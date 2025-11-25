Oana Țoiu și Péter Szijjártó, consultări la București cu accent pe relația pragmatică România-Ungaria și avansarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei

Întărirea cooperării bilaterale, dialogul deschis pe subiectele sensibile și coordonarea pozițiilor în dosarele europene majore au fost principalele teme ale întrevederii dintre ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, și omologul său ungar, Péter Szijjártó, care a avut loc marți, la București. Discuțiile au vizat consolidarea proiectelor comune cu impact economic direct, evoluțiile de securitate din regiune și colaborarea în perspectiva negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pe fondul unui dialog româno-ungar aflat într-o etapă de dinamism și pragmatism accentuat.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, în cadrul discuțiilor, ministrul Oana Țoiu a subliniat dorința părții române de a menține o abordare deschisă, pragmatică și constructivă în cadrul dialogului cu Ungaria, în baza Parteneriatului Strategic, cu scopul edificării pe mai departe a unei relații bilaterale pragmatice, concentrate pe proiecte concrete, cu efecte vizibile la nivelul tuturor cetățenilor români și ungari. Acest lucru include și un dialog franc în ceea ce privește toate subiectele, inclusiv pe cele în care cele două părți nu au poziții similare.

Cele două părți au apreciat dinamismul dialogului româno-ungar la toate nivelurile. Discuțiile celor doi miniștri au acoperit teme legate de stadiul și perspectivele cooperării bilaterale, precum și subiecte de pe agenda europeană și internațională. Partea română a arătat aprecierea pentru sprijinul legat de dosarul Schengen. Apartenența României aduce astăzi beneficii concrete ambelor țări, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățeni. Dincolo de fluidizarea călătoriilor și transportului, sunt generate creșteri de eficiență cu impact pe cifra de afaceri. Volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 13% după aderarea României la spațiul Schengen. Se înregistrează o tendință pozitivă și în volumul investițiilor bilaterale, ministrul român de externe exprimând speranța unui dialog deschis și eficient cu guvernul ungar în ceea ce privește investițiile românești în Ungaria.

Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a exprimat încrederea în ceea ce privește acțiunea comună în direcția valorificării pe deplin a potențialului bilateral, bazată pe conlucrare și cooperare. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale și perspectivele de consolidare a cooperării în domenii sectoriale, precum infrastructura, transporturile, energia ș.a. A fost subliniat rolul important al persoanelor aparținând minorităților naționale în aprofundarea legăturilor dintre România și Ungaria.

Cei doi miniștri au agreat ca următoarea comisie economică mixtă va avea loc în prima parte a anului 2026, ultima sesiune fiind în anul 2021. Acest aspect este esențial, având în vedere cele peste 1000 de companii cu capital românesc în Ungaria și perspectivele de creștere.

România conduce Grupul „Prietenii Coeziunii”; în acest sens, cei doi miniștri au discutat importanța negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual al UE (MFF).

Cei doi miniștri au discutat și despre situația regională de securitate și perspectiva negocierilor de pace care să ducă la încheierea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. De asemenea, ministrul Oana Țoiu a evidențiat importanța unei acțiuni la nivel european bazate pe unitate și solidaritate.

Oficialul român a reafirmat angajamentul României față de susținerea avansării parcursului european atât al Republicii Moldova și al Ucrainei, cât și al partenerilor din Balcanii de Vest, în baza principiului meritelor proprii.