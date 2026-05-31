Oana Țoiu, serie de convorbiri telefonice cu șase omologi aliați după atacul cu dronă rusească asupra orașului Galați

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in2 min.
© MAE

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat sâmbătă o serie de convorbiri telefonice cu omologi din state aliate, după ce o dronă rusească a intrat pe teritoriul României în cursul nopții de joi, prăbușindu-se în orașul Galați, rănind două persoane și provocând pagube materiale la o clădire rezidențială.

Oana Țoiu a discutat cu Johann Wadephul, omologul său german, căruia i-a mulțumit pentru solidaritatea Germaniei față de România. Ministrul a reamintit contribuția concretă a Berlinului la securitatea regiunii, prin participarea recentă a Forțelor Aeriene Germane la misiunile de Poliție Aeriană Întărită desfășurate pe teritoriul românesc.

O altă convorbire a avut loc cu secretarul britanic de stat pentru afaceri externe, Yvette Cooper, căreia ministra Oana Țoiu i-a prezentat detaliile incidentului și a primit asigurări de sprijin din partea Londrei. Cele două oficiale au convenit să coordoneze pozițiile înaintea reuniunii speciale a Consiliului Atlanticului de Nord privind securitatea sporită din luna iunie, precum și a Summitului NATO de la Ankara din iulie. Regatul Unit se află în prezent la a șasea misiune de supraveghere aeriană desfășurată în România.

Șefa diplomației române a avut, de asemenea, o discuție cu omologul canadian Anita Anand, transmițând recunoștință pentru mesajul de solidaritate exprimat de premierul Mark Carney. Parteneriatul canado-român urmează să fie consolidat în continuare, contribuind la legătura transatlantică.

În convorbirea cu vicepremierul și ministrul italian de externe Antonio Tajani, Oana Țoiu a prezentat situația privind încălcarea spațiului aerian NATO, iar Italia și-a confirmat sprijinul și adeziunea la declarația comună a UE pe acest subiect. Cei doi miniștri au convenit totodată să colaboreze în contracararea propagandei Rusiei.

Ministrul olandez Tom Berendsen a transmis la rândul său un mesaj ferm de solidaritate și o condamnare fără echivoc a acțiunilor Rusiei. Oana Țoiu a apreciat angajamentul Țărilor de Jos față de consolidarea Flancului Estic al NATO, inclusiv prin personalul și expertiza dislocate în România, și a subliniat importanța continuării sprijinului comun pentru Ucraina.

Seria de convorbiri s-a încheiat cu o discuție cu ministrul francez Jean-Noël Barrot. Ministrul Țoiu a salutat cooperarea bilaterală în curs, inclusiv proiecte comune în domeniul apărării, precum sistemul Mistral, elicopterele Airbus H225M și radarul în cadrul programului SAFE.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Comisia Europeană are un obiectiv clar: O generație fără tutun și nicotină până în 2040. Urmează schimbarea legislației
Comisia Europeană are un obiectiv clar: O generație fără tutun și nicotină până în 2040. Urmează schimbarea legislației
Articolul următor
Este în interesul vital al UE să integrăm Ucraina, cu cea mai puternică armată din Europa, subliniază comisarul european pentru apărare
Este în interesul vital al UE să integrăm Ucraina, cu cea mai puternică armată din Europa, subliniază comisarul european pentru apărare
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare