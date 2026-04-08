OCDE: Numărul copiilor diagnosticați cu autism a crescut de două până la patru ori în 15 ani, în principal pe fondul îmbunătățirii depistării și diagnosticării

Numărul copiilor și tinerilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist (TSA) a crescut de două până la patru ori în doar 15 ani în țările OCDE. Potrivit unei realizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, dovezile actuale sugerează că această evoluție se datorează în mare parte îmbunătățirii proceselor de depistare și diagnosticare, și nu unei creșteri reale a prevalenței autismului.

Creșterea numărului de diagnostice de TSA are potențialul de a îmbunătăți rezultatele sociale, de sănătate și educaționale pentru mulți tineri, însă a generat și o cerere mai mare de sprijin, inclusiv pentru prestații de dizabilitate și servicii medicale specializate.

Raportul analizează beneficiile și serviciile disponibile în 11 țări OCDE pentru copiii diagnosticați cu TSA. Concluziile evidențiază diferențe semnificative între state în ceea ce privește nivelul de sprijin acordat diverselor grupuri, dar și o tendință clară de a fundamenta accesul la sprijin mai degrabă pe nevoile individuale decât exclusiv pe diagnostic.

Potrivit OCDE, numărul diagnosticelor de tulburare de spectru autist (TSA) este în creștere în mai multe state, însă ritmul variază considerabil de la o țară la alta. Cele mai mari creșteri anuale sunt înregistrate în Israel și Canada, unde ratele depășesc 12–15%, în timp ce în țări precum Danemarca și Statele Unite avansul este moderat, de aproximativ 7–9%. Alte state, precum Suedia, Australia și Germania, consemnează creșteri mai temperate, în jur de 4–6% pe an, iar Estonia se situează la un nivel semnificativ mai redus.

Diagnosticele de autism sunt în creștere rapidă în țările OCDE, exercitând o presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate, educație și protecție socială.

În toate țările OCDE analizate în acest raport, rata de depistare a tulburărilor de spectru autist (TSA) la copii a crescut semnificativ în ultimul deceniu. Deși estimările privind prevalența variază în funcție de sursele de date disponibile, tendința este clară: majoritatea statelor au înregistrat creșteri anuale medii de 6–10%. Această evoluție rapidă reflectă mai mulți factori, printre care schimbarea criteriilor de diagnostic, creșterea nivelului de conștientizare, reducerea stigmatizării, monitorizarea mai timpurie a dezvoltării și o interpretare mai largă a spectrului autist. Ca urmare, cererea pentru evaluări de diagnostic a crescut în multe țări și, în unele cazuri, a fost însoțită de o cerere mai mare pentru sprijin financiar și servicii specializate, în special intervenții timpurii și forme de educație adaptată.

Capacitatea sistemelor publice de diagnostic nu a ținut întotdeauna pasul cu această cerere în creștere. Multe țări raportează timpi lungi de așteptare pentru diagnostic în sistemul public și un deficit de specialiști calificați. În plus, dovezile arată constant că sistemele de diagnostic tind să favorizeze familiile cu un nivel mai ridicat de alfabetizare în domeniul sănătății, competențe lingvistice mai bune și resurse pentru a naviga proceduri complexe. În mai multe țări (precum Australia, Franța, Israel sau Regatul Unit), timpii de așteptare și lipsa personalului au determinat familiile să apeleze la evaluări private, ceea ce ridică probleme legate de accesibilitate și coerența diagnosticelor. De asemenea, persistă disparități în ratele de diagnostic în funcție de gen, statut socio-economic și apartenență etnică: fetele și femeile pot prezenta manifestări diferite și rămân adesea nediagnosticate mai mult timp, iar copiii din familii dezavantajate sau din minorități se confruntă cu bariere în accesul la evaluare. Aceste inegalități subliniază importanța unor trasee de diagnostic structurate, de înaltă calitate și echitabile.

Practicile de diagnostic au devenit mai structurate și multidisciplinare

Cadrele internaționale de diagnostic au trecut prin transformări majore în ultimele decenii. Comasarea diferitelor subtipuri de tulburări pervazive de dezvoltare într-o singură categorie – tulburarea de spectru autist – în cadrul DSM-5 și ICD-11 a extins eligibilitatea pentru diagnostic și a standardizat criteriile între țări. Aceste schimbări permit diagnosticarea chiar și atunci când simptomele devin evidente mai târziu, recunosc o gamă largă de manifestări și fac posibilă clasificarea diferitelor niveluri de severitate.

În prezent, practica diagnosticării este mai frecvent multidisciplinară, implicând de regulă pediatri de dezvoltare, psihologi, logopezi și alți specialiști. Instrumentele standardizate, precum ADOS-2, ADI-R, M-CHAT sau 3di, contribuie la creșterea fiabilității evaluării, iar diagnosticul stabilit în jurul vârstei de doi ani este considerat, în general, stabil atunci când este realizat de clinicieni experimentați. Tehnologiile emergente, inclusiv instrumentele bazate pe învățare automată pentru analiza comportamentală, arată potențial în sprijinirea evaluării clinice, însă nu pot înlocui, deocamdată, expertiza profesională.

Țările oferă o gamă variată de sprijin financiar, însă criteriile de eligibilitate și nivelul beneficiilor diferă considerabil

În țările analizate, sprijinul financiar pentru familiile copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA) este acordat, în principal, prin trei tipuri de beneficii:

Indemnizații pentru îngrijitori , care reflectă reducerea participării părinților pe piața muncii și responsabilitățile crescute de îngrijire;

, care reflectă reducerea participării părinților pe piața muncii și responsabilitățile crescute de îngrijire; Alocații pentru copii cu dizabilități , care oferă sprijin financiar centrat pe copil, pentru asigurarea unui nivel de trai adecvat și a incluziunii sociale;

, care oferă sprijin financiar centrat pe copil, pentru asigurarea unui nivel de trai adecvat și a incluziunii sociale; Indemnizații pentru costuri suplimentare, destinate acoperirii cheltuielilor asociate dizabilității, precum terapii, echipamente sau adaptări ale locuinței.

Criteriile de eligibilitate diferă de la o țară la alta. În aproape toate statele OCDE analizate, acordarea beneficiilor se bazează pe evaluarea nevoilor de sprijin, nu doar pe diagnostic. Excepțiile clare sunt Israel, unde diagnosticul de TSA conferă automat eligibilitate pentru alocația destinată copiilor cu dizabilități, și, într-o anumită măsură, Australia, unde indemnizația pentru îngrijitor poate fi acordată și exclusiv pe baza diagnosticului de TSA (detalii în studiile de caz). În majoritatea celorlalte sisteme, este necesară o evaluare a funcționalității, documentarea nevoilor de îngrijire sau dovada costurilor suplimentare.

Nivelul beneficiilor variază semnificativ între țări. State precum Danemarca și Suedia oferă sprijin financiar relativ generos pentru copiii cu nevoi ridicate de îngrijire, în timp ce altele acordă beneficii mai modeste, în special acolo unde acestea sunt condiționate de venituri. În majoritatea țărilor, copiii cu nevoi reduse de sprijin nu beneficiază, de regulă, de alocații legate de dizabilitate, ceea ce face ca sistemul din Israel – unde toți copiii diagnosticați cu TSA primesc automat sprijin – să reprezinte o excepție notabilă.

Politicile de sprijin financiar influențează, de asemenea, participarea părinților pe piața muncii. Plățile forfetare, necondiționate de venit, pot descuraja neintenționat angajarea în rândul familiilor cu venituri mai mici, în timp ce un nivel insuficient de sprijin poate obliga părinții să rămână în activitate fără a dispune, însă, de resursele necesare pentru a asigura servicii externe de îngrijire pentru copil. Prin urmare, proiectarea unor sisteme de beneficii care să protejeze veniturile familiei, să susțină participarea pe piața muncii și să asigure, în același timp, îngrijirea adecvată a copilului rămâne o provocare constantă de politică publică.

Serviciile pentru copiii cu TSA sunt extinse, dar diferă semnificativ ca structură, intensitate și mecanisme de alocare

Furnizarea de servicii pentru copiii cu tulburare de spectru autist (TSA) acoperă trei sisteme principale: educația, sănătatea și serviciile sociale. În majoritatea țărilor, intervențiile sunt concepute pentru a răspunde nevoilor evaluate ale copiilor și pot include:

terapii paramedicale (logopedie, terapie ocupațională, psihoterapie);

(logopedie, terapie ocupațională, psihoterapie); sprijin educațional individualizat (profesori de sprijin, tehnologii asistive, curriculum adaptat);

(profesori de sprijin, tehnologii asistive, curriculum adaptat); programe de intervenție timpurie , care vizează întârzierile de dezvoltare;

, care vizează întârzierile de dezvoltare; servicii de sprijin social, precum îngrijirea de tip respite, sprijin pentru transport, formare pentru părinți sau programe after-school.

O diferență esențială între sisteme constă în modul de alocare a drepturilor și serviciilor. În majoritatea țărilor OCDE, predomină alocarea bazată pe nevoi. Intensitatea terapiilor, plasarea în învățământul de masă sau în cel special și accesul la servicii sociale depind, de regulă, de o evaluare multidisciplinară, nu doar de existența unui diagnostic.

Israelul se remarcă din nou între țările analizate. În sistemul de educație specială, numărul de ore de terapie este standardizat în funcție de diagnostic, și nu de nevoile individuale (de exemplu, un număr fix de ore săptămânale pentru toți copiii cu TSA). Această abordare simplifică planificarea și asigură un nivel minim predictibil de sprijin, însă poate afecta echitatea: copiii cu nevoi reduse pot primi mai multe servicii decât este necesar, în timp ce cei cu nevoi complexe pot beneficia de sprijin insuficient.

Diferențele în modul de alocare a sprijinului se reflectă și în modelele de înscriere în educație. Există variații semnificative între țări în ceea ce privește proporția elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în clase obișnuite, în clase speciale sau în școli speciale, în funcție de gradul de incluziune al sistemelor educaționale și de sprijinul disponibil în învățământul de masă. Deși majoritatea țărilor europene integrează predominant copiii cu cerințe educaționale speciale în școli obișnuite, în țări precum Israel și Australia, copiii cu TSA au o probabilitate mai mare de a fi educați în sisteme de învățământ special.