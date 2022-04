Olaf Scholz: Aliații occidentali vor adopta noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru crimele de război de la Bucea. Putin va suferi consecințele

Președintele Lituaniei anunță că în țara sa, de la 1 aprilie, nu se va mai găsi gaz rusesc și îndeamnă și restul statelor UE să încheie orice contract de livrare de gaze din Federația Rusă.

„Începând din această lună – nu mai există gaz rusesc în Lituania. Cu ani în urmă, țara mea a luat decizii care astăzi ne permit fără efort să rupem legăturile energetice cu agresorul. Dacă noi o putem face, o poate face și restul Europei”, a scris președintele Lituaniei pe contul de Twitter.

From this month on – no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.

Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.

If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022