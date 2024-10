Olaf Scholz și Narendra Modi discută în New Delhi pentru a da un nou impuls prieteniei dintre India și Germania

Cancelarul german, Olaf Scholz, a fost primit în India de premierul Narendra Modi la reședința din New Delhi. Cei doi oificiali au discutat despre sectorul economic, dar și despre probleme actuale de securitate.

„Sprijin în mod expres India în susținerea unei păci durabile și corecte în Ucraina și în utilizarea relațiilor sale de încredere cu toate părțile pentru a contribui la această pace. În calitate de parteneri, este important să putem discuta direct despre multe subiecte – inclusiv despre chestiuni geopolitice”, a transmis oficialul german într-un mesaj pe Twitter.

I expressly support India in advocating a lasting, just peace in Ukraine and using its reliable relations with all parties to contribute to it.

As partners, it is important to be able to talk directly about many topics – including geopolitical issues.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 25, 2024