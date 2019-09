Oficial: Kristalina Georgieva a fost aleasă director general al FMI, fiind prima persoană dintr-o economie de piață emergentă care va conduce instituția

Consiliul executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI) a ales-o miercuri pe Kristalina Georgieva (Bulgaria) pentru a ocupa funcția de director general al FMI și președinte al Comitetului executiv pentru un mandat de cinci ani începând cu data de 1 octombrie 2019, informează FMI într-un comunicat.

Georgieva, care o succedă în această funcție pe Christine Lagarde, viitorea președintă a Băncii Centrale Europene, este prima persoană dintr-o economie de piață emergentă care va conduce FMI de la înființarea instituției, în anul 1944.

”Sunt onorată pentru că am fost selectată ca director general al FMI. Aștept cu nerăbdare să mă alătur echipei FMI și să lucrăm în cele 189 de state membre. Împreună vom lucra pentru a construi economii mai puternice și pentru a îmbunătăți standardele de viață ale cetățenilor”, a scris Georgieva, pe contul său de Twitter.

I am honored to have been selected as the Managing Director of @IMFNews. I look forward to joining the IMF’s committed staff in serving our 189 member countries. Together, we will work to build stronger economies and improve people’s lives everywhere.

