Oana Țoiu: România susține o abordare integrată între NATO, UE și formatele regionale pentru securitatea la Marea Neagră, cu impact direct asupra prețurilor la energie, comerțului și stabilității euro-atlantice

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a declarat, marți, în cadrul Black Sea and Balkans Security Forum, că securitatea la Marea Neagră trebuie privită astăzi ca o miză strategică globală, care influențează securitatea energetică, lanțurile comerciale, prețurile la energie și alimente, precum și stabilitatea euro-atlantică, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz.

În intervenția susținută în cadrul panelului dedicat provocărilor strategice generate de războiul din Ucraina, șefa diplomației române a afirmat că Marea Neagră a devenit un punct central al discuțiilor diplomatice recente purtate de România atât în cadrul Uniunii Europene, cât și cu aliații nord-atlantici.

„Ieri l-am avut alături pe ministrul de externe al Ucrainei pentru un briefing scurt la Bruxelles; am avut-o alături și pe ministra de externe a Canadei, Anita Anand. Și în ambele cazuri, Marea Neagră a fost tema centrală a conversațiilor”, a declarat Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, conflictul din Orientul Mijlociu și riscurile legate de Strâmtoarea Ormuz au accentuat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea energetică europeană.

„Vedem că este și mai esențial să protejăm ceea ce pentru noi reprezintă o sursă de energie, atât pentru prezent, cât și pentru viitor, mai ales dacă ne uităm la proiectul Neptun Deep și la resursele de gaze naturale din Marea Neagră”, a afirmat ministrul român de externe.

Oana Țoiu a subliniat că viitorul competitivității economice europene și capacitatea de a menține prețurile accesibile pentru populație și companii depind de securizarea infrastructurii energetice și maritime din regiune.

„Capacitatea noastră de a reduce din nou prețurile și de a le menține accesibile pentru cetățeni și companii depinde de capacitatea noastră comună de a ne asigura că resursele din Marea Neagră ajung efectiv pe piață și că proiectele ajung la maturitate”, a spus ea.

În acest context, ministrul de externe a insistat asupra nevoii de predictibilitate strategică și securitate pe termen lung pentru atragerea investițiilor.

„Asta înseamnă atractivitate pentru investiții, capacitatea de a proteja aceste proiecte astăzi și certitudinea că le vom putea proteja și mâine și poimâine”, a declarat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a afirmat că angajamentul strategic al României privind securitatea regională și cooperarea euro-atlantică rămâne constant, indiferent de tensiunile politice interne.

„Indiferent cât de aprinse sunt dezbaterile noastre interne și naționale, direcția în care ne-am angajat rămâne aceeași”, a afirmat ea.

Potrivit ministrului român, acest lucru a fost reconfirmat inclusiv în dialogurile purtate cu oficialii americani.

Oana Țoiu a amintit întâlnirea bilaterală cu secretarul de stat american Marco Rubio, precizând că Marea Neagră s-a aflat „în centrul declarațiilor venite de la Washington” după reuniune.

Ministrul de externe a făcut referire și la pregătirile pentru reuniunea NATO privind Marea Neagră programată în luna iunie.

În paralel, oficialul român a avertizat asupra intensificării amenințărilor hibride și a riscurilor de securitate la adresa flancului estic.

„România este una dintre țările de pe flancul estic care au avut cele mai multe intrări ilegale în spațiul aerian”, a declarat Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, protejarea Deltei Dunării și a Mării Negre este esențială nu doar pentru România, ci pentru toate statele traversate de Dunăre.

„Locul în care Dunărea se varsă în Marea Neagră afectează toate statele de-a lungul Dunării și avem un interes comun direct în această privință, nu doar din punct de vedere comercial sau de mediu, ci și în ceea ce privește prioritatea strategică acordată întregii regiuni”, a subliniat ministrul român.

Șefa diplomației române a evidențiat și experiența acumulată în cadrul operațiunilor comune de deminare desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria, cu sprijinul Canadei și al Regatului Unit.

Potrivit acesteia, lecțiile învățate în Marea Neagră sunt relevante inclusiv pentru actualele eforturi diplomatice privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Odată ce libertatea de navigație este pusă sub semnul întrebării într-o parte a lumii, se creează un precedent foarte periculos pe care alte state l-ar putea folosi și în alte regiuni”, a avertizat Oana Țoiu.

Ministrul român a făcut referire și la „culoarele de solidaritate” pentru exporturile agricole ucrainene, pe care le-a descris drept „un succes diplomatic și un efort de securitate”, care a permis continuarea fluxurilor de cereale către piețele internaționale.

În plan regional, Oana Țoiu a amintit că România, Republica Moldova și Ucraina au convenit un acord trilateral privind reziliența cibernetică.

„Credem că acest lucru devine din ce în ce mai relevant”, a afirmat ea, anunțând totodată organizarea la București, în luna octombrie, a unui simpozion privind amenințările hibride între aliați.

Șefa diplomației române a pledat pentru o coordonare mai strânsă între NATO, UE și inițiativele regionale de securitate.

„România este un susținător ferm al unei abordări mai integrate între eforturile NATO, ale Uniunii Europene și ale altor formate regionale”, a declarat Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, noile amenințări nu mai pot fi abordate exclusiv la nivel național.

„Nu putem răspunde acestor amenințări doar la nivelul unui singur stat, pentru că asta ar însemna să nu folosim puterea pe care o avem împreună, respectiv puterea colectivă a analizei, a schimbului de informații și a inovației”, a afirmat ministrul de externe.

În final, Oana Țoiu a avertizat că vulnerabilitățile de securitate au efecte directe asupra economiei și nivelului de trai și pot alimenta campaniile de dezinformare.

„Tot ceea ce eșuează la nivel de securitate se transferă imediat, uneori pe termen mediu sau lung, în prețurile de zi cu zi, în competitivitate și în standardul de viață”, a declarat șefa diplomației române.

„Dacă cetățenii nu văd o reacție coordonată și adecvată din partea decidenților, acest lucru va fi exploatat în campaniile de dezinformare”, a avertizat ea.

În încheiere, ministrul român de externe a insistat asupra importanței menținerii securității în regiunea Mării Negre.

„Marea Neagră este o mare sigură în acest moment și cred că acest lucru este absolut esențial. Și este o mare sigură pentru că o menținem sigură împreună, acum și în viitor”, a conchis Oana Țoiu.