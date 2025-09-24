OCDE-Roadmaps to New Nuclear 2025: România își reafirmă angajamentul de a dezvolta proiecte pe energie nucleară, dar insistă pentru o finanțare mai clară

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a reafirmat angajamentul României de a dezvolta proiecte pe energie nucleară și a insistat pentru o finanțare mai clară, inclusiv din fonduri europene, în cadrul conferinței internaționale „Roadmaps to New Nuclear 2025”, organizată de Agenția pentru Energie Nucleară a OCDE (NEA) la Paris, informează un comunicat.

Evenimentul a reunit lideri guvernamentali, reprezentanți ai industriei energetice și instituții financiare internaționale, fiind un forum esențial pentru conturarea viitorului energiei nucleare la nivel global.

În cadrul intervenției sale, Cristian Bușoi a prezentat angajamentele și planurile României în domeniul energiei nucleare, evidențiind investițiile strategice în retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, precum și dezvoltarea proiectului de reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești.

Totodată, Cristian Bușoi a declarat că România acordă o atenție deosebită pregătirii forței de muncă, prin extinderea programelor de formare profesională și consolidarea colaborării cu mediul academic și sectorul industrial.

Cristian Bușoi a co-prezidat Sesiunea 1 – „Finanțare”, subliniind importanța asigurării unui cadru financiar solid și predictibil pentru dezvoltarea noilor capacități pentru energia nucleară.

„Finanțarea este o prioritate absolută – esențială pentru securitatea energetică, pentru obiectivele de decarbonizare și pentru competitivitatea economică a Europei și a lumii. Este nevoie de mecanisme clare și transparente, acceptate social și susținute de parteneriate între guverne, industrie și instituții financiare”, a declarat secretarul de stat.

În marja conferinței, secretarul de stat Cristian Bușoi a avut discuții bilaterale cu oficiali din SUA și Ucraina: Michael Goff, secretar adjunct pentru energie nucleară în cadrul Departamentului Energiei al SUA, Svetlana Grinchuk, noul ministru al Energiei din Ucraina, căreia i-a reafirmat sprijinul României pentru interconectarea energetică, și Jeff Wilson, reprezentant Exim SUA, cu care a discutat despre oportunitățile de finanțare pentru proiectele din sectorul energiei nucleare din România.

Participarea României la această conferință subliniază poziția sa activă și angajamentul ferm față de dezvoltarea energiei nucleare ca pilon strategic pentru un viitor energetic sustenabil, sigur și competitiv în regiune și la nivel european.