OCDE relevă într-un raport riscurile și beneficiile inteligenței artificiale generative în educație: Fără îndrumare pedagogică, utilizarea GenAI îmbunătățește doar performanța, fără a avea beneficii reale în materie de învățare
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată în raportul referitor la perspectivele educației digitale în 2026 că „inteligența artificială generativă (GenAI) remodelează peisajul educațional, dincolo de predare și învățare”, având în vedere faptul că „o mare parte din GenAI este accesibilă gratuit și utilizată în mare măsură în afara controlului instituțional, datorită naturii sale intuitive și versatilității sale.”
Raportul OCDE „Digital Education Outlook 2026” analizează cercetările emergente care sugerează că GenAI poate sprijini învățarea atunci când este ghidată de principii didactice clare.
Cu toate acestea, semnalează OCDE, „dacă este proiectată sau utilizată fără îndrumare pedagogică, externalizarea sarcinilor către GenAI îmbunătățește pur și simplu performanța, fără a aduce beneficii reale în materie de învățare.”
Raportul evidențiază avantajele inteligenței artificiale generative ca „tutor, partener și asistent și sintetizează dovezile și concluziile experților cu privire la criteriile de proiectare care o fac să funcționeze în domeniul educației.”
Realizarea cu succes a unei sarcini cu GenAI nu duce automat la învățare
Dovezi recente sugerează că, deși instrumentele GenAI de uz general pot îmbunătăți performanța elevilor în îndeplinirea sarcinilor, acestea nu conduc neapărat la îmbunătățirea rezultatelor școlare, arată OCDE.
„Transferul sarcinilor cognitive către chatbot-uri de uz general creează riscul apariției lenei metacognitive și a dezinteresului, care pot descuraja dobândirea de competențe pe termen lung. Mai multe studii indică faptul că, deși elevii care au acces la instrumente GenAI de uz general produc rezultate de calitate superioară față de colegii lor, acest avantaj dispare – și uneori se inversează – la examene, când accesul este eliminat. În schimb, instrumentele GenAI educaționale proiectate sau utilizate cu un scop pedagogic intenționat tind să arate îmbunătățiri susținute în procesul de învățare”, statuează raportul.
Utilizarea GenAI în scopuri pedagogice poate îmbunătăți procesul de învățare și poate stimula dezvoltarea unor abilități precum gândirea critică, creativitatea și colaborarea
În pofida riscurilor și dezavantajelor, inteligența artificială generativă folosită responsabil și în scop pedagogic clar poate îmbunătăți rezultatele învățării.
OCDE dă și exemple în acest sens.
În „scenarii de învățare colaborativă aliniate la știința învățării, instrumentele GenAI pot spori cunoștințele elevilor sau le pot consolida abilitățile de argumentare. GenAI poate, de asemenea, să facă instrumentele digitale tradiționale mai atractive și mai eficiente. De exemplu, sistemele inteligente de tutorat (ITS) bazate pe GenAI pot transforma tutorii digitali cu scenarii rigide în agenți pedagogici digitali capabili să pună întrebări, să stimuleze și să schimbe strategiile prin interacțiuni naturale, bazate pe dialog”, mai arată raportul.
Inteligenta artificială generativă în domeniul educației poate completa activitatea didactică și de îndrumare a oamenilor, păstrând în același timp rolul activ al profesorilor
OCDE evocă cercetări solide care „demonstrează că tutorii fără experiență pot îmbunătăți calitatea tutoratului și rezultatele învățării elevilor prin utilizarea instrumentelor educaționale GenAI.”
„Prin integrarea expertizei profesorilor în procesul de proiectare, instrumentele GenAI pot amplifica capacitatea profesorilor de a preda, creând beneficii care depășesc ceea ce pot realiza independent fie profesorii, fie IA. Colaborarea cu profesorii și utilizatorii finali la proiectarea instrumentelor GenAI este o modalitate de a asigura valoarea educațională a acestora”, mai spune documentul OCDE.
GenAI poate stimula cercetarea științifică și poate contribui la eficientizarea operațiunilor instituționale
GenAI sprijină din ce în ce mai mult cercetarea științifică, ceea ce ar putea transforma cercetarea în domeniul educației, mai arată raportul, făcând trimitere la lansarea ChatGPT, care a reprezentant un moment T0 pentru creșterea utilizării instrumentelor de inteligență artificială generativă de către cercetători, scopul fiind, în general, acela de „a obține feedback cu privire la lucrările lor și pentru toate etapele procesului de cercetare.”
„Și administratorii școlari văd cum sarcinile lor se transformă: GenAI poate eficientiza gestionarea sistemului și a școlii prin îmbunătățirea unei game largi de fluxuri de lucru backend. Poate sprijini proiectarea de elemente de evaluare standardizate, revizuirea alinierilor curriculare și etichetarea și clasificarea resurselor educaționale. Bine reglat, permite, de asemenea, orientare profesională și academică 24/7”, continuă raportul.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică avansează și o serie de sugestii pentru valorificarea potențialului educativ al inteligenței artificiale:
Promoarea predării și învățării centrate pe om cu GenAI: Învățarea și predarea ar trebui să vizeze în primul rând dezvoltarea cunoștințelor și abilităților umane valoroase, cum ar fi gândirea independentă și abilitățile fundamentale în toate disciplinele, fără GenAI, cu GenAI educațional și apoi cu GenAI de uz general, consideră organizația, care mai spune că „GenAI ar trebui utilizat în mod selectiv și în mod intenționat din motive pedagogice pentru a îmbogăți învățarea și nu pentru a înlocui efortul cognitiv sau a slăbi relațiile umane care stau la baza educației.”
Investiții în cercetarea și dezvoltarea GenAI în domeniul educației: ”Deoarece instrumentele GenAI de uz general nu sunt concepute special pentru învățare, sistemele de învățământ ar trebui să stimuleze dezvoltarea de instrumente care vizează îmbunătățirea predării și învățării. Investițiile în GenAI educațional bazat pe știința învățării, creat în colaborare cu profesorii și elevii și susținut de cercetări riguroase privind eficacitatea sa, pot deschide noi posibilități de îmbunătățire a educației. Guvernele și părțile interesate din domeniul educației ar trebui, de asemenea, să coopereze pentru a cerceta utilizările benefice ale GenAI în educație”, punctează Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Crearea unui mediu politic favorabil pentru o GenAI de încredere: „Autoritățile jurisdicționale ar trebui să se asigure că politicile și cadrele de reglementare protejează elevii și sprijină învățarea, facilitând în același timp inovarea. În combinație cu dialogul continuu cu părțile interesate, așteptările clare privind confidențialitatea, siguranța, testarea prejudecăților, adecvarea la vârstă, transparența și alinierea la obiectivele educaționale pot crea un mediu favorabil pentru utilizarea de încredere și semnificativă a GenAI în educație”, subliniază OCDE.
Sprijinirea unei infrastructuri GenAI eficiente pentru toți: OCDE îndeamnă autoritățile jurisdicționale „să asigure o infrastructură digitală echitabilă și sprijin (dispozitive, conectivitate, resurse digitale și oportunități de învățare profesională), astfel încât toți elevii și profesorii să poată beneficia de GenAI. Furnizarea de resurse GenAI aliniate la programa școlară, soluții alternative în cazul în care persistă decalaje și învățare profesională susținută permit utilizarea eficientă, incluzivă și semnificativă a GenAI în educație.”
OCDE: Performanța elevilor depinde prioritar de calitatea predării, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice
Creșterea performanței elevilor depinde în primul rând de calitatea predării din clasă, nu de reforme structurale sau investiții tehnologice, arată un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
În documentul „Unlocking High-Quality Teaching”, organizația subliniază că niciun alt factor din interiorul școlii nu influențează mai mult rezultatele elevilor decât modul în care predau profesorii. În contextul stagnării performanțelor în multe țări participante la evaluările internaționale, raportul sugerează că progresul nu vine din „revoluții” curriculare, ci din îmbunătățirea sistematică a practicilor pedagogice.
Documentul nu include o analiză distinctă a sistemului educațional din România, însă țara este menționată printre participanții la inițiativa Schools+, inclusiv prin participarea a șase școli la rețeaua internațională „Learning Circle” . OCDE precizează că aceste școli nu reprezintă un eșantion național.
Cinci direcții pentru consolidarea predării
OCDE structurează predarea în jurul a cinci direcții majore:
- stimularea angajamentului cognitiv al elevilor
- asigurarea unui conținut clar și coerent
- susținerea dezvoltării socio-emoționale
- calitatea interacțiunii din clasă
- utilizarea evaluării formative și a feedback-ului.
Pentru factorii de decizie, politicile publice ar trebui să prioritizeze dezvoltarea profesională a profesorilor în aceste arii, nu doar schimbările administrative sau reorganizările instituționale.
Unde sunt cele mai consistente dovezi
Documentul arată că toate practicile analizate au demonstrat un impact asupra rezultatelor cognitive și non-cognitive ale elevilor, însă nivelul de susținere științifică diferă între domenii.
Potrivit raportului, dovezile sunt mai consistente în cazul practicilor legate de interacțiunea în clasă și evaluarea formativă, în timp ce domenii precum angajamentul cognitiv, conținutul disciplinar de calitate sau sprijinul socio-emoțional sunt mai dificil de conceptualizat și măsurat.
Datele citate indică faptul că managementul clasei este, în general, bine realizat, însă există un potențial considerabil de îmbunătățire în ceea ce privește profunzimea strategiilor de instruire și calitatea feedback-ului oferit elevilor.
Investițiile în infrastructură nu pot substitui competențele pedagogice
OCDE subliniază că predarea nu poate fi redusă la opoziții simpliste între abordări „tradiționale” și „moderne”. Profesorii trebuie să combine dovezile științifice cu judecata profesională și adaptarea la contextul concret al clasei.
Raportul descrie predarea drept un proces complex, influențat de factori precum resursele disponibile, curriculumul, cultura școlii și leadershipul educațional, nu doar de competențele individuale ale profesorului.
Mesajul implicit al raportului este că investițiile în infrastructură, digitalizare sau modificări instituționale nu pot substitui dezvoltarea competențelor pedagogice. Tehnologia și reformele pot crea condiții favorabile, însă impactul asupra performanței elevilor depinde în ultimă instanță de interacțiunea din clasă și de capacitatea profesorului de a adapta predarea la nevoile reale ale elevilor.
În concluzie, OCDE consideră că îmbunătățirea sistematică a modului în care sunt aplicate practicile de predare poate reprezenta una dintre cele mai sigure căi pentru creșterea performanței educaționale la nivel internațional.
OCDE publică un ghid privind diligența necesară pentru inteligența artificială responsabilă
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a publicat un ghid privind diligența necesară pentru o folosire responsabilă a inteligenței artificiale.
Potrivit unui raport al OCDE, aceste orientări vizează sprijinirea întreprinderilor în punerea în aplicare a Orientărilor OCDE privind întreprinderile multinaționale și a Principiilor OCDE privind IA.
Aceste orientări vizează sprijinirea inovării, investițiilor și creșterii întreprinderilor din lanțul valoric al IA, ajutând întreprinderile să abordeze în mod proactiv impactul negativ. Raportul promovează coerența politicilor și, acolo unde este posibil, interoperabilitatea între OCDE și alte cadre naționale sau internaționale de gestionare a riscurilor legate de IA.
„Companiile care se angajează să utilizeze inteligența artificială în mod responsabil câștigă încrederea investitorilor, clienților, autorităților de reglementare și factorilor de decizie. Inteligența artificială are potențialul de a crește productivitatea, de a crea valoare economică și de a contribui la rezolvarea unor provocări complexe în diverse sectoare, inclusiv sănătate, producție, logistică și administrație publică. Cu toate acestea, pentru a valorifica pe deplin aceste oportunități, este important să se identifice și să se gestioneze în mod eficient riscul impactului negativ, fie că este vorba de drepturile omului, drepturile muncii, guvernanță sau mediu. Noul Ghid al OCDE privind diligența necesară în domeniul inteligenței artificiale responsabile oferă recomandări practice care ajută întreprinderile să facă exact acest lucru”, arată OCDE.
Primul capitol introduce conceptul de diligență necesară privind conduita responsabilă în afaceri (RBC) și oferă o imagine de ansamblu asupra peisajului mai larg al politicii de gestionare a riscurilor legate de IA. De asemenea, descrie publicul țintă și modul în care acest ghid poate fi utilizat ca instrument de navigare prin cadrul de gestionare a riscurilor.
Cadrul de diligență necesară al OCDE descris în Liniile directoare pentru întreprinderile multinaționale și detaliat în Ghidul OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri servește drept bază pentru prezentul ghid. Liniile directoare pentru întreprinderile multinaționale și standardele RBC conexe ale OCDE oferă principii voluntare pentru o conduită responsabilă în afaceri. Cadrul de diligență necesară prezintă următoarele măsuri:
Pasul 1: Integrarea RBC în politici și sisteme de management;
Pasul 2: Identificarea și evaluarea impactului negativ real și potențial;
Pasul 3: Încetarea, prevenirea și atenuarea impactului negativ;
Pasul 4: Urmărirea implementării și a rezultatelor activităților de due diligence;
Pasul 5: Comunicarea măsurilor luate pentru a remedia impactul;
Pasul 6: Asigurarea sau cooperarea în remedierea situației, atunci când este cazul.
Cel de-al doilea capitol prezintă cadrul de diligență necesară pentru conduita responsabilă în afaceri (RBC) și exemple practice de implementare pentru întreprinderile implicate în dezvoltarea și utilizarea sistemelor de IA.
Cadrul de due diligence prezentat în ghid include, de asemenea, o foaie de parcurs a dispozițiilor conexe din cadrele existente la începutul fiecărei etape, indicând modul în care fiecare etapă a cadrului de due diligence este completată și se raportează la dispozițiile relevante din cadrele conexe de gestionare a riscurilor IA.
Creșterea economică în OCDE accelerează la 1,7% în 2025, dar evoluția rămâne inegală între statele membre
Economiile statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au înregistrat o accelerare a creșterii economice în 2025, potrivit estimărilor preliminare publicate la Paris. PIB-ul agregat al zonei OCDE a avansat cu 1,7% în 2025, comparativ cu 1,2% în 2024 și 1,1% în 2023.
Datele indică însă o evoluție neuniformă la nivelul economiilor membre. Dintre cele 24 de state pentru care au fost disponibile date, creșterea a încetinit în 12 și s-a accelerat în alte 12 în 2025. Irlanda a înregistrat cel mai ridicat avans anual de 12,6%.
În trimestrul al patrulea din 2025, ritmul de creștere în zona OCDE a încetinit ușor la 0,3%, față de 0,4% în trimestrul precedent. Zece țări au raportat o accelerare a creșterii trimestriale, două au stagnat, șapte au înregistrat încetiniri, iar cinci au consemnat contracții economice.
În rândul economiilor G7, Germania și Italia au revenit pe creștere în ultimul trimestru al anului, ambele cu un avans de 0,3%, în timp ce Franța a încetinit la 0,2%. Canada a înregistrat o contracție de 0,1%, iar Japonia a revenit la o creștere modestă de 0,1%.
Spre deosebire de 2024, când șapte state membre au consemnat scăderi ale PIB-ului, toate economiile OCDE pentru care au fost disponibile date au înregistrat o creștere pozitivă în 2025.
Următoarea estimare privind creșterea economică în zona OCDE pentru primul trimestru din 2026 este programată pentru 21 mai 2026.
Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova
Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul neclintit al UE
Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război”
Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
Campaniile de dezinformare reprezintă un risc real, rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat, avertizează Oana Țoiu: „Rusia investește miliarde pentru destabilizarea UE”
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
