OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Astfel, pentru România, datele naționale complete de incidență lipsesc din registrele europene comparabile, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate majoră a sistemului de sănătate publică.
În 2023, la nivelul Uniunii Europene, în medie 54% dintre femei eligibile au participat la programele de screening pentru cancerul de col uterin, cu variații semnificative între statele membre: de 78% în Suedia, la 11% în Polonia și doar 6% în România. Astfel, se explică de ce șase românce diagnosticate cu cancer de col își pierd viața, zilnic, în țara noastră.
- În schimb, țările cu rate ridicate de screening pentru cancer de col uterin au o pondere semnificativ mai mare a cazurilor diagnosticate în stadii incipiente (stadiile I-III), ceea ce se traduce prin șanse crescute de tratament curativ și supraviețuire.
- Țările cu rate scăzute de screening înregistrează o pondere mai mare a cazurile de cancer în stadii avansate (III-IV), asociate cu tratamente mai complexe și costisitoare și prognostic rezervat.
Inegalitățile educaționale și accesul la screening oncologic, poziția României
Datele OCDE arată ca participarea la programele de screening oncologic este constant mai scăzută în rândul persoanelor cu un nivel educațional redus, diferențele fiind semnificative între statele membre. În cazul României, decalajul educațional se corelează cu nivelurile foarte scăzute de participare la screening, atât pentru cancerul de sân, cât și pentru cancerul colorectal.
Nevoie medicale neacoperite și accesul la servicii
La nivelul Uniunii Europene, unul dintre principalele motive pentru care populația raportează nevoi medicale neacoperite este timpul de așteptare, alături de costuri sau distanța până la furnizorii de servicii medicale. Din nou, în cazul României, ponderea populației care declară nevoi medicale neacoperite este ridicată comparativ cu media europeană, clasându-se în primele cinci țări cu timp mari de așteptare.
Bune practici europene pentru creșterea conștientizării și alfabetizării în cancer
Statele europene care obțin rezultate mai bune în prevenție și diagnostic precoce aplică abordări integrate, adaptate populației, care combină comunicarea, educația și implicarea comunitară.
- Irlanda implementează campanii naționale recurente, inclusiv campanii plătite pe rețele sociale, cu mesaje adaptate regional și pentru grupuri cu risc crescut; pacienții sunt implicați direct în elaborarea mesajelor. De asemenea, derulează un program național de educație oncologică în școli, ajungând anual la aproximativ 10.000 de elevi, cu sprijin guvernamental.
- Țările de Jos distribuie materiale de informare și videoclipuri despre screening în mai multe limbi, ținând cont de populația migrantă.
- Franța oferă resurse online dedicate pacienților cu dizabilități și aparținătorilor, în formate simplificate și adaptate, pentru screening, diagnostic precoce și tratament.
- Slovenia dezvoltă programe comunitare împreună cu autorități de sănătate publică, ONG-uri și centre regionale, inclusiv intervenții dedicate comunităților vulnerabile (ex. comunități Roma). De asemenea, implementează programe extinse în școli, municipalități și la locul de muncă, prin rețele naționale de promovare a sănătății.
- Malta integrează informarea despre cancer în evenimente comunitare, pentru a ajunge la persoane cu nivel scăzut de alfabetizare sau slab conectate la sistemul medical.
- Lituania organizează vizite educaționale în școli, axate pe prevenție și semnele precoce ale cancerului.
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Cancerului, solicitând o finanțare adecvată pentru Planul european de combatere a cancerului, în contextul stabilirii bugetului UE pentru 2028–2034. Acesta a mai punctat că, într-o Uniune a solidarității, este inacceptabil ca un cod poștal să îți condiționeze șansa reală de supraviețuire.
„Sunt inițiator al rezoluției legislativului european prin care solicităm ca Planul european de combatere a cancerului să fie finanțat adecvat și aplicat în practică, nu doar să existe în declarații. Totodată, am amendat documentul pentru a solicita întărirea suportului oferit copiilor bolnavi de cancer”, a transmis Victor Negrescu în discursul său.
Rezoluția va fi votată joi, 12 februarie, în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European din Strasbourg.
De asemenea, acesta subliniat ferm că sănătatea nu reprezintă un cost, ci o investiție: „Apostolii austerității trebuie să înțeleagă că sănătatea nu este un cost, ci o investiție, iar tăierile negândite și ezitarea politică costă vieți.”
Citiți și: Social-democrații europeni vor solicita 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget al UE, anunță Victor Negrescu: „Este un demers necesar. Inegalitățile din sănătate sunt reale"
MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, salută inaugurarea celui de-al 13-lea centru de radioterapie din sistemul public de sănătate în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București. Extinderea Secției de Radioterapie a SUUB reprezintă o premieră pentru sistemul public de sănătate, în contextul în care este primul spital public care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de tratament oncologic disponibilă până acum acum exclusiv în mediul privat.
„Nu pot decât să vă felicit și să constat că rețeaua de tratament pentru oncologie la nivel național se extinde și asta este un lucru extraordinar de important. Prin Ministerul Sănătății și prin Banca Mondială încercăm să facem upgrade și la celelalte 12 echipamente de radioterapie din țară construite de noi în ultimii ani pentru stereotaxie, tocmai pentru că e important să ducem nivelul de complexitate al terapiei cât mai sus”, a transmis ministrul Alexanru Rogobete în timpul conferinței de presă organizată la SUUB.
Potrivit declaraților făcute de managerul SUUB, Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, extinderea Secției de Radioterapie a Spitalul Universitar de Urgență București marchează un moment de referință pentru sistemul public de sănătate din România: este primul spital public din țară care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de tratament oncologic disponibilă până acum exclusiv în mediul privat.
„Legat de construcție și de ceea ce s-a întâmplat aici, să știți că a fost și o ambiție personală, pentru că eu unul am trecut prin boala asta și știu ce înseamnă și credeți-mă că nu e ușor să fii un pacient oncologic și să nu-și găsești resurse în mediul tău. Eu vă spun că e mai frumos decât în alte spitale și mai util decât în alte spitale mari din Europa”, a precizat Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu în fața jurnaliștilor.
Proiectul a fost finanțat integral din bugetul de stat și a presupus o investiție de 70 de milioane de lei, dintre care 50 de milioane pentru echipamente medicale de ultimă generație și 20 de milioane pentru infrastructură, fiind demarat în 2012, deblocat în 2020 și finalizat în acest început de an.
Astfel, noul centru completează lanțul integrat de îngrijire oncologică al SUUB, alături de chirurgia oncologică, oncologia medicală și tratamentele inovatoare, consolidând rolul spitalului în îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente complexe și vitale.
Valoarea industriei farmaceutice pentru schimburile comerciale ale UE este de ”neegalat”. EFPIA propune 10 acțiuni-cheie pentru competitivitatea Europei
În contextul reuniunii de joi a șefilor de stat și de guvern ai statelor UE privind competitivitatea globală și consolidarea pieței unice, Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice (EFPIA) propune un set de 10 acțiuni destinate creșterii, competitivității și prosperității sectorului farmaceutic european, subliniind, totodată, momentul „decisiv” în care se află Europa față de competitorii globali: „Fără industria farmaceutică, balanța comercială a UE ar trece de la un excedent de 147 miliarde de euro la un deficit de 47 miliarde de euro.”
„Valoarea pe care industria farmaceutică o aduce balanței comerciale a UE este de neegalat și esențială pentru viitorul Europei. Cu toate acestea, prea des valoarea industrială strategică a sectorului este trecută cu vederea. Acum este momentul să acționăm, dacă vrem să culegem beneficiile pe care acest sector le poate aduce ca pilon cheie pe care să construim viitorul economic al Europei”, a avertizat președinta EFPIA, Nathalie Moll, în poziția oficială a Federației, remisă CaleaEuropeana.ro.
Crearea unui ecosistem adecvat pentru a sprijini un sector competitiv cheie pentru economia europeană
Primul pachet de acțiuni vizează crearea unui cadru european modern și predictibil pentru cercetare și inovare farmaceutică. EFPIA subliniază că regulile actuale nu mai țin pasul cu ritmul științei și al competiției globale. Consolidarea protecției proprietății intelectuale, modernizarea reglementărilor și accesul la finanțare sunt esențiale pentru ca Europa să rămână atractivă pentru investiții și inovare:
- Crearea celui mai bun cadru de proprietate intelectuală din categoria sa.
- Modernizarea cadrelor europene de reglementare și de studii clinice pentru a ține pasul cu inovarea.
- Asigurarea unei mai bune coerențe a cadrelor de reglementare în domeniul sănătății, mediului și produselor chimice.
- Creșterea fluxului de finanțare pentru inovare și simplificarea accesului la acesta.
- Asigurarea faptului că politica comercială a UE sprijină sectoarele competitive cheie pentru Europa.
Reforma măsurilor de acces pentru a valorifica inovația
Al doilea pachet se concentrează pe accesul real al pacienților la medicamente inovatoare. Măsurile actuale de control al costurilor pun o presiune tot mai mare pe industrie și riscă să descurajeze lansarea tratamentelor inovative. EFPIA propune o abordare echilibrată, care să recunoască valoarea medicamentelor inovatoare în stabilirea prețurilor și a rambursării.
- Relansarea dialogului strategic privind produsele farmaceutice.
- Creșterea cheltuielilor publice nete naționale pentru inovarea farmaceutică.
- Integrarea tuturor aspectelor legate de valoarea medicamentelor inovatoare în HTA și în mecanismele de stabilire a prețurilor și de rambursare.
- Eliminarea treptată a măsurilor naționale de limitare a costurilor și aplicarea Directivei UE privind transparența.
- Permiterea companiilor să stabilească în mod liber prețurile de lansare pe toate piețele europene.
Sectorul farmaceutic reprezintă, în prezent, unul dintre principalii motori ai creșterii cercetării și dezvoltării industriale în UE, investind 55 de miliarde de euro pe an în cercetarea și dezvoltarea europeană și generând exporturi în valoare de 320 de miliarde de euro:
- Industria farmaceutică este cel mai mare contribuitor la excedentul comercial al UE, cu 30% mai mare decât toate sectoarele combinate.
- Industria farmaceutică oferă locuri de muncă de înaltă valoare, creștere economică și investiții, furnizând în același timp instrumentele necesare pentru a combate amenințările globale la adresa sănătății și pentru a aborda provocările actuale ale Europei în domeniul sănătății.
Cu toate acestea, în ultimele două decenii, Europa a pierdut 25% din cota sa globală de investiții în favoarea altor regiuni. Cheltuielile UE pentru cercetare și dezvoltare au crescut în medie cu 4,4% pe an între 2010 și 2022, în timp ce în SUA au crescut cu 5,5% și în China cu 20,7 %.
Făcând referire la raportul privind competitivitatea europeană întocmit de fostul premier italian Mario Draghi, la cererea Comisiei Europene, EFPIA semnalează, din nou, că majoritatea recomandărilor din raport rămân „neîndeplinite”.
Citiți și: Sectorul farmaceutic european pierde teren în fața SUA din cauza investițiilor reduse și reglementărilor fragmentate, avertizează raportul Draghi. Recent, raportul Letta constata că "nu există o piață unică reală pentru medicamente"
Dacă sectorul farmaceutic inovator este esențial pentru competitivitatea și securitatea Europei, importanța sa este la fel de mare și pentru România. Accesul pacienților români la tratamentele inovatoare face reala diferență între condamnare la moarte și șansa reală de supraviețuire în numeroase patologii, însă acest acces rămâne semnificativ limitat comparativ cu state precum Germania sau alte țări din UE.
Dincolo de impactul incontestabil asupra sănătății publice, industria farmaceutică are și o contribuție economică majoră la nivel național: aproape 5% din PIB, peste 6 miliarde de lei anual la bugetul de stat și zeci de mii de locuri muncă susținute direct și indirect, potrivit ARPIM.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
