Oana Țoiu pledează pentru o strategie europeană de securitate care să consolideze flancul estic prin finanțare și capabilități: „Este un aspect foarte important pentru România”

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat joi, la reuniunea informală Gymnich, importanța consolidării strategiei europene de securitate și a creșterii responsabilității Europei pentru propria apărare, evidențiind rolul strategic al flancului estic și al regiunii Mării Negre în reducerea dependențelor față de Rusia.

„O discuție extrem de importantă este cea pe care o vom purta cu privire la strategia europeană de securitate. Lucrăm la acest proiect pentru ca acesta să fie adoptat după summitul NATO. Recent, am găzduit la București summitul București 9 cu aliații nordici. Și am discutat despre modul în care vom avansa către un statut NATO 3.0, în care Europa își asumă mai multă responsabilitate pentru propria apărare și descurajare, dar, în același timp, face acest lucru în complementaritate cu strategia europeană de securitate. Un aspect foarte important pentru România în cadrul strategiei europene de securitate este, desigur, accentul pus pe flancul estic. Acest lucru trebuie să se concretizeze în finanțare și capabilități”, a declarat Oana Țoiu.

My doorstep at the informal meeting of Foreign Affairs Ministers (Gymnich) in Lemesos, Cyprus pic.twitter.com/CpyY24FSuf — Toiu Oana (@oana_toiu) May 28, 2026

Citiți și “NATO 3.0” a intrat în dispozitivul strategic la București și ar putea fi inclus în declarația summitului de la Ankara: Este “pasul logic următor” și un “proces de reechilibrare”, afirmă Rutte și Nicușor Dan

Referitor la Marea Neagră, Oana Țoiu a subliniat importanța strategică a regiunii atât din perspectivă economică, cât și geopolitică, arătând că aceasta asigură conexiunea cu Caucazul de Sud și Orientul Mijlociu.

Ministrul afacerilor externe a evidențiat, de asemenea, rolul esențial al Mării Negre pentru statele fără ieșire la mare, oferindu-le acces la piețele globale.

„Dar este, de asemenea, extrem de importantă din punct de vedere energetic, al rutelor de tranzit și al logisticii, pe măsură ce avansăm în crearea propriei autonomii strategice a Europei și a regiunii și, prin urmare, ne reducem dependența de Rusia. Acest lucru este, desigur, legat și de rutele de transport și logistice. Voi menționa doar Coridorul Central, de exemplu, precum și infrastructura submarină și cablurile critice la care lucrăm împreună cu partenerii din regiune”, a continuat Oana Țoiu.

Referindu-se la aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, Oana Țoiu a subliniat că UE trebuie să își respecte angajamentele și să deschidă cât mai rapid grupurile de negociere pentru cele două state, apreciind că luna iunie reprezintă momentul potrivit pentru acest pas, în contextul reuniunii Consiliului UE.

„Nu este vorba doar despre viitorul european la care aspiră vecinii noștri. Este vorba și despre eforturile pe care le-au depus și despre faptul că avem nevoie de legitimitate în cadrul unui proces bazat pe merit, pentru a recunoaște reformele care au avut loc, dar și eforturile care mai trebuie depuse. În cazul României, am constatat, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, că ne-am triplat PIB-ul, dar și că am contribuit la securitatea și piața economică a Uniunii Europene. Așadar, susținem cu tărie ideea că acest lucru este în interesul tuturor”, a conchis Oana Țoiu.