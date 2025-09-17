Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit

Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.

Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.

Liderul de la Casa Albă, acompaniat de Prima Doamnă Melania Trump, a primit o fastuoasă ceremonie de bun venit din partea regelui Charles și a membrilor de rang înalt ai familiei regale la Windsor, în prima zi completă a vizitei sale de stat în Marea Britanie, după cum relatează BBC.

Prima sa vizită a fost găzduită de regina Elisabeta la Palatul Buckingham în 2019.

Dincolo de ceremonialul regal și diplomatic care adaugă fast unei relații istorice anglo-saxone, pe ordinea de zi a vizitei președintelui american pe teritoriul celui mai important aliat se află comerțul, Ucraina și tehnologia. Astfel, a doua vizită de stat istorică a lui Trump a fost deja o combinație intensă de fast regal, discuții comerciale și politică internațională.

Ofensivă de farmec regal pentru cel mai de seamă aliat: cea mai mare gardă de onoare pentru o vizită de stat

Președintele și Prima Doamnă au coborât din trăsuri ornamentate în curtea interioară pitorească a castelului, înainte de a inspecta trupele aliniate pe peluzele perfect îngrijite, după cum descrie BBC.

Regina Camilla, precum și prințul și prințesa de Wales au fost de asemenea prezenți pentru a-i întâmpina pe oaspeții americani, în timp ce fanfara a intonat „Stars and Stripes”, în cadrul acestei veritabile ofensive de farmec regal, marcată de cadouri, parade și un survol aviatic.

Au existat momente prietenoase între regele Charles al III-lea și președintele Trump în timp ce urmăreau parada ceremonială. Monarhul chiar a părut, în glumă, că îl avertizează pe președinte să fie atent la sabia unuia dintre soldații din gardă.

Ziua a fost presărată cu evenimente menite să lase o impresie pozitivă asupra președintelui, într-un spectacol de tip „șoc și uimire” al fastului monarhic.

În dupa-amiaza zilei, președintele Trump și soția sa au depus o coroană de flori la mormântul reginei Elisabeta a II-a.

Președintele și Prima Doamnă au petrecut timp cu regretata regină în timpul vizitei lor de stat din 2019, în primul mandat al liderului republican. După moartea Majestății Sale în 2022, președintele Trump,a publicat un omagiu adus acesteia.

„Melania și cu mine vom prețui întotdeauna timpul petrecut împreună cu regina și nu vom uita niciodată prietenia generoasă, înțelepciunea și simțul umorului minunat al Majestății Sale. Ce doamnă grandioasă și frumoasă era – nu era nimeni ca ea!”, afirma Trump.

Cu participarea a 1.300 de militari din Armată, Marina Regală și Forțele Aeriene Regale, aceasta a fost cea mai mare gardă de onoare pregătită vreodată pentru o vizită de stat în Marea Britanie.

Premierul Keir Starmer s-a alăturat lui Trump pentru a urmări survolul formației Red Arrows deasupra castelului Windsor, deși un survol planificat cu avioane de vânătoare F-35 a fost anulat din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Această desfășurare militară mai amplă decât de obicei survine în contextul în care guvernul britanic dorește să încurajeze SUA să-și mențină angajamentul față de NATO și sprijinul pentru Ucraina.

Fastuosul banchet cu discursul din partea regelui Charles al III-lea și a lui Trump, cel mai important moment al zilei

Momentul central al vizitei este considerat fastuosul banchet din Sala Saint George, programat pentru miercuri seară, cu discursuri susținute de regele Charles și Donald Trump, și cu un meniu ce se dorește o reprezentare culinară a „relației speciale” dintre Marea Britanie și SUA.

Astfel de spectacole sunt menite să încânte un președinte care și-a exprimat entuziasmul pentru regalitate – iar, dincolo de fast și de ocaziile fotografice, există și un efort de a influența poziția liderului american în privința comerțului și a cooperării internaționale.

Proteste la Londra împotriva vizitei lui Trump, care a transmis semnale pozitive către aliatul britanic

Un protest împotriva vizitei a avut loc la Londra, iar pancarte anti-Trump au fost observate și la Windsor, dar ferite de privirile oaspeților americani.

De altfel, Trump a transmis semnale pozitive înaintea sosirii sale în Marea Britanie, marți, la bordul Air Force One, numind vizita „o onoare” și descriindu-și relația „foarte bună” cu Regatul Unit.

O investiție tehnologică americană de mai multe miliarde de dolari a fost anunțată odată cu începutul vizitei – dar Trump a spus că principalul scop al deplasării este să-l vadă pe „prietenul meu”, regele Charles.

„El reprezintă țara atât de bine, un gentleman elegant”, a declarat președintele american.

Vizitele de stat sunt o formă de diplomație a puterii soft, prin care farmecul regal este folosit pentru a consolida relațiile cu parteneri internaționali importanți – iar SUA sunt cel mai important dintre aceștia.

La începutul vizitei, a fost anunțat un important acord tehnologic cu companii americane, în valoare de 31 miliarde de lire sterline în investiții în Marea Britanie, dintre care 22 miliarde de la Microsoft.

Acest acord prevede cooperare în domeniul inteligenței artificiale, calculului cuantic și energiei nucleare, fiind o inițiativă pe care Keir Starmer speră să o transforme în „crearea de locuri de muncă bine plătite și punerea mai multor bani în buzunarele oamenilor”.

Trump declarase anterior că Marea Britanie „vrea să vadă dacă poate rafina puțin acordul comercial… Sunt dispus să îi ajut”

Înainte de vizită, compania Alphabet, proprietarul Google, a anunțat o investiție de 5 miliarde de lire sterline (6,8 miliarde de dolari) în cercetarea britanică privind inteligența artificială.

De asemenea, urmează să fie semnat un acord între SUA și Regatul Unit pentru accelerarea dezvoltării energiei nucleare.

Totuși, ambițiile de a elimina actualul tarif de 25% pe exporturile de oțel britanic către SUA par a fi fost amânate – deși acesta rămâne mai redus decât tariful de 50% aplicat multor alte țări.