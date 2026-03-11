Oficial: Nicușor Dan îl primește joi la Cotroceni pe Zelenski. Cooperarea în domeniile energiei și apărării și rolul României în reconstrucția Ucrainei, pe agendă

Președintele Nicușor Dan îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Consultările bilaterale la nivel înalt vor avea loc în contextul împlinirii recente, la 24 februarie, a patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului de agresiune împotriva Ucrainei. România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei și contribuie în prezent la eforturile internaționale pentru o pace justă și durabilă, însoțită de garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Agenda discuțiilor dintre cei doi președinți va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor.

Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global.

În egală măsură, șeful statului se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă, conchide Administrația Prezidențială

Aceasta va fi prima vizită în format bilateral după instalarea în funcție a președintelui Nicușor Dan și întâia deplasare la București a liderului de la Kiev după vizita din 10 octombrie 2023.

Ca și atunci, vizita lui Volodimir Zelenski coincide cu un moment critic pentru securitatea internațională și atenția acordată sprijinului pentru Ucraina din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu.

În 2023, președintele ucrainean era primit la Palatul Cotroceni de omologul român de atunci Klaus Iohannis la trei zile după atacul Hamas împotriva Israelului, care a declanșat o ripostă puternică israeliană și un conflict ale cărei efecte persistă în prezent.

Întrevederea de atunci s-a soldat cu semnarea declarației comune prin care Iohannis și Zelenski au decis ridicarea relației bilaterale România-Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic. Totodată, cei doi lideri au agreat că piloții ucraineni vor fi incluși în primul val de pregătire în cadrul Centrului European de Instruire F-16 din România, soluționarea distincției artificiale dintre limba română și cea “moldovenească” și îmbunătățirea coridoarelor de transport pentru cereale.

Acum, Zelenski va fi primit de Nicușor Dan în timp ce Statele Unite conduc o operațiune militară majoră alături de Israel împotriva Iranului, care a culminat cu asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei și cu blocarea strâmtorii Ormuz, o zonă-cheie pentru transportul internațional de țiței.

Ucraina așteaptă deblocarea unei decizii europene privind o finanțare de 90 de miliarde de euro, în baza unui acord la nivelul Consiliului European, dar blocat de Ungaria premierului Viktor Orban, și are nevoie de sprijin pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Ultima discuție dintre președinții României și Ucrainei a avut loc pe 31 ianuarie, când Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au abordat telefonic “proiecte comune” pentru securitatea energetică a Ucrainei și României. În același timp, România și Ucraina continuă discuțiile pentru producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, cu finanțare din mecanismul european SAFE.

De la instalarea în funcție a lui Nicușor Dan cei doi șefi de stat au avut mai multe discuții telefonice și s-au întâlnit în marja summit-ului B9 de la Vilnius și la summitul Ucraina – Europa de Sud-Est de la Odessa. De altfel, liderul ucrainean este așteptat în România și luna mai, când România găzduiește un summit important pentru relansarea formatului București 9 al aliaților de pe flancul estic al NATO.