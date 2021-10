Octavian Oprea anunță că ADR lucrează la Sistemul național de interoperabilitate: Instituțiile publice nu vor mai solicita cetățeanului o informație pe care o altă instituție o deține

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea, estimează că aplicația mobilă a platformei Ghișeul.ro ”va deveni realitatea în luna martie sau aprilie” și va oferi ”cetățeanului de a se loga cu datele biometrice”.

”Am ales să punem în vârful listei de priorități această aplicație mobilă. În urma studiilor, peste 70% din utilizatori folosesc Ghișeul.ro de pe telefonul mobil. Doresc să le mulțumesc celor de la Mastercard că au luat decizia de a ne ajuta. Va fi o aplicație unică pentru instituțiile publice din România, deoarece printre multe funcționalități va oferi posibilitatea cetățeanului de a se loga cu datele biometrice”, a explicat Oprea în cadrul celei de-a doua ediții a Zilei Naționale a Comerțului Electronic, eveniment organizat de Asociația Română a Magazinelor Online cu sprijinul eMAG și Mastercard, al cărui partener media este CaleaEuropeană.ro.

Președintele ADR a realizat, de asemenea, o trecere în revistă a evoluției platformei Ghișeul.ro.

”Mottoul este <<Scoatem Statul din statul la coadă>>. Am reușit acest lucru prin dezvoltarea intensă a platformei Ghișeul.ro. Dacă stăm să ne uităm puțin pe cifre, ne vom da seama că, de la începutul anului 2020, până în momentul în care discutăm am adus în Ghișeul.ro peste 600.000 de utilizatori. În nouă ani de zile de la lansarea sa, Ghișeul.ro a acumulat doar 450.000 de utilizatori. Și pandemia a avut un rol esențial. Pe lângă acest lucru, aș putea spune că prin modificările legislative și prin dezvoltările pe care le-am aplicat în platformă, am reușit să aducem Ghișeul.ro la aproape 1,1 milioane de utilizatori. Ghișeul.ro este aproape să atingă cifra de 1 miliard de lei, bani colectați la bugetul de stat și nu numai, prin intermediul serviciilor pe care le pune la dispoziția cetățeanului”, a completat Octavian Oprea, amintind de extinderea serviciilor disponibile prin această platformă la plățile pentru permisul de conducere, pentru pașaport, pentru plăcuțele de înmatriculare și pentru utilități.

De altfel, Autoritatea pentru Digitalizarea României a deschis Ghișeul.ro pentru interconectări cu platforme private de plăți și servicii.

La fel ca Ghișeul.ro va funcționa și Sistemul Național de Interoperabilitate, care are ca principal scop punerea în ”aplicare ca orice instituție publică care prestează un serviciu public să nu mai solicite cetățeanului un document sau o informație pe care o altă instituție o deține.”

”Lucrăm la ADR la un sistem care acum foarte mult timp era de domeniul științifico-fantastic. Vorbim de Sistemul național de interoperabilitate. Acesta are ca principal scop de a pune în aplicare ca orice instituție publică care prestează un serviciu public să nu mai solicite cetățeanului un document sau o informație pe care o altă instituție o deține. Instituțiile nu vor mai avea nevoie de copii, nici măcar electronice ale acelor documente. Vor avea nevoie de confirmarea unor informații cum că acestea se regăsesc în baza de date. Sistemul Național de Interoperabilitate va funcționa la fel ca Ghișeul.ro. Va avea un hub central care se va interconecta la fiecare instituție. Ne dorim, ca pe parcursul anului viitor, să transportăm și alte informații care sunt stocate în alte tipuri de documente. Vom reveni cu informații după ce vom da live primul flux”, a anunțat Octavian Oprea.

În acest sens, un scenariu-pilot va fi lansat în săptămânile care urmează în Municipiul București pentru a vedea care este ”timpul necesar de replicare la nivel național.”

”O sa dăm live acest Sistem de interoperabilitate în săptămânile ce urmează cu fluxul prin care instituțiile vor putea accesa electronic certificatele de atestare fiscală pentru sectoarele din Municipiul București. Este un scenariu-pilot. Vrem să vedem cu interacționează funcționarii, cetățenii. (…) Anul trecut, în România au fost emise peste 11 milioane de certificate de atestare fiscală. După ce dăm live primul flux, vom vedea care este necesar de replicare la nivel național”, a explicat președintele ADR.