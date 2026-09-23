Ofițeri ai Autorității Vamale Române, pregătiți în SUA pentru a forma prima echipă românească specializată în combaterea contrabandei

Ofițeri ai Autorității Vamale Române participă la Miami la un program practic de combatere a contrabandei, la finalul căruia vor forma prima echipă românească specializată în acest domeniu. Unitatea va activa la Constanța și va urmări interceptarea armelor de distrugere în masă, a bunurilor cu dublă utilizare și a altor mărfuri ilicite, potrivit Ambasadei SUA la București.

Programul este organizat de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA (U.S. Customs and Border Protection – CBP), cu sprijinul Agenției pentru Reducerea Amenințărilor din domeniul Apărării (Defense Threat Reduction Agency – DTRA).

După încheierea pregătirii, ofițerii se vor întoarce la Constanța ca membri ai primei echipe românești de combatere a contrabandei – Counter Smuggling Team (CET).

Unitatea va contribui la securizarea punctelor de intrare în țară prin efectuarea unor inspecții riguroase și țintite asupra transporturilor de mărfuri.

Pregătirea oferită în Statele Unite combină experiența DTRA în prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă cu expertiza operațională a CBP în domeniul controlului maritim și al protejării frontierelor.

Ambasada SUA arată că această cooperare interinstituțională va consolida capacitatea României de a combate traficul ilicit și va contribui la securitatea regiunii Mării Negre.