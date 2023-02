Odată cu lansarea primului raport al UE privind manipularea informațiilor străine, Josep Borrell compară propaganda Kremlinului cu cea promovată de Goebbels în perioada nazistă

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a publicat marți primul raport al UE privind manipularea informațiilor străine și amenințările cu interferența, în care prezintă dovezi privind campaniile de dezinformare și manipulare, precum și instrumentele și metodele utilizate de Rusia în contextul războiului din Ucraina și în relație cu Occidentul.

Cu acest prilej, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a arătat că Rusia folosește manipularea și interferența informațională ca „un instrument crucial al acestui război”, comparând propaganda Kremlinului cu cea promovată de Josep Goebbels în perioada nazistă, numai că la o intensitate mult mai mare datorită tehnologiei de comunicare.

„Acest război nu se rezumă doar [la] folosirea de explozibili, bombe, gloanțe, la uciderea de oameni. Este vorba despre mintea oamenilor. Este vorba despre cum să cucerești spiritul, inteligența, înțelegerea oamenilor. Nu este ceva nou. A început odată cu pandemia [COVID-19]. Când a apărut pandemia, am început să vorbim despre <<bătălia narațiunilor>>. Bătălia narațiunilor a început cel târziu odată cu pandemia. Și, astăzi, acest lucru este clar: acest război nu este purtat doar pe câmpul de luptă de către soldați. Este purtat și în spațiul informațional, încercând să cucerească inimile și mințile oamenilor. Și îmi veți spune: <<nimic nou în această privință, Goebbels a inventat deja [asta] în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – a minți și a răspândi dezinformarea nu este nimic nou>>. Ei bine, ceea ce este nou astăzi este intensitatea, voința și instrumentele. Goebbels nu avea internet și nici instrumente de socializare. Dar, astăzi, oamenii care se comportă ca Goebbels – spunând o minciună de 1.000 de ori – au o capacitate puternică de multiplicare cu viteza luminii și de a ajunge la toată lumea de pretutindeni”, a explicat Josep Borrell, în cadrul conferinței EEAS pe marginea Manipulării Informațiilor Străine și Interferențelor.

Acesta a acuzat Rusia că încearcă nu numai să controleze ceea ce se întâmplă acasă – ca orice regim de dictatură autoritară – dar încearcă, de asemenea să-i destabilizeze pe alții, „ucigând capacitatea oamenilor de a înțelege ce se întâmplă și, în consecință, poziția guvernelor și deciziile organizațiilor internaționale”.

„Rusia a construit rețele și o infrastructură pentru a induce în eroare, a minți și a destabiliza. Vreau să folosesc aceste verbe puternice: a induce în eroare, a minți și a destabiliza într-un mod industrial. Pentru a eroda încrederea în instituții”, a punctat Borrell, avertizând că aceasta este o amenințare majoră pentru democrațiile liberale, care se bazează pe informație. „Democrația este un sistem care se bazează pe informațiile pe care le au oamenii, pentru că aceștia au făcut alegerile – alegerile lor politice – în funcție de propriile percepții și de informațiile pe care le primesc despre ceea ce se întâmplă în restul lumii. Dacă informațiile sunt toxice, democrația nu poate funcționa. Dacă informațiile sunt manipulate, oamenii nu au o idee clară despre ce se întâmplă. Deci, alegerile lor sunt părtinitoare, iar informația este uleiul pentru motorul democrației. Trebuie să avem grijă de calitatea informației, pentru că aceasta este seva, sângele, uleiul, ceea ce face ca democrația să funcționeze”.

Information oils the engine of democracy.

Russia is using information manipulation & interference as a crucial instrument in its war of aggression against Ukraine

We have plenty of evidence – over 15.000 cases collected and published by @EUvsDisinfo, to expose & raise awareness pic.twitter.com/lCZ65vuY9z

