U.E.
Olanda continuă planul de a interzice importurile din colonii israeliene ilegale din Palestina, chiar dacă a suspendat eforturile de a impune sancțiuni mai dure asupra Israelului
Olanda continuă să lucreze la legislația care interzice importurile din așezările ilegale din Palestina ocupată, chiar dacă a suspendat eforturile de impunere a unor sancțiuni mai severe asupra Israelului după acordul de încetare a focului încheiat luna trecută în Gaza, a declarat ministrul de externe în timpul unei vizite în regiune, informează The Guardian.
Interdicția parțială a fost o reacție la extinderea așezărilor și la violența crescândă a Israelului împotriva palestinienilor, care amenințau viabilitatea soluției cu două state, a declarat David van Weel după ce a vizitat o zonă din Cisiordania care a fost ținta coloniștilor.
„În prezent, considerăm că nu este momentul să intensificăm sancțiunile împotriva Israelului, deoarece dorim să vedem punerea în aplicare a planului de pace și vrem, de asemenea, să încurajăm Israelul să joace un rol pozitiv în acest sens. În același timp, nu suntem orbi la niciun fel de mișcări din Cisiordania care ar putea împinge soluția celor două state și mai departe (de realizare)”, a declarat el într-un interviu acordat publicației The Guardian.
Cinci țări din UE au anunțat planuri de impunere a sancțiunilor asupra comerțului cu coloniile israeliene din Cisiordania ocupată, unde soldații și coloniștii au ucis peste 200 de palestinieni în acest an, dintre care 40 de copii.
Spania și Slovenia au interzis exporturile din colonii; Irlanda și Belgia lucrează la elaborarea legislației și punerea în aplicare a acesteia. Belgia și Spania au suspendat serviciile consulare pentru locuitorii coloniilor.
Van Weel a declarat că elaborarea legislației a fost lentă și dificilă, deoarece politica comercială este controlată în mare parte de UE.
„Nu este ușor să faci o excepție”, a spus el. „Nu putem opri imediat [toate importurile din colonii ilegale], deoarece în prezent nu există o bază legală pentru asta. Încercăm să elaborăm o nouă politică, care trebuie apoi să treacă prin parlament”, a continuat el.
Atacurile asupra palestinienilor din Cisiordania și cererile politice de anexare din Israel au crescut brusc în ultimii doi ani.
În octombrie, au avut loc în medie opt atacuri israeliene pe zi asupra persoanelor, proprietăților din Palestina ocupată – cel mai mare număr de când ONU a început să țină evidența, în urmă cu aproape două decenii. Multe alte atacuri nu sunt raportate.
Luna trecută, Knessetul a aprobat în primă lectură un proiect de lege care ar anexa efectiv Cisiordania prin aplicarea legii israeliene în această zonă, deși Donald Trump și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, s-au opus.
În iunie, nouă state membre au solicitat Comisiei Europene să examineze modalitățile de reducere a comerțului cu coloniile israeliene, în lumina hotărârii Curții Internaționale de Justiție potrivit căreia ocupația israeliană este ilegală și trebuie încheiată cât mai curând posibil.
Curtea a mai precizat că alte state au obligația de a nu ajuta sau sprijini Israelul și de a nu recunoaște ocupația ca fiind legală. Cererea a fost depusă de Belgia, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.
Exporturile israeliene din colonii palestiniene ocupate reprezintă o mică parte din comerțul total cu UE, astfel încât sancțiunile servesc mai degrabă ca un mesaj politic de angajament față de un viitor stat palestinian decât ca un factor de descurajare economică semnificativ.
Cu toate acestea, Europa ar putea avea o influență economică enormă asupra Israelului. Împreună, statele membre ale UE sunt cel mai mare partener comercial al Israelului, reprezentând o treime din comerțul mondial cu mărfuri, dar nu au fost niciodată suficient de unite pentru a-și exercita această influență în mod eficient.
ASAP: UE consolidează capacitatea de producție a muniției în Norvegia
Comisia Europeană salută progresele tangibile obținute în implementarea Legii privind sprijinirea producției de muniție (Act in Support of Ammunition Production – ASAP), în urma unei vizite de lucru efectuate la facilitățile Chemring Nobel din Norvegia, unul dintre principalii beneficiari ai finanțării europene destinate consolidării capacităților industriale de apărare, se arată într-un comunicat.
"Vizita a oferit o confirmare directă a progreselor substanțiale obținute cu sprijinul Uniunii Europene și a evidențiat rolul esențial al programului în accelerarea termenelor de livrare din industria europeană de apărare", a transmis Comisia Europeană.

Chemring Nobel a beneficiat de un sprijin financiar din partea Uniunii Europene în valoare de 66,7 milioane de euro, fonduri care îi vor permite să își dubleze capacitatea de producție a explozibililor. Această investiție face parte din efortul coordonat la nivel european de consolidare a capacităților de producție pentru muniție, praf de pușcă și explozibili în statele membre ale Uniunii și în țările partenere asociate.
Adoptată ca răspuns direct la apelul Consiliului European din martie 2023 de a livra urgent muniție — și, dacă este cazul, rachete Ucrainei — și să ajute statele membre să-și refacă stocurile, Legea privind sprijinirea producției de muniție (ASAP) reprezintă componenta industrială („track 3") a planului european pentru muniție convenit de Consiliu.
Prin acest cadru, Uniunea Europeană urmărește consolidarea capacității de reacție și a autonomiei industriale în domeniul apărării, pentru a asigura aprovizionarea rapidă cu muniție și rachete pe întreg teritoriul european.

Regulamentul include măsuri de sprijin financiar destinate industriei europene de apărare, oferind granturi pentru proiecte care sporesc producția de muniție și rachete, înlătură blocajele din lanțurile de aprovizionare și întăresc capacitățile industriale de pe întreg lanțul valoric — de la producția de praf de pușcă și propulsanți, până la testare și asamblare finală.
Programul contribuie direct la atingerea obiectivului european de a asigura o capacitate anuală de producție de 2 milioane de obuze de artilerie de calibrul 155 mm, în paralel cu întărirea capacităților de apărare colectivă.

Comisia Europeană a reafirmat că rămâne ferm angajată în transpunerea rapidă a sprijinului financiar în capabilități operaționale concrete, subliniind că va monitoriza îndeaproape implementarea eficientă și la timp a proiectelor industriale de apărare din statele membre și țările asociate.
Prin acest cadru, Uniunea Europeană urmărește consolidarea capacității de reacție și a autonomiei industriale în domeniul apărării, pentru a asigura aprovizionarea rapidă cu muniție și rachete pe întreg teritoriul european.
Regulamentul include măsuri de sprijin financiar destinate industriei europene de apărare, oferind granturi pentru proiecte care sporesc producția de muniție și rachete, înlătură blocajele din lanțurile de aprovizionare și întăresc capacitățile industriale de pe întreg lanțul valoric — de la producția de praf de pușcă și propulsanți, până la testare și asamblare finală.
Programul contribuie direct la atingerea obiectivului european de a asigura o capacitate anuală de producție de 2 milioane de obuze de artilerie de calibrul 155 mm, în paralel cu întărirea capacităților de apărare colectivă.
Comisia Europeană a reafirmat că rămâne ferm angajată în transpunerea rapidă a sprijinului financiar în capabilități operaționale concrete, subliniind că va monitoriza îndeaproape implementarea eficientă și la timp a proiectelor industriale de apărare din statele membre și țările asociate.
Ursula von der Leyen, discuții „constructive" cu Roberta Metsola și Mette Frederiksen privind viitorul buget al UE: „Avem o înțelegere solidă a propunerilor și o direcție clară de urmat"
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut luni o întâlnire „constructivă” cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola și cu prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a cărei țară deține președinția rotativă a Consiliului UE, pentru a discuta despre viitorul Cadru Financiar Multianual (2028–2034).
Potrivit acesteia, în cadrul discuțiilor au fost clarificate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței.
„Astăzi am avut o întâlnire constructivă cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, pentru a discuta despre Cadrul Financiar Multianual (CFM). Am clarificat și consolidat obiectivele noastre în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței. Acum avem o înțelegere solidă a propunerilor și o direcție clară de urmat. Aștept cu interes dezbaterea de miercuri din Parlamentul European”, a scris von der Leyen, pe X.
Today I had a constructive meeting with @EP_President and @Statsmin to discuss the MFF.
We have clarified and strengthened our objectives in 3 key areas:
Securing the role of the regions, reinforcing the identity of the Common Agricultural Policy and enhancing governance.
We…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2025
Roberta Metsola a transmis, în numele Parlamentului European, preocupările instituției și a subliniat că discuțiile au fost constructive, vizând propunerile Comisiei Europene referitoare la rolul autorităților regionale, Politica Agricolă Comună și guvernanța, inclusiv rolul Parlamentului în acest proces.
„Propunerile reprezintă un pas înainte important, iar procesul va continua, inclusiv prin dezbaterea în plen de miercuri. Mulțumiri tuturor celor implicați, inclusiv raportorilor Parlamentului — Siegfried Mureșan și Carla Tavares —, liderilor de grup și președinților de comisii, pentru munca depusă până în acest stadiu. Munca merge mai departe”, a scris Roberta Metsola, pe X.
Good meeting with Presidents @vonderleyen and @Statsmin on upcoming MFF.
On behalf of @Europarl_EN, I communicated our concerns and we had a constructive discussion on the @EU_Commission proposals on the role of regional authorities, the Common Agricultural Policy, and…
— Roberta Metsola (@EP_President) November 10, 2025
Citiți și: INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Comisia Europeană a propus mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani, în încercarea de a evita o răzvrătire în Parlamentul European, potrivit unui document consultat de Politico.
Prin cedarea în chestiuni sensibile, Comisia Europeană urmărește să neutralizeze amenințarea majorității din legislativul european de a respinge planul său de 1,8 trilioane de euro pentru finanțarea UE.
Reuniunea de astăzi a reprezentat o ultimă încercare de a ajunge la un compromis în contextul relațiilor din ce în ce mai tensionate dintre Parlament și Comisie. Noul buget trebuie aprobat de Parlament înainte de a intra în vigoare în 2028.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Siegfried Mureșan, după modificările propuse de Comisia Europeană la bugetul UE: Am salvat fondurile și interesele fermierilor și regiunilor din România
Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE, PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, a anunțat luni că a obținut modificări importante în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2028–2034, care garantează finanțarea fermierilor, a zonelor rurale și a regiunilor.
"O veste foarte bună astăzi pentru fermierii și autoritățile locale și regionale din România. După 4 luni de negocieri între Parlamentul European și Comisia Europeană, coordonate de mine în calitate de co-raportor al Parlamentului, am reușit să convingem Comisia Europeană să modifice propunerea de buget multianual al Uniunii Europene pentru 2028–2034, astfel încât să garantăm finanțarea adecvată a fermierilor și regiunilor", a declarat Siegfried Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, propunerea inițială a Comisiei Europene nu asigura o finanțare clară pentru dezvoltarea rurală și pentru politica de coeziune, cu excepția regiunilor cele mai defavorizate. "Erau garantate cu finanțare clară doar plățile directe către fermieri. Noi, Parlamentul European, nu am fost de acord cu această propunere fiindcă ar fi pus în pericol fondurile pentru zonele rurale, cât și pentru regiuni, obligând satele și comunele din România să concureze cu orașele și județele noastre pentru aceiași bani", a explicat Mureșan.
„O veste foarte bună astăzi pentru fermierii și autoritățile locale și regionale din România. După 4 luni de negocieri între Parlamentul European și Comisia Europeană, coordonate de mine în calitate de co-raportor al Parlamentului, am reușit să convingem Comisia Europeană să modifice propunerea de buget multianual al Uniunii Europene pentru 2028–2034, astfel încât să garantăm finanțarea adecvată a fermierilor și regiunilor”, a declarat Siegfried Mureșan.
Potrivit europarlamentarului, propunerea inițială a Comisiei Europene nu asigura o finanțare clară pentru dezvoltarea rurală și pentru politica de coeziune, cu excepția regiunilor cele mai defavorizate. „Erau garantate cu finanțare clară doar plățile directe către fermieri. Noi, Parlamentul European, nu am fost de acord cu această propunere fiindcă ar fi pus în pericol fondurile pentru zonele rurale, cât și pentru regiuni, obligând satele și comunele din România să concureze cu orașele și județele noastre pentru aceiași bani”, a explicat Mureșan.
Citiți și INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Ca urmare a presiunii majorității pro-europene din Parlamentul European, Comisia a introdus o serie de modificări esențiale. „În urma presiunii din partea majorității pro-europene a Parlamentului European, noua propunere a Comisiei prevede o alocare de minimum 10% pentru zonele rurale din fondurile nealocate din planurile naționale. În același timp, statele membre nu pot reduce cu mai mult de 25% fondurile de coeziune comparativ cu actualul exercițiu financiar 2021–2027 fără o justificare clară”, a precizat eurodeputatul.
El a adăugat că, deși propunerea Comisiei Europene poate fi în continuare îmbunătățită, modificările obținute reprezintă deja „o victorie a Parlamentului pentru apărarea intereselor fermierilor și regiunilor din România și din întreaga Europă".

Siegfried Mureșan a reamintit că România a beneficiat masiv de fonduri europene din politicile de coeziune și agricultură și a subliniat importanța protejării acestor resurse și în următorul exercițiu bugetar. "România a primit peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene de când am aderat la Uniunea Europeană. Marea majoritate a acestor fonduri au venit din cele două politici: politica agricolă comună și politica de coeziune. Prin negocierile de succes din ultimele săptămâni, ne asigurăm că fondurile pentru coeziune, pentru agricultură și pentru dezvoltarea rurală vor fi în continuare la dispoziția României și după 2027", a conchis europarlamentarul.
El a adăugat că, deși propunerea Comisiei Europene poate fi în continuare îmbunătățită, modificările obținute reprezintă deja „o victorie a Parlamentului pentru apărarea intereselor fermierilor și regiunilor din România și din întreaga Europă”.
Siegfried Mureșan a reamintit că România a beneficiat masiv de fonduri europene din politicile de coeziune și agricultură și a subliniat importanța protejării acestor resurse și în următorul exercițiu bugetar. „România a primit peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene de când am aderat la Uniunea Europeană. Marea majoritate a acestor fonduri au venit din cele două politici: politica agricolă comună și politica de coeziune. Prin negocierile de succes din ultimele săptămâni, ne asigurăm că fondurile pentru coeziune, pentru agricultură și pentru dezvoltarea rurală vor fi în continuare la dispoziția României și după 2027”, a conchis europarlamentarul.
