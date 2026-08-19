Olanda condamnă cu fermitate sancțiunile impuse de SUA împotriva unor înalți funcționari ai CPI

Ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, a criticat dur administrația Trump marți, după ce Washingtonul a impus sancțiuni împotriva a doi înalți funcționari ai Curții Penale Internaționale (CPI) în legătură cu anchetele privind presupusele crime comise de Israel în Gaza, informează Politico Europe.

În aceeași zi, Washingtonul a intensificat campania împotriva tribunalului internațional, impunând sancțiuni împotriva președintei CPI, Tomoko Akane, și a avocatului principal Abdoulaye Seye.

The Netherlands disapproves of the latest sanctions against officials and staff of the International Criminal Court. International courts and tribunals must be able to freely carry out their mandates. 1/2 — Tom Berendsen (@ministerBZ) August 18, 2026

„Olanda dezaprobă cele mai recente sancțiuni impuse oficialilor și personalului Curții Penale Internaționale”, a scris Berendsen pe X. „Instanțele și tribunalele internaționale trebuie să își poată îndeplini liber mandatele.” El a adăugat că Olanda susține „pe deplin” Curtea și că a invitat-o pe Akane la discuții pentru a dezbate continuarea sprijinului acordat acesteia.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a acuzat curtea că amenință suveranitatea americană, afirmând că administrația ia măsuri pentru a-și proteja cetățenii de o instituție „fictivă” și că nu va permite niciodată ca americanii să fie „transportați peste mări pentru a fi judecați pentru infracțiuni inventate”.

Sancțiunile de marți fac parte dintr-o campanie lansată luna trecută de Washington pentru a paraliza CPI. Statele Unite au sancționat deja cel puțin 11 funcționari ai CPI și au îndemnat cele 125 de state membre ale curții să se retragă din organizație.

CPI, cu sediul la Haga și înființată în 2002, judecă cazuri de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Faptul că această instanță a formulat acuzații împotriva unor politicieni israelieni de rang înalt bazate pe aceste acuzații, inclusiv împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu, împotriva căruia a emis un mandat de arestare, a reprezentat un punct deosebit de sensibil pentru SUA.

Marți, curtea a emis o declarație prin care a ripostat la poziția Washingtonului, avertizând că măsurile de sancționare a judecătorilor, procurorilor și personalului pentru îndeplinirea mandatului lor „subminează statul de drept” și pun în pericol ordinea juridică internațională.

Netanyahu, care este căutat de instanță pentru că ar fi folosit înfometarea ca metodă de război și ar fi dirijat în mod intenționat atacuri împotriva populației civile din Gaza, a salutat demersul Washingtonului, calificând CPI drept un „tribunal de fațadă” și lăudându-l pe Rubio pentru că a precizat clar că oficialii acesteia vor „suporta consecințele”.