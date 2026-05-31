Oana Țoiu: Parteneriatul strategic cu SUA are puterea de a proteja pacea acolo unde o avem și de a o aduce acolo unde este necesară

Diana Zaim
© Oana Țoiu - X

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de apreciere pentru sprijinul exprimat de senatorul republican James Risch, după ce acesta a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia.

„Vă mulțumim pentru solidaritatea dumneavoastră, senator James Risch. Nu alegem vremurile în care trăim, dar alegem modul în care le putem influența”, a transmis șeful diplomației române.

De asemenea, Oana Țoiu a evidențiat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, arătând că „parteneriatul nostru strategic are puterea de a proteja pacea acolo unde o avem și de a o aduce acolo unde este necesară”.

Senatorul american a calificat drept „inacceptabilă” încălcarea spațiului aerian al României de către Rusia și a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România și aliații NATO.

Acesta a subliniat că Washingtonul trebuie să consolideze capacitatea de descurajare a Alianței și să transmită clar că nu va ceda „niciun centimetru din NATO”.

Nicușor Dan: Alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează capacitatea de apărare și descurajare
Nicușor Dan: Drona care a lovit un bloc din Galați este un aparat rusesc de tip Geran-2. Rezultatele anchetei vor fi transmise NATO și UE
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

