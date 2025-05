OECD: Creștere alarmantă a restricțiilor la exportul de materii prime industriale. China și alte șase state responsabile pentru 94% dintre măsuri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că a avut prima sa conversație telefonică cu noul Papă Leon al XIV-lea, descriind dialogul ca fiind “foarte cald și cu adevărat substanțial”.

Într-un mesaj difuzat pe contul său de X, liderul de la Kiev a mulțumit Suveranului Pontif pentru susținerea constantă a Ucrainei și a poporului ucrainean.

“I-am mulțumit Sanctității Sale pentru sprijinul acordat Ucrainei și tuturor oamenilor noștri. Prețuim profund cuvintele sale despre necesitatea atingerii unei păci juste și durabile pentru țara noastră și despre eliberarea prizonierilor”, a declarat Zelenski.

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.

I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the… pic.twitter.com/4ocbA7jnMK

