COMISIA EUROPEANA
Oficial: România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, a transmis Guvernul într-un comunicat în care a precizat că suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
Participarea la programul SAFE are trei implicații majore, arată Palatul Victoria, referindu-se la componenta de apărare, componenta bugetară și componenta de infrastructură.
Componenta de apărare presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare.
“Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene”, a comunicat Guvernul.
În ceea ce privește componenta bugetară, achizițiile de tehnică militară din următorii cinci ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât ar fi putut România obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.
Referitor la componenta de infrastructură este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava – Siret, respectiv Pașcani – Iași – Ungheni.
Guvernul a mai precizat că după alocarea acestei sume urmează negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor finanțate, iar această negociere se va desfășura în septembrie și octombrie, după care va fi stabilită lista finală a proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE.
Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.
Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Această temă a fost discutată săptămâna trecută, cu prilejul vizitelor în România ale liderilor instituțiilor UE, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fiind primită la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu de către președintele Nicușor Dan, iar președintele Consiliului European, Antonio Costa, la București.
COMISIA EUROPEANA
Președinta Comisiei Europene pledează pentru consolidarea cooperării dintre UE și Norvegia, după victoria electorală a premierului Jonas Gahr Store
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis un mesaj de felicitare premierului norvegian, Jonas Gahr Store, după victoria blocului de centru-stânga în alegerile generale din Norvegia.
„Felicitări pentru victoria electorală. Aștept cu nerăbdare să continuăm strânsa noastră cooperare. Pentru a consolida parteneriatul dintre UE și Norvegia. Pentru a promova angajamentul nostru comun față de independența energetică și un viitor energetic curat. Și pentru a rămâne uniți în sprijinul unei Ucraine libere și suvernae”, a scris von der Leyen pe platforma X.
Congratulations on your electoral victory, dear @jonasgahrstore.
I look forward to continuing our close cooperation.
To strengthen the EU-Norway partnership.
Advance our shared commitment to energy independence and a clean energy future.
And stand united in support of a free… pic.twitter.com/ZAdXKZp4Vb
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2025
Partidul Laburist, condus de Store, a revendicat victoria într-o competiție strânsă, dar decisivă, reușind să mențină la putere coaliția de centru-stânga. Rezultatul a venit în pofida scorului bun obținut de Partidul Progresist, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de imigrație.
COMISIA EUROPEANA
Bruxelles-ul, pregătit „pentru toate posibilitățile”, după amenințările lui Trump cu noi tarife în contextul amenzii record impuse Google
Comisia Europeană a transmis, luni, că este pregătită pentru toate posibilitățile” și că „toate opțiunile rămân pe masă”, într-o reacție la amenințările președintelui american Donald Trump cu introducerea unor noi taxe vamale asupra produselor europene, în contextul amenzii record de aproape trei miliarde de euro impuse companiei Google, informează EFE, preluat de Agerpres.
„Ca în orice circumstanță, Comisia Europeană este pregătită pentru toate posibilitățile și toate opțiunile rămân pe masă”, a declarat purtătorul de cuvânt al executivului european, Olof Scholz, întrebat de jurnaliști cu privire la reacția Washingtonului după ce Bruxelles-ul a sancționat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piața publicității online.
Trump a amenințat pe rețeaua Truth Social că va declanșa o procedură în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, care permite impunerea de taxe vamale sau alte represalii comerciale împotriva statelor acuzate că aplică politici discriminatorii împotriva companiilor americane. Totuși, Bruxelles-ul a refuzat să comenteze suplimentar, apreciind că deocamdată scenariul rămâne „ipotetic”.
Amenda aplicată Google este a doua cea mai mare din istoria Comisiei Europene pentru abuz de poziție dominantă, după sancțiunea de peste patru miliarde de euro pentru sistemul Android. În urma unor investigații care au durat patru ani, executivul european consideră că situația ar putea fi remediată doar prin vânzarea unei părți din activitatea de publicitate online, dar compania are la dispoziție 60 de zile pentru a propune alternative.
Luna trecută, Trump avertizase că va impune taxe împotriva statelor care aplică reglementări considerate „discriminatorii” pentru giganții tehnologici americani, inclusiv Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA). Potrivit Reuters, administrația americană analizează chiar și sancțiuni împotriva UE sau a oficialilor responsabili de aplicarea legislației.
Aceste tensiuni apar la scurt timp după încheierea unei înțelegeri comerciale între Trump și Ursula von der Leyen, prin care UE a evitat taxe vamale de 30% asupra exporturilor sale către SUA. Concesiile făcute de partea europeană includ acceptarea unor tarife vamale de 15% pentru majoritatea produselor europene exportate în SUA (și 50% pentru oțel și aluminiu), achiziția de produse energetice americane în valoare de 750 miliarde de dolari, investiții suplimentare de 600 miliarde de dolari în SUA și extinderea achizițiilor de echipamente militare americane.
În acest context, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a explicat că menținerea sprijinului american pentru securitatea Europei și pentru Ucraina a cântărit greu în decizia de a evita escaladarea unui conflict comercial. „De aceea (…) noi am ales diplomația în locul escaladării. Am oferit spațiu dialogului, am ales reținerea pentru că suntem responsabili”, a declarat Costa.
COMISIA EUROPEANA
Parlamentul European: Doar 16 inițiative din 255 asumate de Comisia von der Leyen II au fost adoptate până la 31 august 2025
Din cele 255 de inițiative anunțate de Comisia Europeană începând cu 1 ianuarie 2025, în cadrul celor șapte priorități strategice din programul său pentru actualul mandat (2024–2029), 163 au fost deja propuse, însă doar 16 au fost adoptate de co-legiuitori, arată o evaluare a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS). Alte 147 de propuneri se află încă în curs de negociere între Parlament și Consiliu, dintre care 101 evoluează în ritm normal, 24 sunt aproape de adoptare, iar 22 sunt blocate sau înaintează foarte lent.
Progres pe priorități strategice
1. Un nou plan pentru prosperitatea și competitivitatea durabilă a Europei
Vizează piața internă, tranziția verde și digitală, investițiile și energia.
- Anunțate: 121 / Propuse: 82 / Adoptate: 12 / În negociere: 70 (47 ritm normal, 13 aproape de adoptare, 10 lente/blocate).
2. O nouă eră pentru apărare și securitate europeană
Inițiative privind apărarea comună, securitatea cibernetică și mobilitatea militară.
- Anunțate: 40 / Propuse: 27 / Adoptate: 2 / În negociere: 25 (21 ritm normal, 4 aproape de adoptare, 0 blocate).
3. Sprijinirea oamenilor, consolidarea societăților și a modelului social european
Politici pentru piața muncii, educație și coeziune socială.
- Anunțate: 24 / Propuse: 17 / Adoptate: 1 / În negociere: 16 (12 ritm normal, 2 aproape de adoptare, 2 blocate).
4. Menținerea calității vieții: securitate alimentară, apă și natură
Acoperă sustenabilitatea, agricultura și biodiversitatea.
- Anunțate: 22 / Propuse: 13 / Adoptate: 0 / În negociere: 13 (10 ritm normal, 2 aproape de adoptare, 1 blocată).
5. Protejarea democrației și apărarea valorilor europene
Dosare legate de statul de drept, migrație și drepturi fundamentale.
- Anunțate: 15 / Propuse: 10 / Adoptate: 0 / În negociere: 10 (5 ritm normal, 2 aproape de adoptare, 3 blocate).
6. O Europă globală: valorificarea puterii și parteneriatelor
Inițiative de politică externă, comerț și parteneriate strategice.
- Anunțate: 23 / Propuse: 12 / Adoptate: 1 / În negociere: 11 (5 ritm normal, 1 aproape de adoptare, 5 blocate).
7. O Europă rezilientă: protejarea cetățenilor în perioade de criză
Măsuri pentru reziliența sanitară, energetică și civilă.
- Anunțate: 10 / Propuse: 2 / Adoptate: 0 / În negociere: 2 (1 ritm normal, 0 aproape de adoptare, 1 blocată).
În concluzie, la opt luni de la începutul mandatului, Comisia von der Leyen II a depus oficial aproape două treimi dintre inițiativele anunțate (63,9%), însă doar 6,3% din total au fost adoptate. Majoritatea rămân în faza de negociere, iar 35,3% nu au fost încă înaintate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Comisia Europeană confirmă că Mecanismul pentru Ucraina livrează rapid rezultate și accelerează drumul spre aderarea la UE
Oficial: România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE
Ministrul Bogdan Ivan salută noua colaborare dintre Electrica și Romgaz, pentru un viitor mai verde al României: Înseamnă 400 MW de energie curată
Maia Sandu, recurs la istoria extinderii UE: Cele mai multe democrații nu erau depline când au aderat. Nu cerem “scurtături”, dar este o “cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și a o proteja de Rusia
Finlanda și Polonia consideră „fundamentală” întărirea capacității de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei și cer extinderea sancțiunilor UE și ale SUA
Volodimir Zelenski: Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu președintele SUA pentru a arăta tuturor imagini. „Trump i-a dat lui Putin ce a vrut”
Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Franța și Germania cer includerea Lukoil și a rafinăriilor din țările terțe alimentate cu petrol rusesc în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE
Comisia Europeană este pregătită să ia măsuri împotriva Israelului pentru acțiunile din Gaza, dar nu există unitate în rândul statelor membre, arată Înaltul Reprezentant al UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Trending
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- CHINA1 week ago
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
- ROMÂNIA10 hours ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia