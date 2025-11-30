ROMÂNIA
Oana Țoiu transmite un mesaj de sprijin pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina: Ucraina negociază pentru pace, în vreme ce Rusia întreține un război nedrept și neprovocat
Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis un mesaj de sprijin pentru Ucraina și pentru eforturile de a aduce o pace justă și durabilă în această țară distrusă de războiul ilegal și neprovocat al Rusiei.
„În momentul în care ne culcăm copiii în seara aceasta, în siguranță și protejați de orice rău, trebuie să ne amintim că pacea este exact ceea ce face posibil acest lucru simplu. Ucraina negociază pentru pace, Rusia folosește banii cetățenilor săi pentru a bombarda copii nevinovați într-un război nedrept și neprovocat, un război purtat fără alt scop decât puterea și controlul personal. Așadar, noi susținem pacea, ceea ce înseamnă că suntem alături de cei care o doresc”, a transmis Oana Țoiu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, în contextul bombardamentelor rusești necontenite și eforturilor de pace ale Occidentului.
As we put our children to bed tonight, safe and protected from harm, we must remember that peace is exactly what makes this simple thing possible.
Ukraines negotiates for peace, Russia uses the money of its citizens to bomb innocent children in an unjust and unprovoked war, a…
— Toiu Oana (@oana_toiu) November 30, 2025
Ministrul ucrainean de Externe i-a mulțumit acesteia pe aceeași rețea de socializare.
„Mulțumesc, Oana Țoiu, pentru mesajul tău puternic. Apreciem sprijinul României și eforturile tale personale pentru promovarea unei păci juste și durabile. Unitatea europeană și o legătură transatlantică puternică sunt esențiale pentru a pune capăt războiului și a consolida securitatea întregii noastre regiuni”, a menționat Andrii Sybiha.
Thank you @oana_toiu for your powerful message. We do value Romaniaʼs support and your personal efforts to advance a just and lasting peace. European unity and a strong transatlantic bond are essential to put an end to the war and strengthen the security of our entire region. https://t.co/b6DYnqTUpH
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 30, 2025
Mesajul de sprijin al oficialului român vine în contextul în care Putin își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
Kievul a fost atacat din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă. Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de civili. Zeci de persoane au fost rănite, în vreme ce trei persoane și-au pierdut viața. B[mbardamentele au fost reluate în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în urma cărora cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 11, printre care și un copil, au fost rănite, conform AFP, citat de Agerpres.
Pe acest fundal sonor al bombardamentelor, o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean urmează să ajungă în Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
După acest dialog ucraineano-american, Volodimir Zelenski este așteptat, luni, la Paris, de președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă”, în aceeași zi în care miniștrii Apărării din UE se vor reuni la Bruxelles pentru a aborda chestiunea legată de sprijinul pentru Ucraina.
La întâlnire va participa și ministrul ucrainean al Apărării Denys Shmyhal și secretarul adjunct al NATO Radmila Shekerinska.
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
La mijlocul lunii octombrie, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a livrat Centrului Italian de Cercetare Aerospațială (CIRA) demonstratorul tehnologic Space Rider – Descent and Landing Test Model (DLTM), marcând un pas esențial în dezvoltarea de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primului sistem spaţial reutilizabil realizat pe continentul nostru.
Programat să fie lansat în anul 2027, Space Rider îşi propune să reprezinte o schimbare de paradigmă la nivelul misiunilor europene, prin reutilizarea vehiculelor recuperate din spaţiu.
În cadrul contractului gestionat de CIRA pentru Thales Alenia Space, INCAS a proiectat și fabricat modelul experimental la scară reală, conceput să reproducă dimensiunea, masa și configurarea modulului de reintrare. La finalul lunii septembrie, institutul a încheiat testarea mecanică a structurii, iar pe 13 octombrie demonstratorul a fost livrat în Italia, împreună cu rezultatele campaniei de validare.
Modelul experimental realizat de INCAS este componenta centrală a campaniei finale de teste funcționale (Drop Test – largare dintr-un elicopter heavy lifter CH-47 Chinook de la 3000 m altitudine) în poligonul Salto di Quirra din Sardinia în viitorul apropiat. Aceste teste de cădere liberă vor evalua evoluția zborului și aterizarea autonomă.
De asemenea, va fi testat și trenul de aterizare în condiții relevante. Aterizarea trebuie să fie extrem de precisă şi se va efectua prin intermediul unui pilot automat şi al unui sistem de paraşute care vor ghida demonstratorul către locul de aterizare – un cerc cu diametrul de 300 de metri.
Demonstratorul DLTM a fost proiectat astfel încât să respecte distribuția maselor și cerințele structurale ale vehiculului spațial, să permită integrarea echipamentelor de comandă, control, parașutei și trenului de aterizare, precum și transportul și aterizarea. În selecția INCAS pentru această misiune a contat expertiza acumulată în programe europene majore, inclusiv implicarea în proiectarea fuselajului demonstratorului RACER pentru Airbus, realizarea demonstratorului BLADE, participarea la programe precum AfloNext, ZeFIR sau Clean Sky și colaborările cu companii de referință precum Dassault Aviation și Safran.
În ceea ce priveşte Space Rider, INCAS a realizat un model la scară 1:1, ce are un nivel de maturitate tehnologică 5-6 și permite testarea secvenței de coborâre și aterizare. Obiectul construit, ce corespunde cu cel care va fi lansat în spațiu, din punct de vedere al geometriei și al distribuției de mase, va fi echipat cu toată partea de pilot automat şi avionică, cu un set de 3 parașute şi un tren de aterizare fără roţi, de tip patine.
Participarea la proiect a început înainte de 2020, în faza B2/C, când specialiştii INCAS au testat în sufleria trisonică a institutului modelul redus la scară. În urma testelor reuşite in tunel aerodinamic s-a trecut la faza D, în anul 2021, în care s-a proiectat structura cu particularităţile sale, la scara 1:1. Totodată, demonstratorul a fost interfaţat cu o mulțime de alte dispozitive care vor fi incluse în acesta, fiecare cu volume şi particularităţi specifice: sistemul de parașute, partea de comandă și control, trenul de aterizare. Partea de fabricație în sine a durat mai puțin de un an şi s-a efectuat la Centrul TGA (Technologies for Green Aviation) al INCAS din Craiova.
Participarea la Space Rider aduce României și INCAS beneficii semnificative, demonstrând contribuția la definirea arhitecturii viitoarelor sisteme spațiale reutilizabile și consolidând poziția țării în rețeaua europeană de excelență tehnologică. Pentru institut, proiectul reconfirmă statutul de partener strategic în cercetarea aerospațială europeană și în colaborările cu contractorii ESA.
Space Rider este un laborator spaţial robotic de cercetare, fără echipaj uman, ce are dimensiunea aproximativ 5 metri şi o greutate de circa 3 tone. Capabil să transporte până la 600 kg de încărcătură utilă, acest vehicul spaţial va facilita pentru Agenţia Spaţială Europeană (ESA) accesul cercetare științifică în spațiu.
Reuniunea miniștrilor Culturii din UE: România subliniază necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică
România, Italia, Slovenia și Spania solicită o implicare reală a statelor membre în implementarea programului AgoraEU 2028–2034, prin reintroducerea unui comitet de program și a unor proceduri clare de analiză, pentru o guvernanță europeană transparentă și participativă.
Programul din viitorul cadru financiar multianual se ridică la o valoare de 8,6 miliarde de euro și va integra programele Europa Creativă și Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori.
Din partea României, apelul a fost lansat de ministrul Culturii, Demeter András István, care a participat la reuniunea Consiliului Uniunii Europene în formatul Educație, Tineret, Cultură și Sport, alături de miniștrii culturii și ai media din statele membre.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, discuțiile s-au concentrat pe viitorul culturii europene, consolidarea rezilienței democratice și adaptarea ecosistemului audiovizual la transformările digitale.
Consiliul a adoptat două seturi de concluzii esențiale, ambele cu relevanță majoră pentru consolidarea spațiului cultural european și adoptate cu contribuții substanțiale din partea României.
Primul set, dedicat rolului strategic al culturii, patrimoniului și operelor audiovizuale, a evidențiat necesitatea protejării libertății artistice, a diversității culturale și a patrimoniului ca element de coeziune europeană.
Citiți și: Miniștrii culturii din UE solicită statelor membre să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural
Al doilea set, privind accesul la știri de încredere în cadrul Scutului European pentru Democrație, a subliniat importanța unui ecosistem mediatic pluralist și echitabil.
România a reafirmat sprijinul pentru Actul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), pentru apărarea jurnaliștilor împotriva presiunilor și proceselor abuzive și pentru creșterea transparenței în publicitatea politică, accentuând totodată rolul alfabetizării media în combaterea dezinformării.
În domeniul audiovizualului, România a salutat inițiativa comună Franța–Germania de europenizare a platformei ARTE, subliniind că extinderea accesului la producții europene contribuie la diversitatea culturală. Delegația română a remarcat și disponibilitatea conținutului ARTE în limba română, considerată un pas important pentru accesibilitatea culturală în țara noastră.
Ministrul Culturii a reafirmat angajamentul României față de libertatea artistică, diversitatea culturală și promovarea valorilor europene prin educație, mobilitate și sprijin pentru creație.
România a subliniat și necesitatea consolidării competențelor media și digitale, esențiale pentru formarea gândirii critice și pentru participarea democratică.
„Cultura, patrimoniul și presa liberă sunt fundamentale pentru democrația europeană. România rămâne ferm angajată în consolidarea unui spațiu cultural deschis, divers și democratic – un spațiu al libertății și al rezilienței societale”, a declarat ministrul Culturii la finalul reuniunii.
În marja reuniunii, ministrul a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Spania, Franța, Polonia, Croația, Bulgaria și Cipru, precum și cu reprezentantul Președinției daneze și cu comisarul european pentru cultură, educație și tineret, pentru a discuta cooperarea europeană în domeniul culturii și protejarea patrimoniului.
Nicușor Dan a semnat decretul decretele prin care ia act de demisia ministrului apărării și îl desemnează interimar pe ministrul economiei
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele referitoare la schimbări în cadrul Guvernului, respectiv demisia din funcție a ministrului apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și preluarea interimatului acestei poziții de către Radu Miruță, ministru al economiei.
Primul decret prevede că șeful statului „ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.
Prin cel de-al doilea decret, președintele îl desemnează pe „domnul Radu-Dinel Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, ca viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, interimar”.
Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, precizând că a discutat despre această decizie cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele partidului USR, Dominic Fritz, mulțumindu-le pentru “susținere și încredere”.
Demisia acestuia a survenit după ce presa a dezvăluit neclarități în CV-ul legate de studiile și diplomele de absolvire obținute de Moșteanu.
Moșteanu a afirmat că demisia este un gest făcut „cu asumare și respect față de Armata Română”, într-un context de securitate gravă pentru regiune.
„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț”, a spus el, adăugând că nu dorește ca discuțiile legate de „formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani” să îi distragă pe cei aflați la conducerea țării de la misiunea lor.
Luând act de demisia lui Moșteanu, premierul Ilie Bolojan l-a propus pe ministrul economiei Radu Miruță, tot din partea USR, să asigure interimatul funcției de ministru al apărării.
