Odiseea Brexit, la final? Guvernul britanic cere vineri, pentru a treia oară, votul Camerei Comunelor pentru acordul de retragere a Regatului Unit din UE

În cadrul celei de-a doua sesiuni plenare din Strasbourg, deputații europeni au confirmat joi, 28 martie, că fondurile pentru următorul program Erasmus + ar trebui să fie triplate, astfel încât să permită participarea mai multor tineri și o mai bună adaptare a subvențiilor în funcție de nevoile participanților, potrivit comunicatului.

Această propunere s-a bucurat de 527 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă și 48 de abțineri.

📢@Europarl_EN just adopted its negotiation position on the future of #ErasmusPlus, including measures towards greater inclusion and more participants 🇪🇺

Final text to be negotiated & agreed w/ @EUCouncil under next parliamentary term.https://t.co/2I2TcBwcpA pic.twitter.com/eKSh4Hqtpy

— Erasmus+ (@EUErasmusPlus) 28 martie 2019