Oana Țoiu, serie de convorbiri telefonice cu șase omologi aliați după atacul cu dronă rusească asupra orașului Galați

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat sâmbătă o serie de convorbiri telefonice cu omologi din state aliate, după ce o dronă rusească a intrat pe teritoriul României în cursul nopții de joi, prăbușindu-se în orașul Galați, rănind două persoane și provocând pagube materiale la o clădire rezidențială.
Oana Țoiu a discutat cu Johann Wadephul, omologul său german, căruia i-a mulțumit pentru solidaritatea Germaniei față de România. Ministrul a reamintit contribuția concretă a Berlinului la securitatea regiunii, prin participarea recentă a Forțelor Aeriene Germane la misiunile de Poliție Aeriană Întărită desfășurate pe teritoriul românesc.
O altă convorbire a avut loc cu secretarul britanic de stat pentru afaceri externe, Yvette Cooper, căreia ministra Oana Țoiu i-a prezentat detaliile incidentului și a primit asigurări de sprijin din partea Londrei. Cele două oficiale au convenit să coordoneze pozițiile înaintea reuniunii speciale a Consiliului Atlanticului de Nord privind securitatea sporită din luna iunie, precum și a Summitului NATO de la Ankara din iulie. Regatul Unit se află în prezent la a șasea misiune de supraveghere aeriană desfășurată în România.
Șefa diplomației române a avut, de asemenea, o discuție cu omologul canadian Anita Anand, transmițând recunoștință pentru mesajul de solidaritate exprimat de premierul Mark Carney. Parteneriatul canado-român urmează să fie consolidat în continuare, contribuind la legătura transatlantică.
În convorbirea cu vicepremierul și ministrul italian de externe Antonio Tajani, Oana Țoiu a prezentat situația privind încălcarea spațiului aerian NATO, iar Italia și-a confirmat sprijinul și adeziunea la declarația comună a UE pe acest subiect. Cei doi miniștri au convenit totodată să colaboreze în contracararea propagandei Rusiei.
Ministrul olandez Tom Berendsen a transmis la rândul său un mesaj ferm de solidaritate și o condamnare fără echivoc a acțiunilor Rusiei. Oana Țoiu a apreciat angajamentul Țărilor de Jos față de consolidarea Flancului Estic al NATO, inclusiv prin personalul și expertiza dislocate în România, și a subliniat importanța continuării sprijinului comun pentru Ucraina.
Seria de convorbiri s-a încheiat cu o discuție cu ministrul francez Jean-Noël Barrot. Ministrul Țoiu a salutat cooperarea bilaterală în curs, inclusiv proiecte comune în domeniul apărării, precum sistemul Mistral, elicopterele Airbus H225M și radarul în cadrul programului SAFE.