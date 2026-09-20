Oana Țoiu va participa luni la reuniunea informală a miniștrilor de externe din UE, desfășurată la New York. Securitatea maritimă, inteligența artificială și situația din Gaza, pe agenda reuniunii

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va participa luni, 21 septembrie, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din Uniunea Europeană, organizată la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (UNGA81).

Potrivit unui comunicat de presă al MAE, citat de Agerpres, ministrul va face parte din delegația României, condusă de președintele Nicușor Dan, la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU.

Agenda ministrului include, orientativ, participarea la reuniuni ministeriale dedicate securității maritime în care va susține rolul României în comerțul global de grâne, la întâlniri dedicate utilizării inteligenței artificiale, susținerea soluției celor două state în conflictul din Fâșia Gaza, platforma UNGA pentru femei lideri, precum și la reuniuni dedicate Francofoniei.

Citiți și Nicușor Dan, la Adunarea Generală a ONU: discurs în plen, întâlniri cu oficiali americani și oameni de afaceri și participare la recepția oferită de Trump

În marja agendei ONU, Oana Țoiu va prezenta perspectiva României privind investițiile în regiune și securitatea, în dezbaterile organizate de Atlantic Council și Foreign Policy.

La reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din UE, care se va desfășura la New York, luni, 21 septembrie 2026, miniștrii afacerilor externe vor avea o discuție de coordonare asupra priorităților UE la UNGA81, precum și un schimb de opinii cu miniștrii de externe din Australia, India, Republica Coreea și ministrul de externe adjunct al Japoniei.