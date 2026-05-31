Oana Țoiu: Parteneriatul strategic cu SUA are puterea de a proteja pacea acolo unde o avem și de a o aduce acolo unde este necesară

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de apreciere pentru sprijinul exprimat de senatorul republican James Risch, după ce acesta a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia.

„Vă mulțumim pentru solidaritatea dumneavoastră, senator James Risch. Nu alegem vremurile în care trăim, dar alegem modul în care le putem influența”, a transmis șeful diplomației române.

De asemenea, Oana Țoiu a evidențiat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, arătând că „parteneriatul nostru strategic are puterea de a proteja pacea acolo unde o avem și de a o aduce acolo unde este necesară”.

Thank you for your solidarity, senator James Risch.



We do not choose the times we live in, but we do choose how we can influence them.



Our strategic partnership has the strength to protect peace where we have it and help bring it where it is needed.



🇷🇴🇺🇸@SenateForeign pic.twitter.com/4WIbMFEpLy — Toiu Oana (@oana_toiu) May 31, 2026

Senatorul american a calificat drept „inacceptabilă” încălcarea spațiului aerian al României de către Rusia și a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România și aliații NATO.

Acesta a subliniat că Washingtonul trebuie să consolideze capacitatea de descurajare a Alianței și să transmită clar că nu va ceda „niciun centimetru din NATO”.