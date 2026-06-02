Oana Țoiu s-a întâlnit cu Guterres după sesiunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU: Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusească în România

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la New York cu secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, António Guterres, în marja reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate convocată la solicitarea României după incidentul în care o dronă de proveniență rusă a lovit un bloc de locuințe din Galați, provocând răniți și pagube materiale.

Potrivit șefei diplomației române, discuțiile s-au concentrat asupra implicațiilor de securitate ale incidentului și asupra mesajului pe care acesta îl transmite în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Am avut o întâlnire cu Secretarul General al ONU, António Guterres, la New York, cu care am discutat inclusiv despre sesiunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU, solicitată de România. Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusă în România și a mesajului pe care îl transmite în plan de securitate”, a transmis Oana Țoiu.

Citiți și

Oana Țoiu, la Consiliul de Securitate al ONU: Incidentul dronei rusești de la Galați nu trebuie să devină “noua normalitate”

Premieră diplomatică: Consiliul de Securitate al ONU se reunește, la solicitarea României, după incidentul cu drona rusească. Oana Țoiu, întrevederi cu conducerea ONU și cu ambasadorul SUA

Oana Țoiu, la New York: România, susținută de 56 de state în Consiliul de Securitate al ONU în cazul dronei rusești care a lovit un bloc din Galați, rănind doi cetățeni

Întâlnirea a avut loc după ce România a solicitat convocarea unei sesiuni speciale a Consiliului de Securitate al ONU, o premieră diplomatică pentru București în cei peste 70 de ani de apartenență la organizație. În cadrul reuniunii, ministrul român de externe a prezentat cazul dronei care a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, incident pe care autoritățile române îl consideră o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei ONU.

Șefa diplomației române a precizat că în dialogul cu António Guterres a fost abordată și problema respectării normelor internaționale.

„Am vorbit și despre ce înseamnă astfel de încălcări ale dreptului internațional și ale Cartei ONU – dar și despre faptul că ele nu pot fi tratate cu ușurință, indiferent unde se produc”, a arătat ministrul.

Potrivit concluziilor anchetei prezentate anterior de președintele României, Nicușor Dan, fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă de tip Geran-2 de proveniență rusească. Autoritățile române au transmis aceste concluzii aliaților din cadrul NATO și partenerilor internaționali, iar cazul a fost adus și în atenția Consiliului de Securitate al ONU.

În cadrul întrevederii de la New York, Oana Țoiu a prezentat și poziția României privind apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

„Am vorbit despre angajamentul și acțiunile concrete ale României în apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, fundamentul păcii și securității globale”, a subliniat ea.

Agenda discuției dintre cei doi oficiali a inclus și evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu.

„Nu în ultimul rînd, agenda discuției a inclus și situația din zona Golfului”, a mai transmis ministrul afacerilor externe.

Întâlnirea cu António Guterres face parte din seria de contacte diplomatice pe care Oana Țoiu le are la New York în contextul reuniunii Consiliului de Securitate, agenda sa incluzând de asemenea întrevederi cu președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, și cu ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz.