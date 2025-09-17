MAREA BRITANIE
Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
Liderul de la Casa Albă, acompaniat de Prima Doamnă Melania Trump, a primit o fastuoasă ceremonie de bun venit din partea regelui Charles și a membrilor de rang înalt ai familiei regale la Windsor, în prima zi completă a vizitei sale de stat în Marea Britanie, după cum relatează BBC.
Prima sa vizită a fost găzduită de regina Elisabeta la Palatul Buckingham în 2019.
Dincolo de ceremonialul regal și diplomatic care adaugă fast unei relații istorice anglo-saxone, pe ordinea de zi a vizitei președintelui american pe teritoriul celui mai important aliat se află comerțul, Ucraina și tehnologia. Astfel, a doua vizită de stat istorică a lui Trump a fost deja o combinație intensă de fast regal, discuții comerciale și politică internațională.
Ofensivă de farmec regal pentru cel mai de seamă aliat: cea mai mare gardă de onoare pentru o vizită de stat
Președintele și Prima Doamnă au coborât din trăsuri ornamentate în curtea interioară pitorească a castelului, înainte de a inspecta trupele aliniate pe peluzele perfect îngrijite, după cum descrie BBC.
Regina Camilla, precum și prințul și prințesa de Wales au fost de asemenea prezenți pentru a-i întâmpina pe oaspeții americani, în timp ce fanfara a intonat „Stars and Stripes”, în cadrul acestei veritabile ofensive de farmec regal, marcată de cadouri, parade și un survol aviatic.
Au existat momente prietenoase între regele Charles al III-lea și președintele Trump în timp ce urmăreau parada ceremonială. Monarhul chiar a părut, în glumă, că îl avertizează pe președinte să fie atent la sabia unuia dintre soldații din gardă.
Ziua a fost presărată cu evenimente menite să lase o impresie pozitivă asupra președintelui, într-un spectacol de tip „șoc și uimire” al fastului monarhic.
În dupa-amiaza zilei, președintele Trump și soția sa au depus o coroană de flori la mormântul reginei Elisabeta a II-a.
Președintele și Prima Doamnă au petrecut timp cu regretata regină în timpul vizitei lor de stat din 2019, în primul mandat al liderului republican. După moartea Majestății Sale în 2022, președintele Trump,a publicat un omagiu adus acesteia.
„Melania și cu mine vom prețui întotdeauna timpul petrecut împreună cu regina și nu vom uita niciodată prietenia generoasă, înțelepciunea și simțul umorului minunat al Majestății Sale. Ce doamnă grandioasă și frumoasă era – nu era nimeni ca ea!”, afirma Trump.
Cu participarea a 1.300 de militari din Armată, Marina Regală și Forțele Aeriene Regale, aceasta a fost cea mai mare gardă de onoare pregătită vreodată pentru o vizită de stat în Marea Britanie.
Premierul Keir Starmer s-a alăturat lui Trump pentru a urmări survolul formației Red Arrows deasupra castelului Windsor, deși un survol planificat cu avioane de vânătoare F-35 a fost anulat din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Această desfășurare militară mai amplă decât de obicei survine în contextul în care guvernul britanic dorește să încurajeze SUA să-și mențină angajamentul față de NATO și sprijinul pentru Ucraina.
Fastuosul banchet cu discursul din partea regelui Charles al III-lea și a lui Trump, cel mai important moment al zilei
Momentul central al vizitei este considerat fastuosul banchet din Sala Saint George, programat pentru miercuri seară, cu discursuri susținute de regele Charles și Donald Trump, și cu un meniu ce se dorește o reprezentare culinară a „relației speciale” dintre Marea Britanie și SUA.
Astfel de spectacole sunt menite să încânte un președinte care și-a exprimat entuziasmul pentru regalitate – iar, dincolo de fast și de ocaziile fotografice, există și un efort de a influența poziția liderului american în privința comerțului și a cooperării internaționale.
Proteste la Londra împotriva vizitei lui Trump, care a transmis semnale pozitive către aliatul britanic
Un protest împotriva vizitei a avut loc la Londra, iar pancarte anti-Trump au fost observate și la Windsor, dar ferite de privirile oaspeților americani.
De altfel, Trump a transmis semnale pozitive înaintea sosirii sale în Marea Britanie, marți, la bordul Air Force One, numind vizita „o onoare” și descriindu-și relația „foarte bună” cu Regatul Unit.
O investiție tehnologică americană de mai multe miliarde de dolari a fost anunțată odată cu începutul vizitei – dar Trump a spus că principalul scop al deplasării este să-l vadă pe „prietenul meu”, regele Charles.
„El reprezintă țara atât de bine, un gentleman elegant”, a declarat președintele american.
Vizitele de stat sunt o formă de diplomație a puterii soft, prin care farmecul regal este folosit pentru a consolida relațiile cu parteneri internaționali importanți – iar SUA sunt cel mai important dintre aceștia.
La începutul vizitei, a fost anunțat un important acord tehnologic cu companii americane, în valoare de 31 miliarde de lire sterline în investiții în Marea Britanie, dintre care 22 miliarde de la Microsoft.
Acest acord prevede cooperare în domeniul inteligenței artificiale, calculului cuantic și energiei nucleare, fiind o inițiativă pe care Keir Starmer speră să o transforme în „crearea de locuri de muncă bine plătite și punerea mai multor bani în buzunarele oamenilor”.
Trump declarase anterior că Marea Britanie „vrea să vadă dacă poate rafina puțin acordul comercial… Sunt dispus să îi ajut”
Înainte de vizită, compania Alphabet, proprietarul Google, a anunțat o investiție de 5 miliarde de lire sterline (6,8 miliarde de dolari) în cercetarea britanică privind inteligența artificială.
De asemenea, urmează să fie semnat un acord între SUA și Regatul Unit pentru accelerarea dezvoltării energiei nucleare.
Totuși, ambițiile de a elimina actualul tarif de 25% pe exporturile de oțel britanic către SUA par a fi fost amânate – deși acesta rămâne mai redus decât tariful de 50% aplicat multor alte țări.
INTERNAȚIONAL
Primul acord tehnologic dintre Regatul Unit și SUA va aduce noi progrese în domeniul sănătății și al energiei. Starmer: „Punem bazele unui viitor în care vom fi lideri mondiali în tehnologiile de mâine”
Primul acord tehnologic dintre Regatul Unit și Statele Unite va aduce noi progrese în domeniul sănătății, energiei curate produsă local și mai multe investiții în comunitățile și întreprinderile din Marea Britanie și Statele Unite, se arată într-un comunicat al Downing Street.
În cadrul vizitei de stat a președintelui Statelor Unite, Regatul Unit și Statele Unite au convenit asupra unui Acord pentru prosperitate tehnologică, axat pe dezvoltarea celor mai dinamice tehnologii, precum inteligența artificială, tehnologia cuantică și energia nucleară.
Londra dorește o expansiune istorică a energiei nucleare, cu accent pe implementarea reactoarelor modulare mici, care urmează să fie folosite și în România pentru extinderea capacității energiei nucleare.
Acest acord survine în contextul în care cele mai mari companii americane din domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale – precum Microsoft, NVIDIA, Google, OpenAI și CoreWeave – s-au angajat să investească împreună 31 de miliarde de lire sterline pentru a consolida infrastructura britanică de inteligență artificială și tehnologiile de vârf, de la centre de date la cipuri – puterea de procesare din spatele AI. Angajamentele anunțate se adaugă celor 44 de miliarde de lire sterline deja investite în sectorul britanic de AI și tehnologie, sub actuala guvernare.
„Acest Acord marchează o schimbare de generație în relația noastră cu Statele Unite, modelând viitorul a milioane de oameni de pe ambele maluri ale Atlanticului și aducând creștere, securitate și oportunități în întreaga țară. Prin colaborarea cu companii de talie mondială din Regatul Unit și Statele Unite, punem bazele unui viitor în care, împreună, vom fi lideri mondiali în tehnologiile de mâine, creând locuri de muncă înalt calificate, sporind veniturile oamenilor și asigurându-ne că acest parteneriat aduce beneficii în fiecare colț al Regatului Unit”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.
În cadrul parteneriatului, Regatul Unit și Statele Unite își vor uni resursele și expertiza pentru a transforma tehnologiile emergente într-un succes comun pentru cetățenii britanici și americani:
sănătate: milioane de pacienți ar putea beneficia mai rapid de tratamente care le salvează viața, întrucât Marea Britanie și SUA colaborează la dezvoltarea unor computere cuantice revoluționare și explorează noi modalități de utilizare a inteligenței artificiale în tratamente personalizate, cu impact inclusiv asupra descoperirii de medicamente. Tehnologii precum AI și calculul cuantic – aplicabile în domenii variate, de la sănătate și energie la spațiu și apărare – pot aduce descoperiri precum medicamente și terapii inovatoare într-un timp și la un cost mult redus față de cel actual.
energie: familiile ar putea avea acces la o energie mai curată și mai fiabilă, datorită unui acord civil nuclear care va reduce birocrația și va accelera implementarea proiectelor nucleare. Aceasta înseamnă că britanicii ar putea fi mai protejați de fluctuațiile internaționale ale prețului combustibililor fosili, iar muncitorii din Regatul Unit ar putea beneficia de locuri de muncă bine plătite generate de aceste proiecte.
comunități și afaceri locale: dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, susținută prin investiții în ambele țări, va genera locuri de muncă și va stimula creșterea economică. O nouă „zonă de creștere AI” în nord-estul Angliei ar putea atrage investiții și locuri de muncă în valoare de miliarde de lire sterline.
Citiți și Regatul Unit și SUA vor semna un „parteneriat istoric” în domeniul energiei nucleare cu ocazia vizitei lui Trump la Londra. Keir Starmer: Ne pune pe „drumul cel bun către o epocă de aur a energiei nucleare”
Regatul Unit și Statele Unite vor colabora pentru a crea programe comune de cercetare care să extindă utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv pentru tratamente personalizate, dar și pentru alte priorități comune, precum energia prin fuziune. Aceasta ar putea însemna că cele două țări vor lucra împreună la dezvoltarea unor noi modele de AI, capabile să aducă descoperiri cu impact major, precum tratamente țintite pentru pacienții care suferă de cancer sau de boli rare și cronice.
Acest acord de referință își arată deja roadele. Un val de investiții și parteneriate, în valoare totală de 31 de miliarde de lire sterline, a fost direcționat marți către Regatul Unit – vizând construirea de noi centre de date, sprijinirea start-up-urilor de AI și a tehnologiilor de vârf, precum și dezvoltarea unor computere cuantice avansate.
MAREA BRITANIE
Regatul Unit și SUA vor semna un „parteneriat istoric” în domeniul energiei nucleare cu ocazia vizitei lui Trump la Londra. Keir Starmer: Ne pune pe „drumul cel bun către o epocă de aur a energiei nucleare”
Regatul Unit și Statele Unite urmează să semneze un acord de colaborare pentru creșterea energiei nucleare în timp vizitei de stat a președintelui american Donald Trump din această săptămână în Marea Britanie, a dezvăluit guvernul britanic, precizând că aceasta va contribui la asigurarea investițiilor pentru finanțarea de noi centrale nucleare, informează Reuters, citat de Agerpres.
Londra dorește o expansiune istorică a energiei nucleare, cu accent pe implementarea reactoarelor modulare mici, care urmează să fie folosite și în România pentru extinderea capacității energiei nucleare.
Donald Trump va sosi marți în Regatul Unit pentru o vizită de două zile, în timpul căreia el și premierul Keir Starmer vor anunța acest parteneriat în domeniul energiei nucleare.
Colaborarea își propune să accelereze noile proiecte și investiții, inclusiv planurile care urmează să fie anunțate de compania americană de reactoare nucleare X-Energy și de compania britanică Centrica de a construi până la 12 reactoare modulare de ultimă generație în Hartlepool, urmând ca ulterior să se deruleze un program la nivel național care vizează o flotă de centrale nucleare cu o capacitate totală de 6 GW.
Potrivit companiilor, proiectul Hartlepool ar genera energie suficientă pentru a alimenta până la 1,5 milioane de locuințe și ar crea până la 2 500 de locuri de muncă de calitate.
Companiile estimează că programul global ar putea genera o valoare economică de cel puțin 40 de miliarde de lire sterline, din care 12 miliarde de lire sterline ar fi concentrate în nord-estul Angliei.
Potrivit unui comunicat al Guvernului britanic, companiile Holtec, EDF și Tritax au planuri de dezvoltare a unor centre de date avansate alimentate de reactoare modulare mici la fosta centrală electrică pe cărbune Cottam din Nottinghamshire.
Holtec estimează valoarea proiectului la aproximativ 11 miliarde de lire sterline și se așteaptă ca acesta să creeze mii de locuri de muncă în domeniul construcțiilor pentru personal cu înaltă calificare, precum și locuri de muncă pe termen lung în operațiuni pentru comunitatea locală.
De asemenea, firmele Last Energy și DP World urmăresc să înființeze una dintre primele centrale nucleare micro modulare din lume, susținută de o investiție privată de 80 de milioane de lire sterline, pentru a debloca o sursă de energie curată pentru extinderea portului și parcului de afaceri London Gateway al DP World.
Urenco și Radiant urmează să semnează un acord, în valoare de aproximativ 4 milioane de lire sterline, pentru furnizarea de combustibil HALEU avansat pe piața din SUA.
Urenco construiește o instalație de combustibili avansați în Marea Britanie, cofinanțată de guvernul britanic, și explorează posibilitatea construirii unei instalații similare în SUA.
TerraPower și KBR intenționează să realizeze studii și să evalueze amplasamente în Regatul Unit pentru implementarea tehnologiei avansate de reactoare Natrium, fiecare reactor Natrium generând aproximativ 1.600 de locuri de muncă în construcții și 250 de locuri de muncă permanente și furnizând energie nucleară sigură, fiabilă și flexibilă, combinată cu stocarea energiei la scară gigawatt.
„Acest parteneriat nuclear istoric între Marea Britanie și SUA nu vizează doar alimentarea cu energie a locuințelor noastre, ci și alimentarea economiei, comunităților și ambițiilor noastre. Aceste angajamente majore ne pun pe drumul cel bun către o epocă de aur a energiei nucleare, care va reduce facturile gospodăriilor pe termen lung, oferind în același timp mii de locuri de muncă bune pe termen scurt. Împreună cu SUA, construim o epocă de aur a energiei nucleare, care plasează ambele țări în fruntea inovării și investițiilor globale”, a transmis premierul Keir Starmer.
Urmărind o creștere a economiei americane, Donald Trump caută noi piețe care să ajute companiile SUA să se dezvolte.
Într-o declarație susținută la Bruxelles, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a făcut apel la țările europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.
MAREA BRITANIE
Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut vineri o discuție „foarte bună” cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, pe care a felicitat-o pentru preluarea noii funcții.
„Foarte bună discuția de astăzi cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper. Am felicitat-o pentru preluarea noii funcții și am discutat prioritățile pentru perioada următoare. Avem un interes comun pentru dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic”, a scris Țoiu, pe X.
Foarte bună discuția de astăzi 📞 cu ministrul de externe al Regatului Unit, @YvetteCooperMP. Am felicitat-o pentru preluarea noii funcții și am discutat prioritățile pentru perioada următoare. Avem un interes comun pentru dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic… pic.twitter.com/5tsXBAXGNV
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 11, 2025
Printre principalele teme discutate s-au numărat cooperarea strânsă în domeniul securității și apărării, precum și sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit, „care întărește legăturile dintre popoarele noastre și stimulează potențialul de cooperare economică”.
Potrivit Oanei Țoiu, pe agenda comună s-au aflat securitatea europeană și globală, cu accent asupra rolului esențial al regiunii Mării Negre pentru stabilitatea întregului continent, iar discuțiile au inclus, de asemenea, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.
„Am convenit asupra unui dialog direct consolidat în vederea promovării și urmăririi valorilor și obiectivelor comune, inclusiv dezvoltarea relațiilor noastre economice. Aspect cu atât mai important, având în vedere dinamismul comunităților noastre de afaceri și contribuția substanțială a comunității din România și Marea Britanie”, a concluzionat șefa diplomației române.
