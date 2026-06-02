Oana Țoiu s-a întâlnit cu Guterres după sesiunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU: Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusească în România

Autor: Robert Lupițu
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la New York cu secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, António Guterres, în marja reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate convocată la solicitarea României după incidentul în care o dronă de proveniență rusă a lovit un bloc de locuințe din Galați, provocând răniți și pagube materiale.

Potrivit șefei diplomației române, discuțiile s-au concentrat asupra implicațiilor de securitate ale incidentului și asupra mesajului pe care acesta îl transmite în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Am avut o întâlnire cu Secretarul General al ONU, António Guterres, la New York, cu care am discutat inclusiv despre sesiunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU, solicitată de România. Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusă în România și a mesajului pe care îl transmite în plan de securitate”, a transmis Oana Țoiu.

Întâlnirea a avut loc după ce România a solicitat convocarea unei sesiuni speciale a Consiliului de Securitate al ONU, o premieră diplomatică pentru București în cei peste 70 de ani de apartenență la organizație. În cadrul reuniunii, ministrul român de externe a prezentat cazul dronei care a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, incident pe care autoritățile române îl consideră o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU.

Șefa diplomației române a precizat că în dialogul cu António Guterres a fost abordată și problema respectării normelor internaționale.

„Am vorbit și despre ce înseamnă astfel de încălcări ale dreptului internațional și ale Cartei ONU – dar și despre faptul că ele nu pot fi tratate cu ușurință, indiferent unde se produc”, a arătat ministrul.

Potrivit concluziilor anchetei prezentate anterior de președintele României, Nicușor Dan, fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă de tip Geran-2 de proveniență rusească. Autoritățile române au transmis aceste concluzii aliaților din cadrul NATO și partenerilor internaționali, iar cazul a fost adus și în atenția Consiliului de Securitate al ONU.

În cadrul întrevederii de la New York, Oana Țoiu a prezentat și poziția României privind apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

„Am vorbit despre angajamentul și acțiunile concrete ale României în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, fundamentul păcii și securității globale”, a subliniat ea.

Agenda discuției dintre cei doi oficiali a inclus și evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu.

„Nu în ultimul rînd, agenda discuției a inclus și situația din zona Golfului”, a mai transmis ministrul afacerilor externe.

Întâlnirea cu António Guterres face parte din seria de contacte diplomatice pe care Oana Țoiu le are la New York în contextul reuniunii Consiliului de Securitate, agenda sa incluzând de asemenea întrevederi cu președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, și cu ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz.

Macron vrea să transforme Franța în „gigafabrica" europeană a inteligenței artificiale prin investiții străine record de 93 mld. de euro: Europa recuperează decalajul față de SUA și China în materie de capacități de calcul
Baza de la Deveselu a marcat 10 ani de activitate în cadrul sistemului american de apărare antirachetă
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

