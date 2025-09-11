SUA
Oficiali din SUA și UE au discutat la Washington domeniile cheie ale sectorului spațial pentru consolidarea parteneriatelor reciproc avantajoase
Oficiali din Statele Unite și Uniunea Europeană s-au reunit la Washington, în perioada 8-9 septembrie, la cea de-a 13-a ediție a Dialogului Spațial SUA-UE, pentru a discuta domeniile cheie din sectorul spațial în vederea aprofundării parteneriatelor reciproc avantajoase. Agenda reuniunii a inclus și o masă rotundă cu lideri ai industriei americane.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, delegațiile au abordat subiecte variate, de la siguranța zborurilor spațiale și preocupările legate de securitatea spațială până la reducerea barierelor din calea comerțului și a schimburilor comerciale în sectorul spațial.
În ceea ce privește spațiul comercial, delegațiile SUA și UE au amintit Declarația comună convenită la 21 august 2025 între președintele Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind promovarea unui comerț și a unor investiții echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase. Dialogul a consolidat, de asemenea, coordonarea de lungă durată dintre Statele Unite și Uniunea Europeană atât în privința sistemelor globale de navigație prin satelit, cât și a activităților de observare a Pământului.
Delegația americană a fost condusă de John Thompson, înalt responsabil al Biroului pentru Oceane și Afaceri Internaționale de Mediu și Știință, și de Mary Bischoping, secretar adjunct în cadrul Biroului pentru Amenințări Emergente. În numele delegației americane, oficialul principal Tom Lersten a susținut discursul de deschidere. Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Departamentului de Stat, Departamentului Comerțului, Administrației Naționale pentru Aeronautică și Spațiu (NASA), Departamentului Securității Interne, Departamentului de Interne, Administrației Federale a Aviației, Comisiei Federale pentru Comunicații, precum și ai Biroului Casei Albe pentru Directorul Național pentru Securitate Cibernetică.
Delegații SUA au subliniat că stabilirea unor priorități comune permite Statelor Unite și Uniunii Europene să abordeze în mod coerent amenințările la adresa securității spațiale și să promoveze inovarea, valorificând capacitățile comerciale de ultimă generație în sprijinul activităților spațiale ale SUA și UE.
Delegația Uniunii Europene a fost condusă de Catherine Kavvada, directorul Comisiei Europene pentru dezvoltare spațială și inovare în cadrul Direcției Generale pentru Industria Apărării și Spațiu (DG-DEFIS), și de Marjolijn van Deelen, trimisul special al Serviciului European de Acțiune Externă pentru spațiu. Delegația a inclus, de asemenea, reprezentanți ai Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici și ai Agenției Spațiale Europene.
Delegațiile au convenit să continue buna practică a dialogurilor periodice la nivel înalt, iar Uniunea Europeană a anunțat că așteaptă cu interes găzduirea celei de-a 14-a ediții la Bruxelles.
ROMÂNIA
Ilie Bolojan, mesaj la 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001: O rană dureroasă și un avertisment. Libertatea și democrația nu sunt niciodată garantate
Data de 11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA.
“Astăzi, 11 septembrie, ne oprim pentru un moment de reculegere în amintirea tragediei care a schimbat profund lumea modernă. Comemorăm viețile pierdute în Statele Unite și omagiem curajul celor care au intervenit pentru a salva și a proteja – supraviețuitori și salvatori deopotrivă. Ne gândim la familiile victimelor și la toți cei ale căror vieți au fost marcate de acea zi. 11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar și un avertisment: libertatea, democrația și respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate. Într-un context internațional tensionat, cu război și amenințări hibride, aceste valori trebuie apărate prin fapte și asumare, nu doar prin declarații”, a afirmat Ilie Bolojan, într-un mesaj difuzat de Guvern.
România rămâne ferm angajată în parteneriatul strategic cu Statele Unite și în eforturile internaționale pentru pace și securitate, cu un rol deosebit în regiunea Mării Negre, unde stabilitatea este esențială pentru întreaga comunitate euroatlantică, a subliniat premierul.
“Avem datoria să protejăm ceea ce a fost construit prin sacrificiu și să transmitem generațiilor viitoare o lume liberă, demnă și sigură, întemeiată pe respect și responsabilitate”, a mai transmis Bolojan.
SECURITATE
Trump a vorbit la telefon cu Nawrocki. Liderul de la Casa Albă a denunțat violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei
Președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut miercuri seară o convorbire telefonică despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, un incident căruia Polonia i-a răspuns prin doborârea acestor aparate și prin activarea articolului 4 din Tratatul NATO pentru consultări între aliați.
“Cu puțin timp în urmă, am discutat la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, care a avut loc în această seară. Discuția face parte dintr-o serie de consultări pe care le desfășor cu aliații noștri. Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților“, a scris Nawrocki, pe X.
Donald Trump a denunțat miercuri încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puțin 19 drone rusești, care au fost doborâte de forțele mai multor țări europene aflate sub coordonarea NATO.
“Ce face Rusia încălcând spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iar începem!“, a întrebat președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social.
Trump l-a primit săptămâna trecută pe Nawrocki la Casa Albă, în prima vizită externă a noului președinte polonez, la exact o lună de la preluarea mandatului.
Atunci, liderul american l-a asigurat pe omologul polonez că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”.
„Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia. Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a precizat Trump, în Biroul Oval.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.
Și România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
ROMÂNIA
Grupul de prietenie România-SUA din Congresul american, relansat cu succes la Washington. Mesaje de sprijin pentru rolul României în regiunea Mării Negre, profilul energetic și cooperarea militară
Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanților, informează Ambasada României în SUA într-un comunicat.
Cu o participare importantă din partea multor membri influenți ai Congresului, recepția a marcat începutul unei noi etape în cea de-a 119-a legislatură a Congresului SUA. Noii co-președinți ai Grupului de Prietenie, Mike Turner din Ohio și Tom Suozzi din New York, au deschis seria intervențiilor subliniind că relansarea acestui grup este nu doar o celebrare a parteneriatului, ci și o promisiune pentru viitor. Ei au arătat că România este un aliat de nădejde, iar parteneriatul strategic cu SUA ajută țara noastră să facă față provocărilor globale, prin cooperarea economică, investițiile în domeniul securității și întărirea valorilor democratice. Cei doi co-președinți ai grupului sunt dedicați aprofundării dialogului bilateral și creării de noi oportunități, arătând că Grupul de Prietenie România-SUA are ca obiectiv consolidarea cooperării în domenii cheie precum securitatea și comerțul.
Printre invitații de marcă s-au numărat Brian Mast, Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, alături de numeroși lideri precum Pat Fallon (Texas), Mike Lawler (New York), Bill Huizenga (Michigan), Jonathan Jackson (Illinois), Jim Costa (California), Victoria Spartz (Indiana), Marc Veasey (Texas), Randy Weber (Texas), Deborah Ross (Carolina de Nord) etc.
România a fost elogiată pentru statutul său de aliat de încredere al SUA, recunoscându-se contribuțiile esențiale la securitatea din regiunea Mării Negre. Membrii Congresului au condamnat de asemenea interferențele Rusiei în România și în Republica Moldova, inclusiv prin acte de dezinformare și propagandă.
Ambasadorul Andrei Muraru a arătat în discursul său că “România și Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani. Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie și comerț, apărare, energie și relații interpersonale. Românii au o încredere și un atașament covârșitoare față de prietenia americană. Suntem hotărâți să depunem toate eforturile și să valorificăm oportunitățile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat și mai vibrant decât a fost vreodată.”
În privința programului Visa Waiver, ambasadorul român a arătat că “România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informațiilor despre călători, utilizând capabilități pe care nicio altă țară din program nu le-a mai avut până acum”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan, mesaj la 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001: O rană dureroasă și un avertisment. Libertatea și democrația nu sunt niciodată garantate
Gabriela Firea a votat în plenul PE pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe accesibile
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor UE acreditați la București despre securitate și apărare, sprijinul pentru Ucraina și R. Moldova, extinderea Uniunii și viitorul CFM
UE condamnă în „cei mai duri termeni violarea intenționată a spațiului aerian” al Poloniei de către drone rusești: Vom intensifica sancțiunile împotriva Moscovei și a celor care o sprijină
Oficiali din SUA și UE au discutat la Washington domeniile cheie ale sectorului spațial pentru consolidarea parteneriatelor reciproc avantajoase
ASF primește feedback pozitiv de la OCDE privind acțiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile organizației în domeniul asigurărilor și pensiilor private
Austria pierde la CJUE acțiunea împotriva regulilor UE privind energia nucleară și gazul. România salută decizia. Ursula von der Leyen afirmă că energia nucleară trebuie să fie “energie electrică de bază”
Trump a vorbit la telefon cu Nawrocki. Liderul de la Casa Albă a denunțat violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei
Eurodeputatul Gabriela Firea, mesaj după SOTEU: Europa trebuie să fie o alianță a păcii și o Uniune a egalității pentru cetățenii săi
Nicușor Dan, apel către AmCham pentru extinderea economică a Parteneriatului Strategic România – SUA: Suntem în grafic pentru aderarea la OCDE. Sfârșitul lui 2026 este capătul tunelului
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
Trending
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- ROMÂNIA2 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- CHINA1 week ago
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen