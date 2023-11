Odobescu îl felicită pe noul său omolog britanic, David Cameron: Aștept să lucrăm la consolidarea Parteneriatului Strategic România – Marea Britanie

Șefa diplomației române, Luminița Odobescu, l-a felicitat luni pe noul său omolog de la Londra, fostul premier David Cameron, precizând că așteaptă să lucreze împreună cu acesta pentru consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Regatul Unit

“Felicitări David Cameron cu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de ministru de externe al Regatului Unit. Așteptând cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape pentru a consolida Parteneriatul strategic reînnoit dintre România și Regatul Unit, să îmbunătățim dialogul nostru bilateral, legăturile economice și să încurajăm contactele interumane”, a scris Odobescu, pe platforma X (ex-Twitter).

Congratulations @David_Cameron on your appointment as the UK’s Foreign Secretary. Looking forward to working closely to strengthen 🇷🇴-🇬🇧 renewed Strategic Partnership, enhance our bilateral dialogue, economic ties & foster people-to-people contacts! https://t.co/MS5nD73gFM

Fostul premier al Marii Britanii și artizan al Brexit-ului, David Cameron, a fost numit luni în funcția de ministru de externe al Regatului Unit, ca parte a unei remanieri guvernamentale decise de prim-ministrul Rishi Sunak.

Remanierea guvernamentală a fost declanșată de decizia lui Sunak de a o demite pe ministrul său de interne Suella Braverman ca urmare a criticilor acesteia privind modul în care poliția a gestionat un marș pro-palestinian, care au divizat Partidul Conservator.

Braverman a fost înlocuită de ministrul de externe James Cleverly, relatează Reuters, al cărui portofoliu revine lui David Cameron, a informat The Guardian.

“Prim-ministrul mi-a cerut să fiu ministrul său de externe și am acceptat cu plăcere. Ne confruntăm cu o serie de provocări internaționale descurajante, inclusiv războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu. În această perioadă de schimbări globale profunde, rareori a fost mai important pentru această țară să fie alături de aliații noștri, să ne consolidăm parteneriatele și să ne asigurăm că vocea noastră este auzită”, a scris Cameron, pe X (ex-Twitter).

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.

We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…

— David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023