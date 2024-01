Odobescu solicită invitarea șefului diplomației SUA la o reuniune a miniștrilor de externe din UE pentru coordonare privind Ucraina și Orientul Mijlociu

Capitalele din UE urmăresc îndeaproape situația din Orientul Mijlociu și, împreună cu alți miniștri, “am cerut o întâlnire cu secretarul de stat american Antony Blinken la unul dintre viitoarele Consilii de Afaceri Externe”, a declarat ministrul român de externe, Luminița Odobescu, pentru Politico Europe.

“Este foarte important să discutăm toate subiectele de interes comun, cum ar fi situația din Ucraina și din Orientul Mijlociu și, cel mai recent, amenințările la adresa libertății de navigație reprezentate de atacurile Houthi în Marea Roșie, inclusiv cooperarea în curs de desfășurare între Operațiunea (americană) Prosperity Guardian și Operațiunea Atalanta [anti-piraterie a UE]”, a declarat Odobescu.

Letta talks about the brain drain in the EU and a single market that includes the freedom to stay, as one of the points of his upcoming report. And Romania’s FM Odobescu about the need to have soon Blinken at the Fac, in my Playbook today https://t.co/7DYZuvobFM

