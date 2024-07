Olaf Scholz își exprimă îngrijorarea față de rezultatul alegerilor legislative din Franța: În Olanda nu s-a terminat bine. Suntem alături de democraţii din Franţa

Președinții slovac și polonez, Peter Pellegrini și Andrzej Duda, au salutat joi, la Varșovia, bunele relații dintre țările lor, căzând de acord să continue cooperarea, anunță agenția slovacă TASR, informează Agerpres.

Cei doi lideri au abordat teme precum energia, migrația și situația din Ucraina, în urma cărora au ieșit la iveală diferențele de opinie cu privire la aderarea Ucrainei la NATO.

”Am vorbit mult despre abordarea noastră față de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, despre sprijinirea Ucrainei. Credem că Ucraina are nevoie de sprijin umanitar și militar. Vă mulțumim pentru furnizarea acestui sprijin din partea Slovaciei”, a menționat președintele polonez, conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

”Polonia este un partener strategic pentru Slovacia. Din punctul de vedere al schimburilor comerciale şi al volumului investiţiilor reciproce, Polonia este una din primele trei ţări pentru Slovacia”, a arătat Pellegrini.

My second bilateral visit leads me to our neighbours, friends and allies in 🇵🇱 #Poland.

We agreed with @prezydentpl @AndrzejDuda that our manifold ties cover practically all areas of possible cooperation. Our compatriot and expat communities on both sides of the border greatly… pic.twitter.com/aPngN5O2nj

— Peter Pellegrini (@PellegriniP_) July 4, 2024