Odobescu, întâlniri bilaterale cu șeful diplomației UE și omologii din Danemarca și Belgia privind aderarea României la Schengen și deschiderea negocierilor de aderare la UE pentru R. Moldova

Ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu, a participat joi la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, Consiliul Afaceri Externe (CAE), care s-a desfășurat la Bruxelles, în cadrul căreia șefa diplomației române a reconfirmat susținerea României pentru Ucraina, a subliniat importanța unei abordări strategice care să includă și regiunea Mării Negre în contextul angajamentelor de securitate pentru Ucraina, a exprimat sprijinul României pentru un dialog constructiv Turcia-UE și a pledat pentru o coordonare strânsă transatlantică în vederea susținerii și altor parteneri estici vulnerabili, precum Republica Moldova.

Miniștrii de externe europeni au avut un schimb de opinii cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, abordarea UE față de Turcia și dimensiunea geopolitică a securității economice. De asemenea, au discutat și aspecte curente privind relația cu China și rezultatele Summit-ului UE-CELAC, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În marja CAE, oficialii europeni au avut și o discuție informală, prin video-conferință, cu secretarul de stat american Antony Blinken cu privire la consolidarea relației transatlantice pe teme de interes comun și, de asemenea, o discuție informală cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), Volker Türk, referitor la situația generală privind drepturile omului.

Discuția privind agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, prima după Consiliul European din iunie și după Summit-ul NATO de la Vilnius, s-a concentrat pe evoluțiile recente din teren, prezentate de ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, respectiv pe sprijinul multidimensional al UE pentru Ucraina.

Ministrul român al afacerilor externe a reconfirmat susținerea României pentru Ucraina, pe toate palierele, atât timp cât va fi necesar. A reiterat susținerea pentru adoptarea unui pachet de sprijin financiar dedicat Ucrainei și adoptarea, cu rapiditate, a celei de-a opta tranșe din cadrul Instrumentului European pentru Pace, precum și pentru consolidarea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei și a Iranului.

Addressing RU war against #Ukraine at #FAC, following EUCO & NATO #VilniusSummit, I stressed the need to continue our support for 🇺🇦, incl. via a new dedicated financial envelope under #EPF & further isolate RU, by maintaining pressure through restrictive measures. pic.twitter.com/eEeH39FwDe — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 20, 2023

Cu ocazia reuniunii, a avut loc o primă discuție la nivel ministerial pe tema angajamentelor de securitate ale UE pentru Ucraina, în implementarea deciziilor Consiliului European din iunie 2023. Ministrul român a exprimat apreciere pentru abordarea UE propusă în documentul de orientare a discuțiilor și caracterul cuprinzător al propunerilor avansate, subliniind importanța unei abordări strategice regionale mai ample, care să includă și regiunea extinsă a Mării Negre.

Ministrul Luminița Odobescu a reiterat sprijinul pentru Formula de Pace propusă de președintele Zelenski și pentru continuarea discuțiilor cu statele terțe în vederea implementării acesteia. Totodată, a exprimat deschidere pentru Declarația G7 adoptată în marja Summit-ului NATO de la Vilnius cu privire la sprijinul pentru Ucraina.

Discussing security commitments for🇺🇦, I stressed the need for a strategic view, by including the wider region. Reaffirmed 🇷🇴’s support for the #PeaceFormula. Underlined the importance of 🇪🇺 Solidarity Lanes & RO’s commitment in helping UA grain transit. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 20, 2023

În contextul refuzului Rusiei de a prelungi valabilitatea Inițiativei ONU privind exportul de cereale prin Marea Neagră/BSGI, care a expirat la 17 iulie, ministrul Luminița Odobescu a evidențiat relevanța sporită a Coridoarelor Solidarității ale UE în sprijinirea exporturilor de cereale ucrainene și în asigurarea securității alimentare, precum și rolul României în sprijinul acordat tranzitului cerealelor din Ucraina.

De asemenea, în contextul mai larg al discuțiilor privind Ucraina, miniștrii de externe europeni au aprobat regulamentul care prelungește cu un an măsura comercială autonomă UE de liberalizare suplimentară a comerțului dintre Republica Moldova și UE, decizie care va intra în vigoare începând cu 25 iulie a.c. pentru o serie de categorii de produse pentru care UE aplică un sistem de preț de intrare. Această decizie și măsura de sprijin din partea UE este încă o dovadă a angajamentului UE față de Republica Moldova, care continuă să resimtă puternic consecințele negative ale agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv în plan comercial.

Good news today for the Republic of Moldova 👇 @nicupopescu https://t.co/ZcVA4uYdxV — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 20, 2023

În ceea ce privește Turcia, miniștrii au avut o discuție strategică privind abordarea UE față de această țară, în context post-electoral.

Ministrul Luminița Odobescu a exprimat sprijinul pentru angajarea într-un dialog constructiv UE-Turcia, în linie cu Concluziile Consiliului European din iunie 2021. În contextul în care Turcia rămâne stat candidat și partener-cheie al UE, ministrul Luminița Odobescu a susținut că o abordare echilibrată, pragmatică și principială este în interesul strategic pe termen lung atât al UE, cât și al Turciei și creează premisele implementării unei agende pozitive, bazată pe o abordare selectivă a subiectelor de interes comun. În același timp, este necesară o abordare constructivă sustenabilă din partea Ankarei. A exprimat sprijinul pentru dialogul la nivel înalt cu Turcia în domeniile de interes comun precum energie, transport, agricultură, cercetare/inovare, schimbări climatice, sănătate și migrație.

At #FAC I underlined RO’s support for a strong 🇪🇺-🇹🇷 relation, as Türkiye remains a key partner for EU in many strategic areas. Underlined the need for a balanced, principled & constructive 🇪🇺 approach towards Ankara, along with Türkiye’s sustainable&constructive engagement. — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 20, 2023

A fost abordată succint și dimensiunea geopolitică a securității economice europene. Un reper important în această discuție este Strategia UE referitoare la securitatea economică, ca parte a procesului de reducere a riscurilor față de China, dar și în contextul gestionării consecințelor agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

În cadrul discuției informale cu secretarul de stat american Antony Blinken ministrul Luminița Odobescu a reafirmat importanța cooperării și a unității transatlantice, în special în ceea ce privește gestionarea consecințelor agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

De asemenea, a evidențiat importanța unei coordonări strânse pentru a sprijini țări vulnerabile precum Republica Moldova, Georgia sau partenerii din Balcanii de Vest.