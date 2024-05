Olaf Scholz sprijină planul UE de a folosi veniturile generate de activele rusești înghețate pentru a achiziționa arme pentru Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron l-a primit luni, la Palatul Elysee, pe omologul său chinez Xi Jinping la debutul unei vizite de stat care a demarat cu o întrevedere trilaterală alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Parisul, prima escală a turneului european al lui Xi, care mai cuprinde Serbia și Ungaria, a fost luni terenul unor discuții privind relațiile comerciale tensionate, securitatea, dar și sprijinul pe care China îl oferă Rusiei în agresiunea sa armată împotriva Ucrainei.

La prima vizită a președintelui chinez în Europa după anul 2019, prilejuită și de împlinirea a 60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice sino-franceze, Macron și Xi Jinping au pledat pentru un “armistițiu olimpic” în toate conflictele globale în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an.

“Armistițiu olimpic”

Stând alături de Xi la Palatul Elysée, Macron i-a mulțumit omologului său chinez pentru că i-a sprijinit ideea unui armistițiu temporar. “Vă mulțumesc pentru că v-ați arătat dorința în timpul discuțiilor noastre de a cere tuturor părților să aibă un armistițiu olimpic”, a spus el, citat de Politico Europe.

“Lumea este departe de a fi liniștită și, în calitate de membru permanent al Națiunilor Unite, China face apel la un armistițiu la nivel mondial în timpul Jocurilor Olimpice”, a declarat și Xi Jinping în cadrul unor declarații de presă după o zi maraton de discuții la Paris.

Invitată de Macron să se alăture reuniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit cu liderul chinez pentru a treia oară în ultimul an, ea susținând separat declarații de presă la sediul Reprezentanței Comisiei Europene de la Paris.

“China şi Uniunea Europeană au un interes împărtăşit pentru pace şi securitate”, a subliniat Ursula von der Leyen, reafirmându-şi “hotărârea de a pune capăt războiului de agresiune rusă împotriva Ucrainei şi a de ajunge la o pace durabilă şi justă”.

Vehicule electrice, coniac și război

Temele majore care au dominat reuniunea sunt anchetele UE privind vehiculele electrice provenite din China, tarifele chinezești asupra coniacului franțuzesc și războiul Rusiei în Ucraina.

În ultimele luni, Franța a determinat Comisia Europeană să adopte o poziție mai agresivă față de dominația Beijingului în ceea ce privește tehnologia ecologică a viitorului, inclusiv mașinile electrice. Iar Xi știe că Macron se află în spatele a toate acestea.

După ce, în octombrie, Comisia Europeană a lansat o investigație privind subvențiile acordate vehiculelor electrice fabricate în China, Beijingul a ales să nu vizeze producătorii germani de automobile, care au o amprentă corporativă masivă în China, ci să alinieze măsuri pentru a lovi coniacul francez. În ianuarie, Beijingul a început o anchetă antidumping asupra producătorilor europeni de lichioruri. Mărcile de lux de brandy și cognac din Franța reprezintă 99% din totalul importurilor chinezești de aceste licori.

“Trebuie să acţionăm pentru a ne asigura că concurenţa este echitabilă şi nedistorsionată”, a spus von der Leyen în urma trilateralei cu Xi Jiping şi omologul său francez, Emmanuel Macron.

Today was the third time I met President Xi in just over one year.

Once again, we had an open and honest discussion.

We have discussed the points where we see eye-to-eye.

And where we have differences ↓ https://t.co/2M537ESBeZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2024