Odobescu participă luni la prima reuniune a miniștrilor de externe din UE în calitate de șefă a diplomației române, unde va pleda pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei și R. Moldova

Ambasadorii la UE ai țărilor membre au aprobat o sumă suplimentară de 3,5 miliarde de euro, exprimate în prețurile din 2018, pentru Instrumentul european pentru pace, fond utilizat pentru finanţarea livrărilor de arme către Ucraina şi a misiunilor militare în străinătate, relatează AFP, citat de Agerpres.

”Această decizie reafirmă angajamentul UE de a-și sprijini partenerii în domeniul securității și al apărării”, a precizat președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene.

#COREPERII Today, the EU Ambassadors approved an additional €3,5 billion (2018 prices) to the European Peace Facility. This decision reaffirms the EU’s commitment to supporting its partners in the field of security and defence.

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023