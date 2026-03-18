Oana Țoiu: România a convins 23 de comitete OCDE că se află la nivelul statelor dezvoltate, dar menținerea ritmului de lucru și stabilitatea guvernării sunt esențiale pentru finalizarea aderării anul acesta

România a reușit să convingă 23 de comitete sectoriale ale OCDE că se află deja, în majoritatea domeniilor, la nivelul statelor dezvoltate, însă menținerea ritmului de lucru și stabilitatea guvernării sunt decisive în etapa finală a procesului de aderare, a transmis miercuri ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Am reușit să convingem 23 de comitete sectoriale ale OCDE că suntem deja, pe cele mai multe domenii, la nivelul statelor dezvoltate care respectă cele mai înalte standarde de democrație și performanță economică. Mai avem de demonstrat că atingem aceste standarde și în domeniile Comerț și Investiții și este important pe ultima sută de metri să menținem acest ritm de lucru și stabilitatea guvernării, coordonarea bună dintre ministere, agenții, Guvern și Președinție, dar și sprijinul constant din partea mediului de afaceri, a celui academic și a societății civile”, a subliniat ministrul.

În acest context, Oana Țoiu a precizat că a transmis secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, angajamentul ferm al Ministerului Afacerilor Externe de a coordona ultimele etape ale procesului de aderare.

„Am transmis Secretarului General al OECD, Mathias Cormann, angajamentul ferm al MAE în coordonarea ultimilor pași pe care îi mai avem de făcut pentru a atinge unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României după efortul de intrare în NATO și cel de aderare la Uniunea Europeană”, a declarat aceasta.

Ministrul de externe a evidențiat că România continuă efortul diplomatic pentru aderarea la OCDE, după închiderea a 23 din cele 25 de capitole, obiectivul fiind finalizarea procesului în acest an.

Totodată, aceasta a arătat că studiul economic lansat recent confirmă că economia României este rezilientă și pregătită pentru standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii.

Procesul de aderare reflectă un efort de durată, început odată cu depunerea candidaturii oficiale în aprilie 2004 și continuat prin ani de reforme și demersuri diplomatice, în urma cărora România a primit invitația de a începe negocierile după aproape două decenii.

În perioada recentă, administrația românească, cu sprijinul MAE, a intensificat demersurile pentru alinierea la standardele OCDE, iar procesul urmează să intre în etapa deciziei politice și a ratificării Acordului de aderare.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 23 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare. Ultimele șase avize au fost obținute în 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat, cu ocazia lansării la București a studiului economic 2026, că invitația pentru aderarea României la organizație ar putea fi transmisă chiar în luna iunie, indicând că țara „a avut o creștere puternică” și „rezultate foarte bune în privința convergenței în contextul standardelor OCDE legate de venituri și standard de viață”.