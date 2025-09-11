Oficiali din SUA și UE au discutat la Washington domeniile cheie ale sectorului spațial pentru consolidarea parteneriatelor reciproc avantajoase

Oficiali din Statele Unite și Uniunea Europeană s-au reunit la Washington, în perioada 8-9 septembrie, la cea de-a 13-a ediție a Dialogului Spațial SUA-UE, pentru a discuta domeniile cheie din sectorul spațial în vederea aprofundării parteneriatelor reciproc avantajoase. Agenda reuniunii a inclus și o masă rotundă cu lideri ai industriei americane.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, delegațiile au abordat subiecte variate, de la siguranța zborurilor spațiale și preocupările legate de securitatea spațială până la reducerea barierelor din calea comerțului și a schimburilor comerciale în sectorul spațial.

În ceea ce privește spațiul comercial, delegațiile SUA și UE au amintit Declarația comună convenită la 21 august 2025 între președintele Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind promovarea unui comerț și a unor investiții echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase. Dialogul a consolidat, de asemenea, coordonarea de lungă durată dintre Statele Unite și Uniunea Europeană atât în privința sistemelor globale de navigație prin satelit, cât și a activităților de observare a Pământului.

Delegația americană a fost condusă de John Thompson, înalt responsabil al Biroului pentru Oceane și Afaceri Internaționale de Mediu și Știință, și de Mary Bischoping, secretar adjunct în cadrul Biroului pentru Amenințări Emergente. În numele delegației americane, oficialul principal Tom Lersten a susținut discursul de deschidere. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Departamentului de Stat, Departamentului Comerțului, Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu (NASA), Departamentului Securității Interne, Departamentului de Interne, Administrației Federale a Aviației, Comisiei Federale pentru Comunicații, precum și ai Biroului Casei Albe pentru Directorul Național pentru Securitate Cibernetică.

Delegații SUA au subliniat că stabilirea unor priorități comune permite Statelor Unite și Uniunii Europene să abordeze în mod coerent amenințările la adresa securității spațiale și să promoveze inovarea, valorificând capacitățile comerciale de ultimă generație în sprijinul activităților spațiale ale SUA și UE.

Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Catherine Kavvada, directorul Comisiei Europene pentru dezvoltare spațială și inovare în cadrul Direcției Generale pentru Industria Apărării și Spațiu (DG-DEFIS), și de Marjolijn van Deelen, trimisul special al Serviciului European de Acțiune Externă pentru spațiu. Delegația a inclus, de asemenea, reprezentanți ai Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici și ai Agenției Spațiale Europene.

Delegațiile au convenit să continue buna practică a dialogurilor periodice la nivel înalt, iar Uniunea Europeană a anunțat că așteaptă cu interes găzduirea celei de-a 14-a ediții la Bruxelles.