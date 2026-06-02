Oana Țoiu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA la ONU după reuniunea privind drona rusească prăbușită la Galați: În Consiliul de Securitate vocea SUA a fost fermă

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut la New York o întrevedere cu reprezentantul permanent al SUA la ONU, Mike Waltz, în contextul reuniunii de urgență a Consiliul de Securitate al ONU convocată la solicitarea României după incidentul în care o dronă de proveniență rusă a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Potrivit șefei diplomației române, discuțiile s-au concentrat asupra implicațiilor de securitate generate de incidentul produs pe teritoriul României și asupra cooperării dintre București și Washington în fața provocărilor la adresa securității euroatlantice.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu Mike Waltz, reprezentantul permanent al SUA la ONU, alături de echipele noastre. Am discutat despre implicațiile de securitate ale incidentului cu drona rusă în România, un act iresponsabil cu consecințe directe asupra cetățenilor români civili”, a transmis Oana Țoiu, într-o postare pe Facebook.

România a solicitat convocarea unei sesiuni speciale a Consiliului de Securitate al ONU, o premieră diplomatică pentru București în cei peste 70 de ani de apartenență la organizație. În cadrul reuniunii, ministrul român de externe a prezentat cazul dronei Geran-2, de proveniență rusească, care a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, incident pe care autoritățile române îl consideră o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU.

„Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunității internaționale, un instrument comun pe care îl avem pentru a împiedica perceperea unei normalizări a abuzului. Putem și trebuie să nu mutăm limita pe care am trasat-o. Nu trebuie să considerăm aceste escaladări actuale drept noua normalitate. În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească purtând încărcătură explozivă a violat spațiul aerian al României la ora 2.00. Analizele noastre militare arată că această dronă a făcut parte inițial dintr-un roi de drone utilizate într-un atac nocturn împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre și a parcurs patru minute pe teritoriul nostru, prăbușindu-se în cele din urmă la etajul 10 al unui bloc de locuințe din orașul Galați, România”, a afirmat Oana Țoiu.

România a beneficiat de sprijinul unui grup de 56 de state, care au susținut demersul Bucureștiului la Națiunile Unite.

În cadrul reuniunii Consiliului de Securitate, Statele Unite au condamnat ferm incidentul și și-au reafirmat solidaritatea cu România. Mesajul a fost similar cu cel transmis vineri de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Diplomatul american că transmis SUA vor „apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României.

Referindu-se la poziția exprimată de Washington în cadrul dezbaterilor de la ONU, ministrul român de externe a subliniat sprijinul oferit de Statele Unite.

„În Consiliul de Securitate al ONU vocea Statelor Unite ale Americii a fost fermă și principială. Parteneriatul nostru strategic e construit pe încredere și pe un dialog transatlantic real, în fața provocărilor la adresa ordinii internaționale”, a arătat Oana Țoiu.

Întrevederea cu Mike Waltz face parte din seria de contacte diplomatice pe care Oana Țoiu le-a avut la New York în marja reuniunii Consiliului de Securitate al ONU. Anterior, ministrul român de externe s-a întâlnit și cu António Guterres, afirmând că există „o viziune comună” asupra impactului de securitate al incidentului de la Galați și asupra necesității respectării dreptului internațional și a Cartei ONU.