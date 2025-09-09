Connect with us

COMISIA EUROPEANA

Oficial: România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE

2 hours ago

© EC - Audiovisual Service

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, a transmis Guvernul într-un comunicat în care a precizat că suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.

Participarea la programul SAFE are trei implicații majore, arată Palatul Victoria, referindu-se la componenta de apărare, componenta bugetară și componenta de infrastructură.

Componenta de apărare presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare.

“Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene”, a comunicat Guvernul.

În ceea ce privește componenta bugetară, achizițiile de tehnică militară din următorii cinci ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât ar fi putut România obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.  

Referitor la componenta de infrastructură este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava – Siret, respectiv Pașcani – Iași – Ungheni. 

Guvernul a mai precizat că după alocarea acestei sume urmează negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor finanțate, iar această negociere se va desfășura în septembrie și octombrie, după care va fi stabilită lista finală a proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.

Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.

România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.

Această temă a fost discutată săptămâna trecută, cu prilejul vizitelor în România ale liderilor instituțiilor UE, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fiind primită la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu de către președintele Nicușor Dan, iar președintele Consiliului European, Antonio Costa, la București.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Facebook

