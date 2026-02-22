ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice
Creșterea performanței elevilor depinde în primul rând de calitatea predării din clasă, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice, arată un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
În documentul „Unlocking High-Quality Teaching”, organizația subliniază că niciun alt factor din interiorul școlii nu influențează mai mult rezultatele elevilor decât modul în care predau profesorii. În contextul stagnării performanțelor în multe țări participante la evaluările internaționale, raportul sugerează că progresul nu vine din „revoluții” curriculare, ci din îmbunătățirea sistematică a practicilor pedagogice.
Documentul nu include o analiză distinctă a sistemului educațional din România, însă țara este menționată printre participanții la inițiativa Schools+, inclusiv prin participarea a șase școli la rețeaua internațională „Learning Circle” . OCDE precizează că aceste școli nu reprezintă un eșantion național.
Cinci direcții pentru consolidarea predării
OCDE structurează predarea în jurul a cinci direcții majore:
- stimularea angajamentului cognitiv al elevilor
- asigurarea unui conținut clar și coerent
- susținerea dezvoltării socio-emoționale
- calitatea interacțiunii din clasă
- utilizarea evaluării formative și a feedback-ului.
Pentru factorii de decizie, politicile publice ar trebui să prioritizeze dezvoltarea profesională a profesorilor în aceste arii, nu doar schimbările administrative sau reorganizările instituționale.
Unde sunt cele mai consistente dovezi
Documentul arată că toate practicile analizate au demonstrat un impact asupra rezultatelor cognitive și non-cognitive ale elevilor, însă nivelul de susținere științifică diferă între domenii.
Potrivit raportului, dovezile sunt mai consistente în cazul practicilor legate de interacțiunea în clasă și evaluarea formativă, în timp ce domenii precum angajamentul cognitiv, conținutul disciplinar de calitate sau sprijinul socio-emoțional sunt mai dificil de conceptualizat și măsurat.
Datele citate indică faptul că managementul clasei este, în general, bine realizat, însă există un potențial considerabil de îmbunătățire în ceea ce privește profunzimea strategiilor de instruire și calitatea feedback-ului oferit elevilor.
Investițiile în infrastructură nu pot substitui competențele pedagogice
OCDE subliniază că predarea nu poate fi redusă la opoziții simpliste între abordări „tradiționale” și „moderne”. Profesorii trebuie să combine dovezile științifice cu judecata profesională și adaptarea la contextul concret al clasei.
Raportul descrie predarea drept un proces complex, influențat de factori precum resursele disponibile, curriculumul, cultura școlii și leadershipul educațional, nu doar de competențele individuale ale profesorului.
Mesajul implicit al raportului este că investițiile în infrastructură, digitalizare sau modificări instituționale nu pot substitui dezvoltarea competențelor pedagogice. Tehnologia și reformele pot crea condiții favorabile, însă impactul asupra performanței elevilor depinde în ultimă instanță de interacțiunea din clasă și de capacitatea profesorului de a adapta predarea la nevoile reale ale elevilor.
În concluzie, OCDE consideră că îmbunătățirea sistematică a modului în care sunt aplicate practicile de predare poate reprezenta una dintre cele mai sigure căi pentru creșterea performanței educaționale la nivel internațional.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
OCDE publică un ghid privind diligența necesară pentru inteligența artificială responsabilă
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a publicat un ghid privind diligența necesară pentru o folosire responsabilă a inteligenței artificiale.
Potrivit unui raport al OCDE, aceste orientări vizează sprijinirea întreprinderilor în punerea în aplicare a Orientărilor OCDE privind întreprinderile multinaționale și a Principiilor OCDE privind IA.
Aceste orientări vizează sprijinirea inovării, investițiilor și creșterii întreprinderilor din lanțul valoric al IA, ajutând întreprinderile să abordeze în mod proactiv impactul negativ. Raportul promovează coerența politicilor și, acolo unde este posibil, interoperabilitatea între OCDE și alte cadre naționale sau internaționale de gestionare a riscurilor legate de IA.
„Companiile care se angajează să utilizeze inteligența artificială în mod responsabil câștigă încrederea investitorilor, clienților, autorităților de reglementare și factorilor de decizie. Inteligența artificială are potențialul de a crește productivitatea, de a crea valoare economică și de a contribui la rezolvarea unor provocări complexe în diverse sectoare, inclusiv sănătate, producție, logistică și administrație publică. Cu toate acestea, pentru a valorifica pe deplin aceste oportunități, este important să se identifice și să se gestioneze în mod eficient riscul impactului negativ, fie că este vorba de drepturile omului, drepturile muncii, guvernanță sau mediu. Noul Ghid al OCDE privind diligența necesară în domeniul inteligenței artificiale responsabile oferă recomandări practice care ajută întreprinderile să facă exact acest lucru”, arată OCDE.
Primul capitol introduce conceptul de diligență necesară privind conduita responsabilă în afaceri (RBC) și oferă o imagine de ansamblu asupra peisajului mai larg al politicii de gestionare a riscurilor legate de IA. De asemenea, descrie publicul țintă și modul în care acest ghid poate fi utilizat ca instrument de navigare prin cadrul de gestionare a riscurilor.
Cadrul de diligență necesară al OCDE descris în Liniile directoare pentru întreprinderile multinaționale și detaliat în Ghidul OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri servește drept bază pentru prezentul ghid. Liniile directoare pentru întreprinderile multinaționale și standardele RBC conexe ale OCDE oferă principii voluntare pentru o conduită responsabilă în afaceri. Cadrul de diligență necesară prezintă următoarele măsuri:
Pasul 1: Integrarea RBC în politici și sisteme de management;
Pasul 2: Identificarea și evaluarea impactului negativ real și potențial;
Pasul 3: Încetarea, prevenirea și atenuarea impactului negativ;
Pasul 4: Urmărirea implementării și a rezultatelor activităților de due diligence;
Pasul 5: Comunicarea măsurilor luate pentru a remedia impactul;
Pasul 6: Asigurarea sau cooperarea în remedierea situației, atunci când este cazul.
Cel de-al doilea capitol prezintă cadrul de diligență necesară pentru conduita responsabilă în afaceri (RBC) și exemple practice de implementare pentru întreprinderile implicate în dezvoltarea și utilizarea sistemelor de IA.
Cadrul de due diligence prezentat în ghid include, de asemenea, o foaie de parcurs a dispozițiilor conexe din cadrele existente la începutul fiecărei etape, indicând modul în care fiecare etapă a cadrului de due diligence este completată și se raportează la dispozițiile relevante din cadrele conexe de gestionare a riscurilor IA.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Creșterea economică în OCDE accelerează la 1,7% în 2025, dar evoluția rămâne inegală între statele membre
Economiile statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au înregistrat o accelerare a creșterii economice în 2025, potrivit estimărilor preliminare publicate la Paris. PIB-ul agregat al zonei OCDE a avansat cu 1,7% în 2025, comparativ cu 1,2% în 2024 și 1,1% în 2023.
Datele indică însă o evoluție neuniformă la nivelul economiilor membre. Dintre cele 24 de state pentru care au fost disponibile date, creșterea a încetinit în 12 și s-a accelerat în alte 12 în 2025. Irlanda a înregistrat cel mai ridicat avans anual de 12,6%.
În trimestrul al patrulea din 2025, ritmul de creștere în zona OCDE a încetinit ușor la 0,3%, față de 0,4% în trimestrul precedent. Zece țări au raportat o accelerare a creșterii trimestriale, două au stagnat, șapte au înregistrat încetiniri, iar cinci au consemnat contracții economice.
În rândul economiilor G7, Germania și Italia au revenit pe creștere în ultimul trimestru al anului, ambele cu un avans de 0,3%, în timp ce Franța a încetinit la 0,2%. Canada a înregistrat o contracție de 0,1%, iar Japonia a revenit la o creștere modestă de 0,1%.
Spre deosebire de 2024, când șapte state membre au consemnat scăderi ale PIB-ului, toate economiile OCDE pentru care au fost disponibile date au înregistrat o creștere pozitivă în 2025.
Următoarea estimare privind creșterea economică în zona OCDE pentru primul trimestru din 2026 este programată pentru 21 mai 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, subliniază că procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică „reprezintă cel mai important program de reformă” al României, și a deplâns faptul că „nu-l prezintă nimeni”.
În cadrul prezentării celor mai recente evoluții economice, monetare și financiare ce a avut loc la sediul BNR, Mugur Isărescu a arătat că „discutăm despre toate reformele, fiecare spune altceva”, dar „dacă intrăm în OCDE, înseamnă că am făcut un program major de reforme în această țară.”
„Vă mărturisesc că am citit așa, dar nu foarte în profunzime programul de relansare. Eu cred că, vorbind despre o relansare, în măsura în care continuă reformele, și apropo că nu mai știu ce înseamnă reformă, intrarea în OCDE este cel mai important program de reformă al acestei țări. Nu îl prezintă nimeni. Discutăm despre toate reformele, fiecare spune altceva”, a răspuns guvernatorul BNR unei întrebări referitoare la pachetul de relansare economică.
Mugur Isărescu a reliefat și importanța atragerii fondurilor europene, o opțiune mult mai avantajoasă, al cărei impact asupra datoriei publice este mult mai redus comparativ cu împrumuturile clasice.
„Apoi, atragerea banilor europeni ca metodă de relansare nu ne costă mult din punct de vedere al datoriei, o parte sunt fonduri grant, dobânzile nu sunt mari, sunt mici și asigură finanțarea. Noi umblăm prin lume după bani. Să știți că nu dă bine, mai ales dacă umbli și te mai și poticnești așa, când negociezi. Deci cam ăsta ar fi un program foarte solid de relansare și el trebuie pus în practică. Acum partidele politice își protejează electoratul și mai multe atât nu pot să spun”, a arătat guvernatorul Băncii Naționale a României.
Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 20 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale.
Ultimele trei avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
Între timp, România a devenit în luna decembrie a anului trecut prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa
OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice
ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan
Friedrich Merz: „Voi merge la Washington cu o poziție europeană coordonată” vizavi de politicile tarifare ale lui Donald Trump
Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE
Trump anunță că va majora taxa vamală globală de la 10% la 15% după decizia Curții Supreme a SUA
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
Liderul PPE, apel către Friedrich Merz pentru ca Germania să-și demonstreze „leadershipul istoric” și în domeniul consolidării apărării comune europene
Social-democrații, liberalii și Verzii din PE cer explicații Comisiei Europene pentru prezența la reuniunea controversatului Consiliu pentru Pace al lui Trump
Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Trending
-
SĂNĂTATE2 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA3 days ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
INTERVIURI1 week ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA7 days ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
INTERNAȚIONAL3 days ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”