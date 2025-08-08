Oana Țoiu, primită la Kiev de Zelenski: Construim un parteneriat strategic România – Ucraina pentru pace, democrații puternice și prosperitate

Ministrul român de externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit joi, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis un nou mesaj de susținere din partea României, fiind prima vizită a unui șef al diplomației române în Ucraina după aproape trei ani și jumătate de la declanșarea războiului de către Rusia.

„Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații puternice și prosperitate”, a scris Oana Țoiu pe Facebook, subliniind că Ucraina luptă „cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe”.

Decizia privind ridicarea relațiilor dintre București și Kiev la nivel de parteneriat strategic a fost luată în octombrie 2023, cu prilejul primei și singurei vizite a președintelui Zelenski în România, după debutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Șefa diplomației române a afirmat că războiul „pe care Ucraina nu și l-a dorit” este purtat astăzi „în numele valorilor în care și România crede – libertate, suveranitate și independență”, iar „atâta timp cât Ucraina rezistă, și securitatea noastră este mai bine protejată”.

Potrivit acesteia, România urmărește ca pacea să fie „justă și durabilă”, să asigure „independența, integritatea și parcursul european al Ucrainei” și să contribuie la „stabilitatea și siguranța regiunii noastre”.

Discuțiile cu președintele Zelenski au vizat aprofundarea cooperării bilaterale, inclusiv în domeniile militar și economic, în beneficiul industriei românești și al cetățenilor români.

De asemenea, au fost abordate parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova și rolul României ca partener al celor două țări „pentru a fi cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită”.

Țoiu a efectuat joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022 cu scopul de a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina.

La Kiev, șefa diplomației române a mai avut întrevederi cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, și a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha.

Vineri, ministrul român de externe va participa la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina, la Cernăuți.