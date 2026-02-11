ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa
Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, și secretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florian-Emil Dumitru, reprezintă România la Conferința OCDE „Mobilizarea sectorului privat pentru comerț și investiții durabile în sectorul agroalimentar din Africa”. Evenimentul, organizat de OCDE şi România, are loc la Nairobi, în perioada 9-10 februarie, cu sprijinul direct al Guvernului kenyan.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, conferința reunește miniștri și înalți oficiali africani din domeniul agriculturii și sectorului alimentar, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și regionale, precum şi ai sectorului privat. Din delegația României fac parte, de asemenea, senatorul şi președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, alături de experți și reprezentanți ai mediului public și de afaceri implicați în dezvoltarea de soluții inovatoare pentru sectorul agroalimentar.
Evenimentul abordează provocările și oportunitățile privind consolidarea participării sectorului privat în sprijinul dezvoltării agricole și al sistemelor agroalimentare durabile din Africa. Totodată sunt analizate modalitățile de întărire a capacităților de producere și certificare a semințelor de calitate, în baza Schemelor OCDE pentru semințe și a inițiativei comune G7–OCDE, „Strengthening seed certification in Africa”. Obiectivul acestora este îmbunătățirea calității semințelor, creșterea randamentelor și a veniturilor fermierilor, precum și sporirea productivității agricole la nivelul întregului continent.
Conferința reprezintă un moment de referință pentru consolidarea Parteneriatului OCDE–Africa și evidențiază angajamentul ferm al României față de cooperarea cu continentul african, în conformitate cu Strategia Națională privind relațiile României cu Africa, „România – Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare și educație”. De asemenea, evenimentul reflectă sprijinul constant al României pentru valorile și instrumentele OCDE, inclusiv în contextul procesului de aderare la organizație. Conferința se înscrie în cadrul mai larg al contribuției României la inițiativele OCDE dedicate Africii, inclusiv sprijinul pentru mobilizarea investițiilor pentru dezvoltare în Africa de Vest.
Secretarul de stat Clara Staicu a susținut o intervenție în cadrul sesiunii de concluzii a conferinței din data de 9 februarie, în care a subliniat că transformarea sectorului agroalimentar african reprezintă o prioritate regională şi o necesitate pentru securitatea alimentară globală și stabilitatea climatică. A evidențiat progresul discuțiilor de la simpla identificare a provocărilor către conturarea unor direcții concrete de acțiune. A susținut importanța facilitării accesului la finanțare prin instrumente care să conecteze investitorii instituționali cu micii producători agricoli africani. De asemenea, a accentuat rolul tehnologiei și al digitalizării incluzive, prin valorificarea soluțiilor bazate pe date obținute cu ajutorul sateliților și inteligenței artificiale, precum și necesitatea consolidării capitalului uman prin promovarea antreprenoriatului și a competențelor digitale, în sprijinul noii generații de antreprenori din sectorul agricol african.
Referindu-se la angajamentul constant și durabil al României în Africa, secretarul de stat a reafirmat importanța strategică acordată aprofundării relațiilor cu statele africane pe baza unei viziuni de parteneriat pe termen lung, întemeiată pe respect reciproc, interese comune și creștere durabilă. A evidențiat rolul central al Parteneriatului OCDE–Africa în promovarea dezvoltării economice reziliente, precum și contribuția organizației internaționale la consolidarea capacităților instituționale, îmbunătățirea climatului investițional și integrarea economiilor africane în lanțurile globale valorice. În egală măsură, a subliniat relevanța experienței României ca stat candidat la aderarea la OCDE, pe care țara noastră este pregătită să o împărtășească partenerilor africani interesați, în sprijinul reformelor și a dezvoltării durabile.
În marja conferinței OCDE, secretarul de stat Clara Staicu și secretarul de stat Florian-Emil Dumitru, au avut o întrevedere bilaterală cu secretarul general adjunct al OCDE, František Ružička. Reprezentantul OCDE a apreciat bunul parcurs al procesului de aderare a României la organizație, susținut de progrese tangibile și reforme structurale esențiale. Oficialii români au mulțumit pentru sprijinul acordat de Secretariatul OCDE și au reiterat angajamentul României de a promova valorile și standardele organizației la nivel global. Secretarul de stat Clara Staicu a exemplificat contribuția României la realizarea priorităților externe ale organizației, cu accent deosebit pe Africa, şi a exprimat satisfacția față de modul în care aceasta a fost valorificată în vederea dezvoltării Parteneriatului OCDE–Africa. Cele două părți au convenit asupra continuării cooperării strânse, inclusiv prin aprofundarea acesteia la nivel tehnic și schimb de expertiză, în cadrul unor viitoare evenimente relevante pentru agenda OCDE și interesele României.
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) presupune alinierea politicilor publice și a practicilor instituționale la standardele internaționale promovate de organizație, inclusiv în domeniul comerțului internațional și al finanțării exporturilor. În acest context, Exim Banca Românească joacă un rol esențial în procesul de integrare a României în arhitectura normativă OCDE, în calitate de agenție națională de credit la export (Export Credit Agency – ECA).
OCDE reprezintă principalul forum multilateral în care sunt stabilite și monitorizate regulile privind creditele la export susținute oficial, având ca obiectiv asigurarea unor condiții de concurență echitabile între exportatori și promovarea unor standarde ridicate de guvernanță, transparență și sustenabilitate. În cadrul acestei structuri, Grupul de lucru pentru credite și garanții de credit la export (ECG), organism subsidiar al Comitetului pentru Comerț, reunește state membre și parteneri invitați pentru coordonarea politicilor și schimbul de bune practici în domeniu.
Exim Banca Românească este singura instituție financiară din România care îndeplinește rolul de agenție de credit la export și participă, în această calitate, ca invitat la reuniunile ECG. Activitatea sa a devenit relevantă în procesul de aderare la OCDE prin responsabilitatea asumării și implementării instrumentelor juridice specifice domeniului creditelor la export, incluse în Foaia de Parcurs de Aderare convenită cu autoritățile române în 2022.
În acest cadru, instituția a avut un rol direct în procesul de aliniere la patru instrumente OCDE esențiale: Acordul privind creditele la export susținute oficial, Recomandările privind evaluarea impactului de mediu și social al proiectelor finanțate, Recomandarea privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție în tranzacțiile comerciale internaționale și Recomandarea privind finanțarea sustenabilă. Adaptarea cadrului operațional și a politicilor interne ale Exim Banca Românească a urmărit integrarea acestor standarde în practicile naționale, inclusiv prin introducerea evaluărilor de impact de mediu și social pentru creditele cu maturitate extinsă și prin consolidarea mecanismelor de prevenire a riscurilor de corupție.
Un moment important în acest proces a fost finalizarea, în iulie 2025, a evaluării OCDE privind activitatea Exim Banca Românească, care a analizat gradul de convergență al politicilor și practicilor instituției cu standardele organizației. Evaluarea a vizat capacitatea României, prin intermediul agenției sale de credit la export, de a aplica instrumentele juridice OCDE și de a asigura compatibilitatea cu normele internaționale privind sprijinul public pentru exporturi.
Demersurile Exim Banca Românească se înscriu în procesul mai amplu de închidere a capitolului Comerț din negocierile de aderare, etapă care presupune obținerea avizului grupurilor de lucru relevante din cadrul Comitetului pentru Comerț al OCDE. În acest sens, rolul instituției depășește dimensiunea strict financiară, contribuind la consolidarea credibilității României ca partener comercial predictibil și aliniat la regulile internaționale privind concurența loială și finanțarea responsabilă a exporturilor.
Experiența acumulată la nivel european și participarea la dezbaterile tehnice din cadrul OCDE au permis, totodată, integrarea rapidă a practicilor internaționale în sprijinirea exportatorilor români. Prin instrumentele sale financiare și de garantare, Exim Banca Românească facilitează accesul companiilor la proiecte internaționale complexe și contribuie la creșterea competitivității acestora pe piețele externe, în conformitate cu cerințele de sustenabilitate și transparență promovate de organizație.
În ansamblu, contribuția Exim Banca Românească ilustrează dimensiunea tehnică a procesului de aderare la OCDE, în care armonizarea politicilor sectoriale și adoptarea standardelor internaționale reprezintă pași esențiali pentru integrarea deplină a României în mecanismele economice și comerciale ale organizației.
Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 20 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale.
Ultimele trei avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii Yvette Cooper și Oana Țoiu
Miniștrii de externe ai Marii Britanii și României, Yvette Cooper și Oana Țoiu, au agreat luni, la Londra, înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Șefa diplomației române Oana Țoiu a avut luni o întrevedere cu ministrul pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare, Yvette Cooper, în cadrul vizitei pe care o efectuează la Londra, discuțiile reliefând nivelul excelent al dialogului bilateral, bazat pe relațiile politice, economice, sectoriale și de securitate dinamice, precum și pe un Parteneriat Strategic solid.
Cei doi miniștri au reconfirmat viziunea comună asupra păcii și securității, precum și angajamentul ferm față de securitatea euroatlantică, materializat inclusiv prin participarea Regatului Unit, în cadrul NATO, la misiuni desfășurate pe teritoriul României.
Totodată, a fost exprimat interesul de a continua valorificarea contribuției remarcabile la consolidarea relației bilaterale a celor peste 1,3 milioane de cetățeni români care trăiesc în Regatul Unit.
Cei doi oficiali au notat tendințele dinamice în ceea ce privește schimburile economice bilaterale, evidențiind potențialul semnificativ al cooperării în plan economic și în ceea ce privește investițiile reciproce.
“La propunerea ministrului Oana Țoiu a fost agreată înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, acesta urmând să definească domeniile și oportunitățile prioritare de interes comun, precum și să contureze un plan de acțiune”, arată sursa citată.
Conform datelor disponibile, în primele 10 luni ale anului 2025 schimburile comerciale de bunuri s-au ridicat la valoarea de 3,48 miliarde euro, Regatul Unit ocupând locul 11 în topul investitorilor străini direcți. Inițiativa Grupului de lucru se înscrie în eforturile dedicate stimulării investițiilor strategice în domenii precum energia regenerabilă, retail, sănătate, tehnologie sau IT.
Impulsionarea cooperării economice a României cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, a reprezentat o prioritate a ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în cadrul întrevederii de la Londra, a mai transmis MAE.
Un element pozitiv important, salutat în discuția cu omologul britanic, este intrarea în vigoare a Convenției între România şi Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri de capital. Încheierea acestei Convenții este rezultatul dorinței celor două părți de actualizare a cadrului juridic în domeniu, reprezentat de Convenția bilaterală pe această temă din 1975, în vigoare anterior.
Pentru a asigura o aplicare rapidă și transparentă a noilor reguli, ministrul Oana Țoiu a semnat pe 29 ianuarie ordinul de ministru pentru publicarea în Monitorul Oficial, finalizând astfel etapele administrative necesare pentru ca beneficiile Convenției să poată fi accesate de îndată de către mediul de afaceri și cetățeni.
Noua Convenție, care produce efecte în România din luna ianuarie 2026, oferă o multitudine de avantaje. Alinierea la standardele OCDE oferă investitorilor britanici și români stabilitate și predictibilitate fiscală sporită, reguli transparente, protecție anti-abuz, condiții esențiale pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea cooperării economice. Totodată, va constitui baza cooperării între autoritățile competente în domeniul fiscal, în vederea eliminării dublei impozitări, a realizării schimbului de informații și a asistenței în colectarea impozitelor, precum și a combaterii practicilor fiscale neloiale în relația dintre cele două state.
„Împărtășim viziunea unei Europe mai competitive, iar pentru noi, acest obiectiv înseamnă, în primul rând, parteneriate mai solide cu Regatul Unit. Parteneriatul nostru economic este unul robust, cu schimburi comerciale de peste 10 miliarde de euro și o balanță pozitivă pentru România, în timp ce colaborarea noastră ca aliați ne menține cerul și mările mai sigure. Am agreat astăzi lansarea, până în această vară, a grupului de lucru comun România-Marea Britanie pentru comerț și investiții, precum și parcursul pentru aderarea României la OCDE în 2026. Două vești excelente confirmă acțiunile noastre concrete pentru reforme prietenoase cu mediul de afaceri: astăzi am publicat în Monitorul Oficial ultimul pas pentru evitarea dublei impuneri între companiile din România și Marea Britanie — ordinul de ministru al MAE — și, tot astăzi, a fost aprobat jalonul de politică fiscală necesar pentru aderarea la OCDE. De asemenea, am discutat despre comunitățile noastre, despre siguranța cetățenilor, combaterea crimei organizate și bogăția culturală pe care aceștia o aduc ambelor societăți. Am abordat, totodată, tema cursurilor de limba engleză în România, a Lectoratului de limba română de la Oxford și extinderea accesului la cursuri de limbă română în școlile britanice.”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.
În cadrul dialogului, ministrul Oana Țoiu a evidențiat progresele substanțiale ale României în procesul de aderare la OCDE, subliniind că țara noastră a avansat accelerat în îndeplinirea foii de parcurs, cu accent pe cele 7 jaloane critice planificate pentru prima jumătate a anului 2026. Aceste jaloane vizează direct mediul de afaceri, vizând guvernanța corporativă a companiilor de stat, digitalizarea administrației fiscale și alinierea la standardele internaționale de integritate în tranzacțiile comerciale.
Oficialul român a punctat, de asemenea, sprijinul României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit, în baza atașamentului comun față de valorile, principiile și regulile internaționale.
În contextul discuțiilor legate de securitatea europeană și euroatlantică, ministrul Oana Țoiu a punctat că România va prioritiza consolidarea capacităților, îmbunătățirea interoperabilității, stimularea producției de apărare și valorificarea inovației, cu asigurarea complementarității între procesele UE și NATO. Partea română a subliniat importanța continuării excelentei cooperări cu partenerii britanici, atât în domeniul combaterii dezinformării, cât și în consolidarea capacităților de comunicare strategică.
“Au fost evocate cele mai recente repere ale relației bilaterale, precum vizita președintelui Nicușor Dan, la Londra, în decembrie 2025, care a inclus o audiență privată cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum și desfășurarea, în octombrie 2025, la București, a primului dialog strategic româno-britanic de la semnarea Declarației Comune reînnoite privind Parteneriatul Strategic dintre România și Regatul Unit (Londra, 2023)”, a mai transmis Ministerul Afacerilor Externe.
România a obținut al 20-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, în Comitetul Afaceri Fiscale: Un semnal de încredere pentru investitori și partenerii externi
România a obținut luni adoptarea Avizului Formal în Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), una dintre cele mai exigente etape din procesul de aderare la Organizație, a anunțat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind că țara noastră a primit în aceeași zi două validări internaționale majore.
Decizia privind adoptarea Avizului Formal în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale al OCDE “confirmă alinierea politicilor fiscale, a cadrului legislativ și a practicilor administrative la standardele internaționale și reprezintă o validare clară a reformelor implementate”.
“Este, în același timp, un semnal puternic de încredere pentru investitori și partenerii economici externi şi este un pas care ne aduce mai aproape de aderarea la OCDE”, a adăugat Nazare, într-o postare pe Facebook.
În paralel, ministrul finanțelor a făcut trimitere la analiza publicată de Bloomberg – platformă media reper pentru investitori, mediul financiar global şi agențiile de rating – în baza unui interviu realizat cu acesta și care, potrivit lui, reflectă direcția de stabilitate financiară pe care țara noastră o urmărește.
“Mesajul meu, atât pentru partenerii externi, cât şi pentru români, este unul simplu: vrem stabilitate economică pentru că aceasta ne aduce încredere, încrederea reduce costurile de finanțare, iar resursele astfel economisite sunt orientate către investiții. Iar investițiile reprezintă esența unei creșteri economice sănătoase. Mai mult decât atât, am explicat pentru Bloomberg, reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un instrument pentru a preveni dezechilibrele și pentru a crea spațiu de dezvoltare: pentru infrastructură, pentru educație, sănătate și proiecte care cresc în mod real competitivitatea economiei. România reduce, în sfârşit, decalajul între cât consumă şi cât încasează, pentru a putea aloca resurse esențiale în domeniile care au fost nepermis de mult ținute pe loc. Sunt două semnale externe care arată clar direcția: economia României se consolidează, evoluează pe un trend de stabilitate și câştigă tot mai multă credibilitate internațională. În ciuda zgomotului din spațiul public şi oricât de mult se grăbesc unele voci să alimenteze alte scenarii, România îşi recâştigă locul binemeritat în lume şi face, în sfârşit, ceea ce trebuie”, a scris, pe larg, Alexandru Nazare.
Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 20 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale.
Ultimele trei avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
Între timp, România a devenit în luna decembrie a anului trecut prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.
