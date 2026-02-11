OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, și secretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florian-Emil Dumitru, reprezintă România la Conferința OCDE „Mobilizarea sectorului privat pentru comerț și investiții durabile în sectorul agroalimentar din Africa”. Evenimentul, organizat de OCDE şi România, are loc la Nairobi, în perioada 9-10 februarie, cu sprijinul direct al Guvernului kenyan.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, conferința reunește miniștri și înalți oficiali africani din domeniul agriculturii și sectorului alimentar, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și regionale, precum şi ai sectorului privat. Din delegația României fac parte, de asemenea, senatorul şi președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, alături de experți și reprezentanți ai mediului public și de afaceri implicați în dezvoltarea de soluții inovatoare pentru sectorul agroalimentar.

Evenimentul abordează provocările și oportunitățile privind consolidarea participării sectorului privat în sprijinul dezvoltării agricole și al sistemelor agroalimentare durabile din Africa. Totodată sunt analizate modalitățile de întărire a capacităților de producere și certificare a semințelor de calitate, în baza Schemelor OCDE pentru semințe și a inițiativei comune G7–OCDE, „Strengthening seed certification in Africa”. Obiectivul acestora este îmbunătățirea calității semințelor, creșterea randamentelor și a veniturilor fermierilor, precum și sporirea productivității agricole la nivelul întregului continent.

Conferința reprezintă un moment de referință pentru consolidarea Parteneriatului OCDE–Africa și evidențiază angajamentul ferm al României față de cooperarea cu continentul african, în conformitate cu Strategia Națională privind relațiile României cu Africa, „România – Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare și educație”. De asemenea, evenimentul reflectă sprijinul constant al României pentru valorile și instrumentele OCDE, inclusiv în contextul procesului de aderare la organizație. Conferința se înscrie în cadrul mai larg al contribuției României la inițiativele OCDE dedicate Africii, inclusiv sprijinul pentru mobilizarea investițiilor pentru dezvoltare în Africa de Vest.

Secretarul de stat Clara Staicu a susținut o intervenție în cadrul sesiunii de concluzii a conferinței din data de 9 februarie, în care a subliniat că transformarea sectorului agroalimentar african reprezintă o prioritate regională şi o necesitate pentru securitatea alimentară globală și stabilitatea climatică. A evidențiat progresul discuțiilor de la simpla identificare a provocărilor către conturarea unor direcții concrete de acțiune. A susținut importanța facilitării accesului la finanțare prin instrumente care să conecteze investitorii instituționali cu micii producători agricoli africani. De asemenea, a accentuat rolul tehnologiei și al digitalizării incluzive, prin valorificarea soluțiilor bazate pe date obținute cu ajutorul sateliților și inteligenței artificiale, precum și necesitatea consolidării capitalului uman prin promovarea antreprenoriatului și a competențelor digitale, în sprijinul noii generații de antreprenori din sectorul agricol african.

Referindu-se la angajamentul constant și durabil al României în Africa, secretarul de stat a reafirmat importanța strategică acordată aprofundării relațiilor cu statele africane pe baza unei viziuni de parteneriat pe termen lung, întemeiată pe respect reciproc, interese comune și creștere durabilă. A evidențiat rolul central al Parteneriatului OCDE–Africa în promovarea dezvoltării economice reziliente, precum și contribuția organizației internaționale la consolidarea capacităților instituționale, îmbunătățirea climatului investițional și integrarea economiilor africane în lanțurile globale valorice. În egală măsură, a subliniat relevanța experienței României ca stat candidat la aderarea la OCDE, pe care țara noastră este pregătită să o împărtășească partenerilor africani interesați, în sprijinul reformelor și a dezvoltării durabile.

În marja conferinței OCDE, secretarul de stat Clara Staicu și secretarul de stat Florian-Emil Dumitru, au avut o întrevedere bilaterală cu secretarul general adjunct al OCDE, František Ružička. Reprezentantul OCDE a apreciat bunul parcurs al procesului de aderare a României la organizație, susținut de progrese tangibile și reforme structurale esențiale. Oficialii români au mulțumit pentru sprijinul acordat de Secretariatul OCDE și au reiterat angajamentul României de a promova valorile și standardele organizației la nivel global. Secretarul de stat Clara Staicu a exemplificat contribuția României la realizarea priorităților externe ale organizației, cu accent deosebit pe Africa, şi a exprimat satisfacția față de modul în care aceasta a fost valorificată în vederea dezvoltării Parteneriatului OCDE–Africa. Cele două părți au convenit asupra continuării cooperării strânse, inclusiv prin aprofundarea acesteia la nivel tehnic și schimb de expertiză, în cadrul unor viitoare evenimente relevante pentru agenda OCDE și interesele României.