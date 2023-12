Oficial: Președintele Consiliului European anunță deschiderea tratativelor de aderare la UE cu Ucraina și R. Moldova și acordarea statutul de candidat pentru Georgia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel joi la liderii statelor Uniunii Europene, reuniţi pentru un summit crucial la Bruxelles, să permită deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, avertizând că preşedintele rus Vladimir Putin ar exploata orice eşec din partea lor.

“Astăzi este o zi specială. Și această zi va rămâne în istoria noastră. Fie că este bună sau rea pentru noi, istoria va surprinde totul. (…) Astăzi este ziua în care determinarea va fi fie la Bruxelles, fie la Moscova. Oamenii din Europa nu vor înțelege dacă zâmbetul satisfăcut al lui Putin va deveni răsplata pentru o întâlnire la Bruxelles”, a spus Zelenski, într-un mesaj video adresat celor 27 de șefi de stat sau de guvern, liderul de la Kiev evitând să participe la summit pentru a nu amplifica tensiunile determinate de opoziția Ungariei.

Președintele ucrainean, aflat într-o situație dificilă, a pledat ca acest summit să fie unul al unei decizii politice ca răspuns la tot ceea ce a realizat Ucraina.

”Este vorba despre deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina”, a declarat şeful statului ucrainean într-o intervenţie prin videoconferinţă.

”Europa merită să fie puternică. Puterea Europei stă în unitate şi hotărâre. Este foarte important ca Europa să nu revină la indecizie astăzi. Nimeni nu vrea să vadă Europa ca lipsită de încredere”, a mai adăugat Volodimir Zelenski.

In my address to the European Council, I stressed that this day will go down in our history.

Today is the day when determination will either be in Brussels or Moscow.

People in Europe won't understand if Putin's satisfied smile becomes the reward for the meeting in Brussels.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023