Olanda avertizează că va abandona planurile unui buget comun al zonei euro propus de Emmanuel Macron. Guvernul de la Haga cere includerea unui drept de veto asupra deciziilor

Președintele american Donald Trump a anunţat marţi că SUA vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor provenite din Uniunea Europeană, în ceea ce pare să reprezintă o recidivă a conflictului comercial dintre cei doi parteneri globali, în pofida diferitelor tentative de reglare a acestei dispute în ultimul an.

“Organizaţia Mondială a Comerţului a constatat că subvenţiile UE acordate Airbus au afectat negativ Statele Unite, care acum vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor din Uniunea Europeană. În domeniul comerţului, UE a profitat mulţi ani de SUA. Se va opri curând!“, a scris Trump, pe Twitter.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019