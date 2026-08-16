Oana Țoiu: România, în prima linie a apărării NATO și UE, după ce o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian național

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a declarat că România se află „în prima linie în apărarea graniței NATO și a Uniunii Europene”, după ce o nouă dronă a pătruns ilegal în spațiul aerian național și a fost interceptată și distrusă de piloți spanioli, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Potrivit ministrului, drona a fost detectată la ora 04:44, în timp ce pătrundea în spațiul aerian al României, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Două aeronave de vânătoare F-18, aflate deja în misiune de monitorizare de la Baza Aeriană Militară Mihail Kogălniceanu, au primit aprobarea pentru angajarea țintei.

La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă într-o zonă nelocuită de piloții spanioli, în coordonare cu centrul de comandă român, a precizat Oana Țoiu.

„Vă mulțumim pentru îndeplinirea cu succes a misiunii. Misiunea spaniolă de Poliție Aeriană Întărită a început în luna august, ca răspuns Aliat la incidentele anterioare”, a transmis ministrul de externe.

Noaptea trecută, piloții care monitorizau spațiul nostru aerian au doborât cu succes o altă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României fără aprobare. Ministerul Apărării Naționale al României a informat că, la ora 04:44, ținta a fost detectată în timp ce pătrundea în… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 16, 2026

Oana Țoiu a subliniat că România și-a informat aliații cu privire la incident și că autoritățile vor continua să consolideze apărarea și descurajarea pe flancul estic al NATO.

„România se află în prima linie în apărarea graniței NATO și a Uniunii Europene. Ne-am informat Aliații și vom continua să consolidăm apărarea și descurajarea pe Flancul Estic”, a afirmat aceasta.

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Ministrul a precizat că, în ultimele trei săptămâni, este al treilea vehicul aerian fără pilot care pătrunde ilegal în spațiul aerian al României și este doborât.

Țoiu a atras atenția și asupra intensificării atacurilor cu drone în apropierea granițelor României. Potrivit acesteia, înainte de Ziua Marinei, mai multe fragmente au fost aduse de valuri la țărm, iar radarele românești au monitorizat atacuri cu peste 100 de drone, desfășurate în afara teritoriului României, asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre.

„Aceste încercări de a opri comerțul internațional cu produse alimentare, esențial pentru accesul la hrană pe continente și pentru reziliența Ucrainei, reprezintă acțiuni ilegitime, cu consecințe asupra securității Dunării și a Mării Negre”, a transmis ministrul afacerilor externe.