OCDE subliniază nevoia unor finanțe publice solide, instituții puternice și politici care să sprijine creșterea economică și inovarea pentru a menține reziliența în fața presiunilor tot mai mari pe piețele globale ale datoriilor

Piețele globale ale datoriei au rămas reziliente în 2025, în contextul tensiunilor geopolitice, al disputelor comerciale și al riscurilor pentru perspectivele de creștere, guvernele și companiile împrumutând o sumă record de 27 de trilioane de dolari, potrivit unui nou raport al OCDE.

Raportul OCDE privind datoria globală 2026: Susținerea rezilienței piețelor de datorii în condiții de presiune crescândă evidențiază niveluri scăzute de volatilitate, îmbunătățirea lichidității și randamente corporative la niveluri aproape istorice pe piața globală a obligațiunilor, în valoare de 109 trilioane de dolari, care reprezintă în prezent 93 % din PIB-ul mondial, în creștere față de 81 % în 2015.

Raportul prognozează că împrumuturile vor crește în continuare în 2026, până la 29 de trilioane de dolari, impulsionate de nevoile crescânde de finanțare suverană și de utilizarea tot mai mare a piețelor datoriilor de către sectorul corporativ. De asemenea, raportul indică schimbări semnificative în rândul investitorilor de pe piața obligațiunilor, în special creșterea ponderii investitorilor mai sensibili la prețuri și mai expuși la efectul de pârghie, ceea ce ar putea face piețele mai vulnerabile la șocuri.

„Piețele globale de datorii au rămas reziliente, în condițiile în care împrumuturile au atins niveluri record, dar costurile serviciului datoriei sunt în creștere, iar nevoile de finanțare legate de IA cresc rapid. Pentru a proteja stabilitatea în anii următori și a răspunde în același timp nevoilor crescânde de finanțare publică și privată, guvernele trebuie să abordeze riscurile de volatilitate generate de schimbările în baza investitorilor în datorii, să urmărească politici fiscale solide pentru a spori sustenabilitatea datoriei și să consolideze perspectivele de creștere pe termen mediu”, a declarat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

OCDE preconizează că emisiunea de obligațiuni suverane în țările OCDE va atinge un nivel record de 18 trilioane de dolari în 2026, în creștere față de 12 trilioane de dolari în 2022. Organizația estimează că datoria restantă va crește de la 55 de trilioane de dolari în 2024 la 61 de trilioane de dolari în 2025. Datoria raportată la PIB a rămas stabilă, la 83 % în țările OCDE, dar se preconizează că va crește la 85 % în 2026.

În piețele emergente și în economiile în curs de dezvoltare, împrumuturile suverane de pe piețele de datorii au atins 4 trilioane de dolari în 2025, aducând stocul total al datoriei la 14 trilioane de dolari, sau 30 % din PIB, cel mai ridicat nivel din 2007.

Împrumuturile corporative de pe piețe au atins cel mai înalt nivel din istorie în termeni reali în 2025, datoria totală contractată pe piețele obligațiunilor corporative și a împrumuturilor sindicalizate ajungând la 13,7 trilioane de dolari, depășind vârful din 2021 de 13,5 trilioane de dolari.

Potrivit raportului, datoria restantă a atins 59,5 trilioane de dolari la sfârșitul anului 2025, din care 36,4 trilioane de dolari în obligațiuni și 23,1 trilioane de dolari în împrumuturi sindicalizate. Având în vedere amploarea cheltuielilor de capital necesare pentru finanțarea extinderii tehnologiei IA, OCDE preconizează că nevoile de împrumuturi ale companiilor vor crește substanțial în viitor.

Costurile împrumuturilor rămân o preocupare – randamentele reale suverane sunt ridicate, în special la scadențe mai lungi, iar ratele dobânzilor mai mari încep să se reflecte în stocul de datorii corporative. Debitorii suverani au răspuns prin orientarea emisiunilor către scadențe mai scurte, în efortul de a reduce cheltuielile cu dobânzile.

Ponderea emisiunilor din 2025 cu scadență peste 10 ani a atins cel mai scăzut nivel din 2009 pentru debitorii suverani și cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată pentru companii.

Companiile, ale căror împrumuturi au în principal structuri de dobândă fixă, nu au înregistrat o creștere a cheltuielilor cu dobânzile la fel de mare ca în cazul statelor suverane, dar tendința către cheltuieli mai mari cu dobânzile este, de asemenea, clar vizibilă, mai arată OCDE.

„Titlurile cu o rată a dobânzii peste 4 % reprezentau jumătate din obligațiunile cu rating de investiții în circulație la sfârșitul anului 2025, în timp ce 15 % din obligațiunile fără rating de investiții în circulație aveau o rată a dobânzii de 8 % sau mai mult, în creștere față de 10 % din obligațiunile în circulație în 2021. Deoarece nevoile de refinanțare pe termen scurt constau în mod disproporționat în datorii cu costuri reduse, se preconizează că această tendință va continua”, subliniază organizația.

Raportul relevă că băncile centrale rămân cei mai mari deținători interni de datorie publică în multe țări ale OCDE, dar, întrucât și-au redus bilanțurile, piața depinde din ce în ce mai mult de investitori sensibili la prețuri, cum ar fi fondurile speculative, gospodăriile și anumiți investitori instituționali.

Această tranziție pe piața datoriei suverane – de la cererea insensibilă la prețuri a băncilor centrale la cererea sensibilă la prețuri a altor investitori – are potențialul de a crește volatilitatea pieței și se poate aștepta să se reflecte și pe piața corporativă, semnalează OCDE.

Raportul din acest an evaluează modul în care companiile din domeniul tehnologiei sunt pe cale să devină emitenți din ce în ce mai importanți pe piețele de datorii, pe măsură ce își schimbă modelul de finanțare de la fonduri generate intern la finanțare externă pentru a finanța creșterea rapidă a investițiilor în inteligența artificială, în special centrele de date.

OCDE arată că în 2025, nouă actori majori, cunoscuți în mod obișnuit sub numele de „hyperscalers”, au strâns în total 122 de miliarde de dolari de pe piețele de obligațiuni, reprezentând aproape jumătate din totalul emisiunilor companiilor de tehnologie la nivel global.

Raportul sugerează că transformarea AI va deveni un eveniment financiar major pe piețele globale în următorii ani, posibil determinând piețele de datorii să se îndrepte către o concentrare mai mare, similară evoluțiilor de pe piețele de capital din ultimii ani.

Numai cele nouă firme „hyperscalers” au proiectat cheltuieli de capital cumulate de 4,1 trilioane de dolari între 2026 și 2030, cu aproximativ 35% mai mult decât cheltuielile totale de capital ale tuturor companiilor nefinanciare din SUA în 2025.

Dacă jumătate din aceste investiții ar fi finanțate de piețele obligațiunilor, aceste nouă firme ar reprezenta 15% din media istorică globală a emisiunilor anuale ale emitenților nefinanciari.