarat marți că Regatul Unit este „pregătit să acționeze”, după ce președintele american Donald Trump a cerut țărilor NATO să doboare avioanele ruse care pătrund în spațiul Alianței, transmite DPA, preluat de Agerpres.
Vorbind în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, Cooper a condamnat Moscova pentru încălcările repetate ale spațiului aerian aliat: „În ultimele săptămâni, am asistat la încălcări provocatoare și nesăbuite ale spațiului aerian al NATO în Estonia, Polonia și România, acte cărora NATO se opune ferm, și vom fi pregătiți să acționăm.”
Oficialul britanic a subliniat că „securitatea Ucrainei este securitatea noastră și toți depindem de respectarea Cartei ONU”. „Acțiunile Rusiei caută să ne submineze democrația și să răspândească instabilitatea mult dincolo de frontierele Europei”, a adăugat Cooper.
Declarațiile vin la scurt timp după ce președintele Donald Trump a afirmat că Ucraina își poate recupera întreg teritoriul ocupat de Rusia, o schimbare de atitudine față de poziția anterioară, când îndemnase Kievul să accepte concesii teritoriale.
După reuniunea Consiliului Nord-Atlantic convocată la solicitarea Estoniei, NATO a avertizat că va răspunde ferm la provocările Moscovei.
„Rusia nu ar trebui să aibă dubii: NATO și aliații vor folosi, în concordanță cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și non-militare necesare pentru a ne apăra și pentru a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile”, se arată în declarația adoptată marți.
În ultimele zile, au avut loc mai multe incidente în regiune. Trei avioane militare ruse au intrat vineri în spațiul aerian estonian, unde au rămas timp de 12 minute, fapt negat de Moscova. Înainte de acest episod, Polonia a raportat pătrunderea a circa 20 de drone ruse, dintre care trei au fost doborâte, iar România a denunțat la rândul său o încălcare a spațiului aerian de către o dronă rusească.
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen a discutat cu Donald Trump despre „provocările Kremlinului”, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian european: „Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele american, Donald Trump, despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile repetate ale spațiului aerian european și au convenit asupra necesității de a reduce veniturile energetice ale Moscovei.
„Am avut o discuție bună cu președintele Trump, în marja Adunării Generale a ONU. I-am mulțumit pentru angajamentul său de a contribui la ameliorarea situației copiilor dispăruți din Ucraina. Europa și Statele Unite vor lucra cot la cot pentru a-i aduce înapoi”, a declarat Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă.
Președinta Comisiei Europene a precizat că a discutat cu Donald Trump despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că au convenit asupra necesității de a reduce rapid veniturile Rusiei din sectorul energetic. Ea a explicat că acesta este tocmai obiectivul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat de UE împotriva Moscovei.
„Întărim presiunea, interzicând importurile de gaz natural lichefiat rusesc pe piețele europene și vizând rafinăriile, comercianții de petrol și rafinăriile din țări terțe. Până în 2027, Europa va fi întors definitiv pagina combustibililor fosili din Rusia”, a adăugat von der Leyen.
De asemenea, cei doi au discutat despre provocările generate de Kremlin, inclusiv incursiunile frecvente în spațiul aerian european.
„Acestea sunt încercări evidente de a ne testa reacția. De aceea, Europa își accelerează eforturile de apărare pentru a-și consolida flancul estic. Trebuie să acționeze ca un scut atât pentru Europa, cât și pentru NATO”, a subliniat Ursula von der Leyen.
Totodată, președinta Comisiei Europene și președintele american au discutat despre situația din Orientul Mijlociu. „Amândoi suntem de acord că suferința civililor trebuie să înceteze. Europa rămâne ferm unită în sprijinul soluției celor două state”, a punctat von der Leyen.
Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
