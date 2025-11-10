Olanda continuă planul de a interzice importurile din colonii israeliene ilegale din Palestina, chiar dacă a suspendat eforturile de a impune sancțiuni mai dure asupra Israelului

Olanda continuă să lucreze la legislația care interzice importurile din așezările ilegale din Palestina ocupată, chiar dacă a suspendat eforturile de impunere a unor sancțiuni mai severe asupra Israelului după acordul de încetare a focului încheiat luna trecută în Gaza, a declarat ministrul de externe în timpul unei vizite în regiune, informează The Guardian.

Interdicția parțială a fost o reacție la extinderea așezărilor și la violența crescândă a Israelului împotriva palestinienilor, care amenințau viabilitatea soluției cu două state, a declarat David van Weel după ce a vizitat o zonă din Cisiordania care a fost ținta coloniștilor.

„În prezent, considerăm că nu este momentul să intensificăm sancțiunile împotriva Israelului, deoarece dorim să vedem punerea în aplicare a planului de pace și vrem, de asemenea, să încurajăm Israelul să joace un rol pozitiv în acest sens. În același timp, nu suntem orbi la niciun fel de mișcări din Cisiordania care ar putea împinge soluția celor două state și mai departe (de realizare)”, a declarat el într-un interviu acordat publicației The Guardian.

Cinci țări din UE au anunțat planuri de impunere a sancțiunilor asupra comerțului cu coloniile israeliene din Cisiordania ocupată, unde soldații și coloniștii au ucis peste 200 de palestinieni în acest an, dintre care 40 de copii.

Spania și Slovenia au interzis exporturile din colonii; Irlanda și Belgia lucrează la elaborarea legislației și punerea în aplicare a acesteia. Belgia și Spania au suspendat serviciile consulare pentru locuitorii coloniilor.

Van Weel a declarat că elaborarea legislației a fost lentă și dificilă, deoarece politica comercială este controlată în mare parte de UE.

„Nu este ușor să faci o excepție”, a spus el. „Nu putem opri imediat [toate importurile din colonii ilegale], deoarece în prezent nu există o bază legală pentru asta. Încercăm să elaborăm o nouă politică, care trebuie apoi să treacă prin parlament”, a continuat el.

Atacurile asupra palestinienilor din Cisiordania și cererile politice de anexare din Israel au crescut brusc în ultimii doi ani.

În octombrie, au avut loc în medie opt atacuri israeliene pe zi asupra persoanelor, proprietăților din Palestina ocupată – cel mai mare număr de când ONU a început să țină evidența, în urmă cu aproape două decenii. Multe alte atacuri nu sunt raportate.

Luna trecută, Knessetul a aprobat în primă lectură un proiect de lege care ar anexa efectiv Cisiordania prin aplicarea legii israeliene în această zonă, deși Donald Trump și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, s-au opus.

În iunie, nouă state membre au solicitat Comisiei Europene să examineze modalitățile de reducere a comerțului cu coloniile israeliene, în lumina hotărârii Curții Internaționale de Justiție potrivit căreia ocupația israeliană este ilegală și trebuie încheiată cât mai curând posibil.

Curtea a mai precizat că alte state au obligația de a nu ajuta sau sprijini Israelul și de a nu recunoaște ocupația ca fiind legală. Cererea a fost depusă de Belgia, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

Exporturile israeliene din colonii palestiniene ocupate reprezintă o mică parte din comerțul total cu UE, astfel încât sancțiunile servesc mai degrabă ca un mesaj politic de angajament față de un viitor stat palestinian decât ca un factor de descurajare economică semnificativ.

Cu toate acestea, Europa ar putea avea o influență economică enormă asupra Israelului. Împreună, statele membre ale UE sunt cel mai mare partener comercial al Israelului, reprezentând o treime din comerțul mondial cu mărfuri, dar nu au fost niciodată suficient de unite pentru a-și exercita această influență în mod eficient.