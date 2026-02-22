OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice

Creșterea performanței elevilor depinde în primul rând de calitatea predării din clasă, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice, arată un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În documentul „Unlocking High-Quality Teaching”, organizația subliniază că niciun alt factor din interiorul școlii nu influențează mai mult rezultatele elevilor decât modul în care predau profesorii. În contextul stagnării performanțelor în multe țări participante la evaluările internaționale, raportul sugerează că progresul nu vine din „revoluții” curriculare, ci din îmbunătățirea sistematică a practicilor pedagogice.

Documentul nu include o analiză distinctă a sistemului educațional din România, însă țara este menționată printre participanții la inițiativa Schools+, inclusiv prin participarea a șase școli la rețeaua internațională „Learning Circle” . OCDE precizează că aceste școli nu reprezintă un eșantion național.

Cinci direcții pentru consolidarea predării

OCDE structurează predarea în jurul a cinci direcții majore:

stimularea angajamentului cognitiv al elevilor

asigurarea unui conținut clar și coerent

susținerea dezvoltării socio-emoționale

calitatea interacțiunii din clasă

utilizarea evaluării formative și a feedback-ului.

Pentru factorii de decizie, politicile publice ar trebui să prioritizeze dezvoltarea profesională a profesorilor în aceste arii, nu doar schimbările administrative sau reorganizările instituționale.

Unde sunt cele mai consistente dovezi

Documentul arată că toate practicile analizate au demonstrat un impact asupra rezultatelor cognitive și non-cognitive ale elevilor, însă nivelul de susținere științifică diferă între domenii.

Potrivit raportului, dovezile sunt mai consistente în cazul practicilor legate de interacțiunea în clasă și evaluarea formativă, în timp ce domenii precum angajamentul cognitiv, conținutul disciplinar de calitate sau sprijinul socio-emoțional sunt mai dificil de conceptualizat și măsurat.

Datele citate indică faptul că managementul clasei este, în general, bine realizat, însă există un potențial considerabil de îmbunătățire în ceea ce privește profunzimea strategiilor de instruire și calitatea feedback-ului oferit elevilor.

Investițiile în infrastructură nu pot substitui competențele pedagogice

OCDE subliniază că predarea nu poate fi redusă la opoziții simpliste între abordări „tradiționale” și „moderne”. Profesorii trebuie să combine dovezile științifice cu judecata profesională și adaptarea la contextul concret al clasei.

Raportul descrie predarea drept un proces complex, influențat de factori precum resursele disponibile, curriculumul, cultura școlii și leadershipul educațional, nu doar de competențele individuale ale profesorului.

Mesajul implicit al raportului este că investițiile în infrastructură, digitalizare sau modificări instituționale nu pot substitui dezvoltarea competențelor pedagogice. Tehnologia și reformele pot crea condiții favorabile, însă impactul asupra performanței elevilor depinde în ultimă instanță de interacțiunea din clasă și de capacitatea profesorului de a adapta predarea la nevoile reale ale elevilor.

În concluzie, OCDE consideră că îmbunătățirea sistematică a modului în care sunt aplicate practicile de predare poate reprezenta una dintre cele mai sigure căi pentru creșterea performanței educaționale la nivel internațional.