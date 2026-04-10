OCDE avertizează: Creșterea economică globală este sub presiune și cere relansarea urgentă a reformelor structurale. Cormann: „Trebuie să îmbunătățim mediul de afaceri, să stimulăm inovarea și să investim în competențe”

Perspectivele de creștere economică sunt sub presiune la nivel global, atât din cauza incertitudinilor pe termen scurt legate de tensiunile geopolitice, cât și a provocărilor structurale pe termen lung, precum productivitatea scăzută, investițiile slabe, deficitul de competențe și îmbătrânirea populației, avertizează Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Într-un nou raport publicat la Paris, intitulat „Fundamente pentru creștere și competitivitate”, organizația subliniază necesitatea urgentă de a relansa agenda reformelor structurale pentru a susține competitivitatea și reziliența economiilor într-un context global în transformare rapidă.

Documentul propune un cadru bazat pe date pentru implementarea reformelor care stimulează productivitatea și identifică trei direcții majore de acțiune: consolidarea factorilor favorizanți (capital uman, guvernanță, infrastructură și politici macroeconomice), îmbunătățirea stimulentelor de piață și a eficienței alocării resurselor (fiscalitate, reglementări ale pieței muncii și produselor, comerț și investiții străine), precum și măsuri sectoriale țintite, în special în domenii precum inovarea și securitatea energetică.

Raportul analizează performanța a 48 de state pe baza unei baze de date extinse privind politicile structurale și include evaluări individuale care evidențiază blocajele majore în calea creșterii și sprijină elaborarea unor pachete de reforme adaptate fiecărei economii.

„Inversarea tendinței de trei decenii de scădere a ritmului de creștere economică este esențială pentru a asigura câștiguri reale și durabile ale veniturilor gospodăriilor și ale nivelului de trai”, a declarat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. „Prioritățile sunt clare: îmbunătățirea mediului de afaceri, stimularea inovării și investițiile în competențe și ocupare. Dacă reușim acest lucru, putem debloca o creștere mai puternică, putem atenua presiunile bugetare generate de îmbătrânirea populației și putem valorifica pe deplin potențialul inteligenței artificiale și al altor tehnologii transformative.”

Potrivit analizei OCDE, reformele structurale orientate spre creștere sunt cele mai eficiente atunci când sunt coerente și corelate între ele, fiind esențială existența unor condiții favorabile solide, precum capital uman de calitate, instituții funcționale, guvernanță eficientă, infrastructură fiabilă și stabilitate macroeconomică.

Transformările generate de digitalizare și inteligența artificială schimbă profund piața muncii, iar lipsa competențelor adecvate reprezintă unul dintre principalele obstacole în adoptarea acestor tehnologii. OCDE estimează că inteligența artificială ar putea crește productivitatea muncii în țările membre cu între 0,7 și 1,2 puncte procentuale anual în următorul deceniu, în funcție de ritmul de adoptare. În acest context, organizația recomandă adaptarea programelor educaționale, extinderea învățării pe tot parcursul vieții și consolidarea legăturilor dintre universități și piața muncii.

De asemenea, funcționarea eficientă a piețelor este esențială pentru alocarea optimă a capitalului și forței de muncă. Reducerea barierelor excesive la intrarea pe piață, eliminarea reglementărilor restrictive și îmbunătățirea regimurilor de insolvență ar putea stimula dinamismul firmelor și accelera redistribuirea resurselor către sectoarele productive.

Pentru a susține ocuparea și mobilitatea forței de muncă, precum și pentru a gestiona efectele economice și sociale ale îmbătrânirii populației, OCDE recomandă eliminarea obstacolelor în calea participării la piața muncii – în special pentru femei, vârstnici și grupuri subreprezentate –, stimularea muncii cu normă extinsă și extinderea accesului la servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile.

În același timp, politici bine concepute în domenii precum inovarea, securitatea energetică și tranziția verde pot corecta disfuncționalitățile pieței și pot alinia creșterea economică la obiectivele pe termen lung. Sprijinul public pentru cercetare și dezvoltare, combinat cu piețe competitive și capital uman bine pregătit, poate amplifica câștigurile de productivitate.

„Nu este vorba despre dereglementare de dragul dereglementării. Scopul reformelor este de a asigura condițiile în care concurența, deschiderea și mobilitatea permit inovării și antreprenoriatului să prospere. Transformarea digitală și inteligența artificială creează noi oportunități, dar valorificarea lor deplină necesită reforme coerente, bazate pe dovezi și bine etapizate”, a explicat economistul-șef al OCDE, Stefano Scarpetta.