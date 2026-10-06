Oana Țoiu: Marea Neagră a devenit cel mai periculos loc din lume pentru navigatorii comerciali din cauza războiului Rusiei în Ucraina

România condamnă ferm atacul cu drone asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei, a afirmat marți ministrul interimar de externe Oana Țoiu, subliniind că “astfel de acțiuni reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și o amenințare directă la adresa libertății navigației civile”.

“În calitate de țară riverană Dunării și Mării Negre, România tratează securitatea maritimă drept o prioritate națională și europeană”, a scris Țoiu, pe Facebook.

Ea a reiterat faptul că “Marea Neagră a devenit cel mai periculos loc din lume pentru navigatorii comerciali”, această situație fiind “o consecință directă a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei”.

“Aceasta reprezintă o amenințare atât la adresa securității regionale, cât și a securității alimentare globale. Amenințarea foametei este unul dintre cele mai odioase instrumente de război, indiferent de modul în care este folosită. Siguranța echipajelor și a navelor civile, precum și libertatea navigației în Marea Neagră trebuie garantate și protejate”, a spus șefa diplomației române.

Romania firmly condems today’s drone attack on two commercial vessels in Bulgaria’s exclusive economic zone. Such actions are in flagrant violation of international law and a direct threat to the freedom of civilian navigation. As a country on the Danube and at the Black Sea, Romania treats the issue of maritime security as a national and European priority. As I said repeatedly in international fora, as a direct consequence of Russia’s war of aggression against Ukraine, the Black Sea has become the most dangerous place globally for merchant mariners. This is a threat to regional security as much as one to global food security. The threat of hunger is a most odious tool of war regardless as of how it is used. The safety of civilian crews and vessels, and the freedom of navigation in the Black Sea should be guaranteed and protected. Romania is committed to working with Bulgaria and Türkiye under the agreement signed at the NATO Summit in Ankara to strengthen Black Sea security and protect critical maritime infrastructure. Also, the agreed future EU Black Sea Maritime Security Hub in Constanța and Varna will be an important contribution to enhancing coordination, situational awareness and resilience in the Black Sea region.

@vpetrova_mfa @MFABulgaria — Toiu Oana (@oana_toiu) October 6, 2026

Țoiu, care săptămâna trecută a prezentat la Bruxelles inițiativa României privind Platforma pentru reziliența Mării Negre, a reamintit că România se angajează să colaboreze cu Bulgaria și Turcia, în baza acordului semnat la summitul NATO de la Ankara, pentru consolidarea securității Mării Negre și protejarea infrastructurii maritime critice.

“De asemenea, viitorul Hub UE pentru securitate maritimă în Marea Neagră, convenit pentru a fi înființat la Constanța și Varna, va reprezenta o contribuție importantă la îmbunătățirea coordonării, a cunoașterii situației și a rezilienței în regiunea Mării Negre”, a conchis Oana Țoiu.

Guvernul bulgar a confirmat marți că, în cursul nopții, două nave comerciale care navigau în apele teritoriale bulgare au fost lovite de drone, una dintre ele scufundându-se, potrivit Politico Europe.

Navele, care navigau sub pavilionul Togo și al Palau, au fost lovite marți, în jurul orei 3 dimineața, la aproximativ 70 de mile marine de coasta bulgară a Mării Negre.

Echipajul unui feribot bulgar care naviga în apropiere i-a salvat pe marinarii aflați la bordul navei care naviga sub pavilionul Palau, a declarat premierul bulgar Rumen Radev într-o conferință de presă.

Optsprezece membri ai echipajului, dintre care unii au suferit arsuri grave, au fost transportați la spitale din Varna.