ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
OCDE publică un ghid privind diligența necesară pentru inteligența artificială responsabilă
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a publicat un ghid privind diligența necesară pentru o folosire responsabilă a inteligenței artificiale.
Potrivit unui raport al OCDE, aceste orientări vizează sprijinirea întreprinderilor în punerea în aplicare a Orientărilor OCDE privind întreprinderile multinaționale și a Principiilor OCDE privind IA.
Aceste orientări vizează sprijinirea inovării, investițiilor și creșterii întreprinderilor din lanțul valoric al IA, ajutând întreprinderile să abordeze în mod proactiv impactul negativ. Raportul promovează coerența politicilor și, acolo unde este posibil, interoperabilitatea între OCDE și alte cadre naționale sau internaționale de gestionare a riscurilor legate de IA.
„Companiile care se angajează să utilizeze inteligența artificială în mod responsabil câștigă încrederea investitorilor, clienților, autorităților de reglementare și factorilor de decizie. Inteligența artificială are potențialul de a crește productivitatea, de a crea valoare economică și de a contribui la rezolvarea unor provocări complexe în diverse sectoare, inclusiv sănătate, producție, logistică și administrație publică. Cu toate acestea, pentru a valorifica pe deplin aceste oportunități, este important să se identifice și să se gestioneze în mod eficient riscul impactului negativ, fie că este vorba de drepturile omului, drepturile muncii, guvernanță sau mediu. Noul Ghid al OCDE privind diligența necesară în domeniul inteligenței artificiale responsabile oferă recomandări practice care ajută întreprinderile să facă exact acest lucru”, arată OCDE.
Primul capitol introduce conceptul de diligență necesară privind conduita responsabilă în afaceri (RBC) și oferă o imagine de ansamblu asupra peisajului mai larg al politicii de gestionare a riscurilor legate de IA. De asemenea, descrie publicul țintă și modul în care acest ghid poate fi utilizat ca instrument de navigare prin cadrul de gestionare a riscurilor.
Cadrul de diligență necesară al OCDE descris în Liniile directoare pentru întreprinderile multinaționale și detaliat în Ghidul OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri servește drept bază pentru prezentul ghid. Liniile directoare pentru întreprinderile multinaționale și standardele RBC conexe ale OCDE oferă principii voluntare pentru o conduită responsabilă în afaceri. Cadrul de diligență necesară prezintă următoarele măsuri:
Pasul 1: Integrarea RBC în politici și sisteme de management;
Pasul 2: Identificarea și evaluarea impactului negativ real și potențial;
Pasul 3: Încetarea, prevenirea și atenuarea impactului negativ;
Pasul 4: Urmărirea implementării și a rezultatelor activităților de due diligence;
Pasul 5: Comunicarea măsurilor luate pentru a remedia impactul;
Pasul 6: Asigurarea sau cooperarea în remedierea situației, atunci când este cazul.
Cel de-al doilea capitol prezintă cadrul de diligență necesară pentru conduita responsabilă în afaceri (RBC) și exemple practice de implementare pentru întreprinderile implicate în dezvoltarea și utilizarea sistemelor de IA.
Cadrul de due diligence prezentat în ghid include, de asemenea, o foaie de parcurs a dispozițiilor conexe din cadrele existente la începutul fiecărei etape, indicând modul în care fiecare etapă a cadrului de due diligence este completată și se raportează la dispozițiile relevante din cadrele conexe de gestionare a riscurilor IA.
Creșterea economică în OCDE accelerează la 1,7% în 2025, dar evoluția rămâne inegală între statele membre
Economiile statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au înregistrat o accelerare a creșterii economice în 2025, potrivit estimărilor preliminare publicate la Paris. PIB-ul agregat al zonei OCDE a avansat cu 1,7% în 2025, comparativ cu 1,2% în 2024 și 1,1% în 2023.
Datele indică însă o evoluție neuniformă la nivelul economiilor membre. Dintre cele 24 de state pentru care au fost disponibile date, creșterea a încetinit în 12 și s-a accelerat în alte 12 în 2025. Irlanda a înregistrat cel mai ridicat avans anual de 12,6%.
În trimestrul al patrulea din 2025, ritmul de creștere în zona OCDE a încetinit ușor la 0,3%, față de 0,4% în trimestrul precedent. Zece țări au raportat o accelerare a creșterii trimestriale, două au stagnat, șapte au înregistrat încetiniri, iar cinci au consemnat contracții economice.
În rândul economiilor G7, Germania și Italia au revenit pe creștere în ultimul trimestru al anului, ambele cu un avans de 0,3%, în timp ce Franța a încetinit la 0,2%. Canada a înregistrat o contracție de 0,1%, iar Japonia a revenit la o creștere modestă de 0,1%.
Spre deosebire de 2024, când șapte state membre au consemnat scăderi ale PIB-ului, toate economiile OCDE pentru care au fost disponibile date au înregistrat o creștere pozitivă în 2025.
Următoarea estimare privind creșterea economică în zona OCDE pentru primul trimestru din 2026 este programată pentru 21 mai 2026.
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, subliniază că procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică „reprezintă cel mai important program de reformă” al României, și a deplâns faptul că „nu-l prezintă nimeni”.
În cadrul prezentării celor mai recente evoluții economice, monetare și financiare ce a avut loc la sediul BNR, Mugur Isărescu a arătat că „discutăm despre toate reformele, fiecare spune altceva”, dar „dacă intrăm în OCDE, înseamnă că am făcut un program major de reforme în această țară.”
„Vă mărturisesc că am citit așa, dar nu foarte în profunzime programul de relansare. Eu cred că, vorbind despre o relansare, în măsura în care continuă reformele, și apropo că nu mai știu ce înseamnă reformă, intrarea în OCDE este cel mai important program de reformă al acestei țări. Nu îl prezintă nimeni. Discutăm despre toate reformele, fiecare spune altceva”, a răspuns guvernatorul BNR unei întrebări referitoare la pachetul de relansare economică.
Mugur Isărescu a reliefat și importanța atragerii fondurilor europene, o opțiune mult mai avantajoasă, al cărei impact asupra datoriei publice este mult mai redus comparativ cu împrumuturile clasice.
„Apoi, atragerea banilor europeni ca metodă de relansare nu ne costă mult din punct de vedere al datoriei, o parte sunt fonduri grant, dobânzile nu sunt mari, sunt mici și asigură finanțarea. Noi umblăm prin lume după bani. Să știți că nu dă bine, mai ales dacă umbli și te mai și poticnești așa, când negociezi. Deci cam ăsta ar fi un program foarte solid de relansare și el trebuie pus în practică. Acum partidele politice își protejează electoratul și mai multe atât nu pot să spun”, a arătat guvernatorul Băncii Naționale a României.
Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 20 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale.
Ultimele trei avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
Între timp, România a devenit în luna decembrie a anului trecut prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.
Concordia susține agenda BIAC de simplificare economică, propusă statelor OCDE: Reducerea birocratizării, cheia pentru creștere și competitivitate
Confederația Patronală Concordia susține agenda de simplificare pe care Business at OECD (BIAC) o propune statelor membre OCDE pentru stimularea creșterii economice și a competitivității, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Documentul Cutting Complexity , prezentat la Consultarea Anuală cu liderii și ambasadorii OCDE, vine într-un moment critic în care economiile dezvoltate se confruntă cu încetinirea creșterii economice și cu o creștere nesustenabilă a complexității legislative.
Conform documentului, contextul economic global arată semne clare de fragilitate: creșterea economică este proiectată să scadă de la 3,3%, în 2024, la 2,9% în 2026, în timp ce deficitele fiscale în țările OCDE au ajuns la -4,6% din PIB, însoțite de niveluri istorice ale datoriei publice. Indicatorii de incertitudine, precum prețul aurului, au crescut cu aproximativ 40% în 2025, semnalând îngrijorări profunde ale investitorilor. În acest context precar, complexitatea excesivă a politicilor publice nu doar că eșuează în a restabili stabilitatea economică, dar devine ea însăși o povară majoră pentru competitivitate.
Sondajele recente OCDE în rândul organizațiilor de business confirmă această realitate îngrijorătoare: 90% dintre organizațiile de business din țările chestionate consideră nivelul actual de reglementare și birocratizare ca fiind excesiv, iar 77% raportează o agravare a acestei situații în ultimii trei ani. Povara nu este doar legislativă, ci și administrativă – de la obligații de raportare duplicate și volatile, până la cerințe neclare de conformitate și lacune de coordonare între autorități. Pentru IMM-uri, care reprezintă 99% din firme și generează între 50-60% din valoarea adăugată în țările OCDE, această complexitate este disproporționat de grea, consumând resurse ce ar putea fi dedicate inovației și creșterii.
“Procesul de aderare la OCDE este o oportunitate pentru România nu doar să se alinieze la cele mai înalte standarde de guvernanță economică și să devină o destinație mai atractivă pentru investitori, ci și să implementeze reforme substanțiale cu efecte vizibile pentru companii care operează deja în România. Nevoile companiilor sunt aceleași la nivel global: mai puțină birocrație, mai mult dinamism economic, mai puține distrosiuni comerciale.” a declarat Adelina Dabu, director afaceri publice, Condeferația Patronală Concordia.
Agenda de simplificare propusă de BIAC se construiește pe trei piloni esențiali.
Primul vizează reducerea birocratizării prin introducerea unei evaluări sistematice a reglementărilor – în prezent, mai puțin de o treime din țările OCDE verifică dacă regulile își ating obiectivele propuse. Companiile cheltuiesc peste 25% din bugetele dedicate sustenabilității doar pentru a completa raportări ESG divergente, în timp ce administrațiile fiscale sunt copleșite de peste 450 milioane de contacte telefonice și fizice și 2,3 miliarde de contacte online anual. Simplificarea presupune nu doar reducerea volumului de reguli, ci și asigurarea că acestea sunt inteligente, bazate pe dovezi, proporționale și coerent implementate.
Al doilea pilon se concentrează pe deblocarea inovației și creșterea participării pe piața muncii.
Creșterea producției potențiale per capita a scăzut cu un punct procentual de la sfârșitul anilor ’90, în timp ce peste 2.800 GW de capacitate solară și eoliană – mai mult de două treimi din totalul capacității instalate global – așteaptă conectarea la rețele electrice din cauza procedurilor greoaie de autorizare și a lipsei de investiții în infrastructură.
Deficitele de competențe și participarea insuficientă pe piața muncii amplifică aceste blocaje, frânând potențialul de creștere. Adoptarea tehnologiilor emergente, inclusiv inteligența artificială, rămâne inegală, necesitând cadre de reglementare coordonate, bazate pe risc, care să promoveze încrederea fără a sufoca inovația.
Cel de-al treilea pilon abordează distorsiunile de piață generate de intervenția guvernamentală crescândă. Numărul măsurilor comerciale restrictive în economiile G20 a atins un record – 823 de noi măsuri între octombrie 2024 și octombrie 2025 – cel mai ridicat nivel de la începerea monitorizării în 2009. Scenariile de re-localizare forțată ar putea reduce comerțul global cu 18% și PIB-ul global cu 5%, fără a genera câștiguri reale în reziliență. În schimb, îmbunătățirea cu 10% a procedurilor vamale automatizate și a cooperării transfrontaliere ar putea stimula exporturile cu până la 18%, demonstrând că simplificarea și deschiderea, nu protecționismul, sunt căile către competitivitate.
BIAC, organizația care reunește confederațiile patronale din țările OCDE și peste 10 milioane de companii la nivel global, recomandă ca prioritate lansarea unui Proiect Orizontal OCDE privind Simplificarea Regulamentară, care să mobilizeze toate comitetele relevante pentru o revizuire riguroasă a reglementărilor împovărătoare. În paralel, BIAC solicită simplificarea regulilor fiscale internaționale, inclusiv pentru Impozitul Minim Global (Pilonul II), operaționalizarea Principiilor OCDE privind Inteligența Artificială prin proiectul “Thriving with AI”, și dezvoltarea unui Plan de Acțiune pentru Minerale Critice.
Confederația Patronală Concordia susține integral aceste recomandări și le promovează în contextul local, considerând că politicile de simplificare trebuie să devină o condiție fundamentală pentru restabilirea încrederii în economiile de piață și asigurarea prosperității pe termen lung.
Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 4.200 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC). BIAC este vocea oficială a comunității internaționale de afaceri pe lângă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
Ca partener social reprezentativ, Concordia se concentrează pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.
