Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei

Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, la New York, la 22 septembrie 2025, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, desfășurată în contextul săptămânii la nivel înalt a celei de a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, informează un comunicat oficial al MAE.

Întâlnirea, organizată într-un context internațional marcat de crize multiple și amenințări la adresa securității globale, a urmărit consolidarea dialogului dintre statele membre UE și partenerii internaționali cu privire la principalele conflicte aflate pe agenda Consiliului de Securitate al ONU. Un accent special a fost pus pe războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe recentele încălcări ale spațiului aerian al unor state membre, inclusiv România. Un alt subiect central l-a reprezentat situația tensionată din Orientul Mijlociu.

În intervenția sa, șefa diplomației române a subliniat angajamentul ferm al României pentru ordinea internațională bazată pe reguli și pentru respectarea principiilor de drept internațional bazată pe reguli și pentru respectarea principiilor de drept internațional. Ministra Oana Țoiu a condamnat fără echivoc agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și acțiunile provocatoare ale Moscovei la adresa statelor membre UE, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian românesc. Totodată, a exprimat sprijinul deplin pentru demersurile UE și NATO de consolidare a securității colective și a punctat importanța unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina.

„Menținerea păcii este o responsabilitate comună a statelor membre ONU. Comunitatea internațională are obligația de a susține Ucraina și de a impune sancțiuni ferme statului agresor”, a declarat ministrul român al afacerilor externe într-un comunicat oficial.

De asemenea, Oana Țoiu a pledat pentru intesificarea coordonării dintre SUA, Europa și partenerii globali în vederea obținerii unui proces de pace durabil și a atras atenția asupra mesajelor duplicitare ale Moscovei, care, deși invocă pacea, continuă atacurile ce provoacă pierderi de vieți omenești. Ministrul român a salutat eforturile europene de adoptare a unui nou pachet de sancțiuni solide împotriva Rusiei.

În plan umanitar, șefa diplomației române a subliniat sprijinul consistent oferit de România în evacuarea medicală a pacienților pediatrici din Gaza.

În încheiere, Oana Țoiu a reafirmat importanța unei acțiuni comune și responsabile a comunității internaționale pentru apărarea ordinii mondiale bazate pe reguli și pentru garantarea păcii și securității globale.