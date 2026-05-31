Oana Țoiu, serie de convorbiri telefonice cu șase omologi aliați după atacul cu dronă rusească asupra orașului Galați

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat sâmbătă o serie de convorbiri telefonice cu omologi din state aliate, după ce o dronă rusească a intrat pe teritoriul României în cursul nopții de joi, prăbușindu-se în orașul Galați, rănind două persoane și provocând pagube materiale la o clădire rezidențială.

Oana Țoiu a discutat cu Johann Wadephul, omologul său german, căruia i-a mulțumit pentru solidaritatea Germaniei față de România. Ministrul a reamintit contribuția concretă a Berlinului la securitatea regiunii, prin participarea recentă a Forțelor Aeriene Germane la misiunile de Poliție Aeriană Întărită desfășurate pe teritoriul românesc.

I had a phone conversation today with German Foreign Minister Johann Wadephul @AussenMinDE. I thanked Germany and Minister Wadephul for their solidarity following the serious incident in which a Russian drone struck a residential building in Romania.



Russia’s reckless actions… pic.twitter.com/LRIvHM1a0e — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026

O altă convorbire a avut loc cu secretarul britanic de stat pentru afaceri externe, Yvette Cooper, căreia ministra Oana Țoiu i-a prezentat detaliile incidentului și a primit asigurări de sprijin din partea Londrei. Cele două oficiale au convenit să coordoneze pozițiile înaintea reuniunii speciale a Consiliului Atlanticului de Nord privind securitatea sporită din luna iunie, precum și a Summitului NATO de la Ankara din iulie. Regatul Unit se află în prezent la a șasea misiune de supraveghere aeriană desfășurată în România.

I presented to my British counterpart, @YvetteCooperMP, the situation regarding the serious violation of NATO airspace by a Russian drone that entered Romanian territory today.



I received assurances of support from the 🇬🇧United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and… pic.twitter.com/u3TduMbQLj — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026

Șefa diplomației române a avut, de asemenea, o discuție cu omologul canadian Anita Anand, transmițând recunoștință pentru mesajul de solidaritate exprimat de premierul Mark Carney. Parteneriatul canado-român urmează să fie consolidat în continuare, contribuind la legătura transatlantică.



Am avut o discuție excelentă cu omologul meu din Canada, @AnitaAnandMP ca urmare a acțiunii iresponsabile a Federației Ruse, care a dus la prăbușirea unei drone, în cursul nopții trecute.



Acest incident grav a provocat o explozie în urma căreia doi cetățeni români au fost răniți… pic.twitter.com/VMV5M6hjxW — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026

În convorbirea cu vicepremierul și ministrul italian de externe Antonio Tajani, Oana Țoiu a prezentat situația privind încălcarea spațiului aerian NATO, iar Italia și-a confirmat sprijinul și adeziunea la declarația comună a UE pe acest subiect. Cei doi miniștri au convenit totodată să colaboreze în contracararea propagandei Rusiei.

In our phone call today, I presented to my 🇮🇹 Italian counterpart, @Antonio_Tajani, the situation regarding the serious violation of NATO and EU airspace by a Russian drone that entered Romanian territory and crashed in Galați wounding two persons and causing material damage.… pic.twitter.com/K1AlSrRV48 — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026

Ministrul olandez Tom Berendsen a transmis la rândul său un mesaj ferm de solidaritate și o condamnare fără echivoc a acțiunilor Rusiei. Oana Țoiu a apreciat angajamentul Țărilor de Jos față de consolidarea Flancului Estic al NATO, inclusiv prin personalul și expertiza dislocate în România, și a subliniat importanța continuării sprijinului comun pentru Ucraina.

Had a very good discussion with my Dutch counterpart, Tom Berendsen @ministerBZ, following the grave incident in which a Russian drone struck a residential building in Romania.



I sincerely thanked the Netherlands for their strong message of solidarity and for firmly condemning… pic.twitter.com/COMIDjJdFQ — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026

Seria de convorbiri s-a încheiat cu o discuție cu ministrul francez Jean-Noël Barrot. Ministrul Țoiu a salutat cooperarea bilaterală în curs, inclusiv proiecte comune în domeniul apărării, precum sistemul Mistral, elicopterele Airbus H225M și radarul în cadrul programului SAFE.

