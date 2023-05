Olaf Scholz: La 1 iunie, familia europeană se reunește în R. Moldova, o țară care are tot sprijinul nostru și nu este singură

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis miercuri un mesaj de susținere pentru Republica Moldova, cu opt zile înainte ca această țară să găzduiască cel de-al doilea summit al Comunității Politice Europene, la 1 iunie, la Chișinău.

“Uniunea Europeană este alături de Moldova. Vă susținem securitatea energetică și stabilitatea economică. Susținem reformele voastre, în drumul vostru spre familia noastră europeană. Moldova nu este singură. UE este alături de voi”, a spus von der Leyen, într-un mesaj video distribuit pe contul oficial de Twitter pentru summitul din 1 iunie al Comunității Politice Europene, găzduit de Republica Moldova.

The European Union stands by Moldova’s side.

We support your energy security. Your economic stability.

We support your reforms, on your way to our European family.

Moldova is not alone.

The EU is with you.@sandumaiamd @EPCMoldova pic.twitter.com/Nu0rlKBp7j

