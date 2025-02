Olaf Scholz denunță afirmațiile lui Donald Trump despre Volodimir Zelenski: „Este fals și periculos să se nege legitimitatea democratică a președintelui ucrainean”

Premierul britanic, Keir Starmer, a avut miercuri seară o discuție telefonică cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia și-a exprimat „sprijinul” față de acesta, „în calitate de lider ales democratic al Ucrainei”, potrivit unui comunicat al guvernului de la Londra.

Prim-ministrul a declarat că este perfect rezonabil să se suspende alegerile în timp de război, așa cum a procedat și Regatul Unit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial .

Afirmațiile lui Starmer vin după ce, marți, Donald Trump l-a numit pe Volodimir Zelenski „dictator fără alegeri” într-o postare tăioasă pe rețeaua sa de socializare Truth Social, declarând că liderul de la Kiev a făcut o „treabă teribilă” și că „ar face bine să se miște repede sau nu va mai avea o țară”.

Cu toate acestea, Keir Starmer și-a reiterat sprijinul pentru eforturile conduse de SUA de a obține o pace durabilă în Ucraina, care să descurajeze Rusia de la orice agresiune viitoare.

„Am vorbit cu prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer. Rolul Regatului Unit în întărirea apărării și securității Europei este important pentru noi. Am discutat despre planurile și oportunitățile viitoare. Sprijinul Regatului Unit contează cu adevărat și nu vom uita niciodată respectul pe care poporul britanic l-a arătat Ucrainei și cetățenilor noștri. Mulțumim pentru sprijinul acordat”, a scris Volodimir Zelenski, pe platforma X.

I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer. The United Kingdom’s role in fortifying Europe’s defense and security is important for us.

We discussed upcoming plans and opportunities. UK’s support matters indeed, and we will never forget the respect the British people have shown…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2025