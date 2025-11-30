Oana Țoiu transmite un mesaj de sprijin pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina: Ucraina negociază pentru pace, în vreme ce Rusia întreține un război nedrept și neprovocat

Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis un mesaj de sprijin pentru Ucraina și pentru eforturile de a aduce o pace justă și durabilă în această țară distrusă de războiul ilegal și neprovocat al Rusiei.

„În momentul în care ne culcăm copiii în seara aceasta, în siguranță și protejați de orice rău, trebuie să ne amintim că pacea este exact ceea ce face posibil acest lucru simplu. Ucraina negociază pentru pace, Rusia folosește banii cetățenilor săi pentru a bombarda copii nevinovați într-un război nedrept și neprovocat, un război purtat fără alt scop decât puterea și controlul personal. Așadar, noi susținem pacea, ceea ce înseamnă că suntem alături de cei care o doresc”, a transmis Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, în contextul bombardamentelor rusești necontenite și eforturilor de pace ale Occidentului.

Ministrul ucrainean de Externe i-a mulțumit acesteia pe aceeași rețea de socializare.

„Mulțumesc, Oana Țoiu, pentru mesajul tău puternic. Apreciem sprijinul României și eforturile tale personale pentru promovarea unei păci juste și durabile. Unitatea europeană și o legătură transatlantică puternică sunt esențiale pentru a pune capăt războiului și a consolida securitatea întregii noastre regiuni”, a menționat Andrii Sybiha.

Mesajul de sprijin al oficialului român vine în contextul în care Putin își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.

Kievul a fost atacat din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă. Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de civili. Zeci de persoane au fost rănite, în vreme ce trei persoane și-au pierdut viața. B[mbardamentele au fost reluate în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în urma cărora cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 11, printre care și un copil, au fost rănite, conform AFP, citat de Agerpres.

Pe acest fundal sonor al bombardamentelor, o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean urmează să ajungă în Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.

După acest dialog ucraineano-american, Volodimir Zelenski este așteptat, luni, la Paris, de președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă”, în aceeași zi în care miniștrii Apărării din UE se vor reuni la Bruxelles pentru a aborda chestiunea legată de sprijinul pentru Ucraina.

La întâlnire va participa și ministrul ucrainean al Apărării Denys Shmyhal și secretarul adjunct al NATO Radmila Shekerinska.