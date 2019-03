Oficial: Noua capitală a Kazahstanului se numește Nur-Sultan, după emiterea unui decret de către succesorul lui Nazarbayev

Ambasadorul Ion Jinga, Reprezentantul Permanent al României la ONU, a fost ales președinte al Comitetului care stabilește câștigătorii Premiului ONU pentru Populație în anul 2019 (Chair of the Committe for the United Nations Population Award 2019). Evenimentul a avut loc cu prilejul primei reuniuni a Comitetului, la 22 martie 2019. Ambasadorul României a fost propus pentru aceasta funcție de către reprezentanții Liberiei și Panama, fiind votat în unanimitate de către membrii Comitetului, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro

Mulțumind pentru alegere, diplomatul român a arătat că vede în aceasta o recunoaștere a angajamentului constant al României în domeniul populației și dezvoltării. A amintit că prima Conferință Mondială pentru Populație a avut loc la București, în anul 1974 (UN World Conference on Population) și, continuând această tradiție, România a exercitat recent, prin Reprezentantul său Permanent la ONU, președinția Comisiei pentru Dezvoltare Socială (2015-2016) și președinția Comisiei pentru Populație și Dezvoltare (2017-2018), poziții care reflectă, de asemenea, expertiza țării noastre în aceste domenii și respectul de care se bucură la ONU.

Premiul ONU pentru Populație a fost înființat prin rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 36/201 din 17 decembrie 1981, fiind acordat anual începând cu 1983, pentru două categorii de recipienți: persoane și organizații. Laureații acestui premiu sunt personalități, organizații și instituții cu contribuții excepționale la soluționarea problemelor din domeniul populației. Printre aceștia, Indira Ghandi, fost Prim-Ministru al Indiei, Bill și Melinda Gates, Sir Prince Ramsey (medic din Antigua și Barbuda care a jucat un rol pivotal în combaterea HIV), președinți din Indonezia, Bangladesh și Egipt, Institutul Guttmacher din SUA, organizația Save a Child’s Heart din Israel, organizația Family Care International din SUA, Centrul pentru studii de Populație din Ecuador etc.

Anul acesta, acordarea Premiului ONU pentru Populație are o semnificație aparte, deoarece în 2019 se aniversează 25 de ani de la Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (Cairo, 1994) și 50 de ani de la crearea Fondului Natiunilor Unite pentru Populație. După selectarea câștigătorilor de către comitetul condus de ambasadorul Ion Jinga, premiul va fi înmânat de către Secretarul General al ONU, domnul Antonio Guterres, la 20 iunie 2019.