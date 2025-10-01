NATO
Olanda va desfășura din decembrie sisteme Patriot și NASAMS pentru a întări flancul estic al NATO
Olanda va desfășura în Polonia sisteme Patriot și un sistem național avansat de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune (NASAMS), alături de sisteme anti-dronă, începând cu decembrie, pentru a întări flancul estic al NATO și a apăra un centru logistic cheie ce susține Ucraina, a anunțat marți Ministerul Apărării olandez într-un comunicat.
Aflat în vizită la un detașament olandez de F-35 în Polonia, ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, a arătat că „agresiunea nesăbuită a Rusiei continuă”, potrivit Agerpres.
Astfel, prin staționarea avioanelor F-35 în Polonia, Olanda demonstrează că este în continuare pregătită, alături de aliații săi, deoarece „granița estică a NATO este și granița noastră de securitate”, a continuat acesta.
„Suntem pregătiți și hotărâți să apărăm această frontieră împreună cu aliații noștri”, a continuat el. În timpul discuțiilor cu personalul militar olandez, ministrul a aflat mai multe despre doborârea dronelor rusești Sahed la începutul acestei luni.
Brekelmans a vorbit despre profesionalism și spiritul de echipă, deoarece nu numai piloții, ci și mecanicii și echipajele de la sol au făcut acest lucru posibil. „Întreaga echipă a făcut posibil acest efort istoric”, a evidențiat ministrul olandez al Apărării.
Avioanele de vânătoare F-35 vor rămâne în Polonia până la 1 decembrie, pentru a contribui la protejarea teritoriului NATO.
Piloții olandezi au participat deja de mai multe ori la acțiuni militare, inclusiv la o operațiune în care au folosit arme pentru a doborî drone rusești.
În septembrie, Polonia s-a confruntat la începutul cu un roi de drone, patru dintre cele 19 fiind doborâte de forțele aliate.
Și România a căzut pradă acestor tactici ale Moscovei, o dronă a Kremlinului invadând spațiul aerian al țării noastre.
NATO va „proteja fiecare centimetru din teritoriul alianței noastre – niciun stat membru nu va fi lăsat singur să facă față acestor amenințări”, a dat asigurări zilele trecute, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, după ce Alianța a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
De asemenea, Uniunea Europeană a propus construirea unui „zid european al dronelor”. Propunerea, care cuprinde și un Eastern Flank Watch, a fost anunțată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene.
NATO
Ministrul apărării și emisarul SUA pentru Ucraina s-au întâlnit la Varșovia: Stabilitatea Ucrainei și R. Moldova sunt interdependente
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut marți, la Varșovia, o întrevedere cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent Keith Kellogg, iar discuțiile au evidențiat “excelenta cooperare strategică dintre România și Statele Unite ale Americii”, arată MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În context, ministrul Moșteanu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant și substanțial oferit de Washington în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic. De asemenea, el a subliniat că angajamentul SUA în Europa rămâne esențial pentru menținerea stabilității în fața amenințărilor generate de Federația Rusă.
Un subiect central al întrevederii l-a constituit sprijinul acordat Ucrainei, ministrul apărării reiterând determinarea României de a contribui la conturarea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, care să fie implementate printr-o cooperare strânsă între Europa și Statele Unite.
În discuțiile privind vecinătatea estică, ministrul Moșteanu a salutat rezultatul recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, considerându-l o confirmare clară a orientării europene a Chișinăului. El a subliniat că „stabilitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova sunt interdependente și contribuie în mod direct la securitatea regională, în special în zona strategică a Mării Negre”.
De asemenea, oficialul român a accentuat că Marea Neagră trebuie să rămână pe agenda aliată, fiind o zonă de interes major atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană.
„Consolidarea prezenței aliate în regiune, prin mijloace militare, politice și economice, este esențială pentru descurajarea oricărei agresiuni. Coordonarea transatlantică este importantă pentru descurajarea agresiunii ruse, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament strategic al României, în beneficiul securității întregii Europe”, a declarat ministrul apărării naționale.
În încheiere, ambii oficiali au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului pe linie de apărare și pentru menținerea unei abordări unitare în sprijinul acordat partenerilor vulnerabili din vecinătatea estică.
NATO
MApN cere acordul Parlamentului pentru achiziția a 216 tancuri noi care să fie produse în România în completarea celor 54 de tancuri Abrams cumpărate din SUA
Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru achiziționarea a 216 tancuri noi și 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie, cererea vizând programul „Tanc principal de luptă” și având ca obiectiv completarea celor 54 de tancuri Abrams achiziționate din SUA, informează MapN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Astfel, MApN cere acordul legislativului pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale.
Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 458,20 milioane de dolari (fără TVA), presupune completarea capabilităţii batalionului de tancuri dotat cu tancul Abrams M1A2 SEPv3. În acest sens, sunt planificate a fi achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire.
Etapa II a programului de înzestrare, cu valoarea estimată de 6,4 miliarde de euro (fără TVA), urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.
De asemenea, etapa II a programului prevede măsuri de protejare a securității României prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.
Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.
Etapa I (Faza 1) a programului de înzestrare a fost iniţiată în anul 2023 şi a presupus achiziţia a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEP v3, şi a 12 derivate pe şasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA. Această etapă este în derulare printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite ale Americii, având o valoare de 1 miliard de dolari cu termen de livrare estimat pentru toate echipamentele – anul 2028.
NATO
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit marți în cadrul celui de-al 5-lea Colegiu de Securitate pentru a discuta situația securității din Europa și pentru a-și împărtăși opiniile. În acest context, Ursula von der Leyen a subliniat că menținerea păcii a fost întotdeauna o prioritate esențială a UE.
„Au trecut 3 ani și 7 luni de când Rusia a invadat Ucraina. Ucraina continuă să reziste pe câmpul de luptă, cedând practic niciun teritoriu în acest an. În ultimele 1000 de zile, Rusia a ocupat doar 1% din teritoriul Ucrainei aflat sub ocupație. Aceasta, în ciuda faptului că peste un sfert de milion de ruși și-au pierdut viața pe câmpul de luptă în acest an. În plus, Rusia se confruntă tot mai mult cu presiuni economice. Ratele dobânzilor sunt de 17%, iar inflația depășește 10%. Cred cu tărie că ne aflăm într-un moment în care acțiunile decisive din partea noastră pot marca un punct de cotitură în acest conflict”, a declarat Ursula von der Leyen.
În discursul său, președinta Comisiei Europene a identificat trei teme relevante în ceea ce privește apărarea europeană.
„În primul rând, capabilitățile. Avem un set unic de forțe, repartizate în diferite misiuni – NATO, UE, ONU sau Coaliții ale celor Dispuși. Prin urmare, în strânsă cooperare cu NATO, avem nevoie de capabilități interoperabile. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de mai multe achiziții comune”, a precizat aceasta.
În al doilea rând, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa are nevoie de proiecte emblematice în domeniul apărării. De exemplu, în cazul proiectului Eastern Flank Watch, „trebuie să acționăm acum”, a spus ea.
„Europa trebuie să ofere un răspuns puternic și unit la incursiunile dronelor rusești la granițele noastre. De aceea vom propune acțiuni imediate pentru crearea unui „zid de drone” în cadrul Eastern Flank Watch. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și în strânsă coordonare cu NATO”, a adăugat von der Leyen.
În al treilea rând, Ursula von der Leyen a subliniat că Europa are nevoie de o pregătire industrială în domeniul apărării: „o industrie europeană a apărării consolidată, rezilientă și inovatoare este esențială pentru asigurarea pregătirii noastre”, a punctat aceasta.
În finalul discursului său, Ursula von der Leyen a vorbit despre Ucraina, arătând că UE face progrese pe mai multe direcții.
În primul rând, Ursula von der Leyen a subliniat că UE crește presiunea economică asupra Rusiei. Sancțiunile funcționează, iar PIB-ul Rusiei este proiectat să încetinească, de la 4,3% în 2024 la 0,9% în 2025, potrivit acesteia. În al doilea rând, președinta Comisiei Europene a evidențiat importanța sprijinului militar acordat Ucrainei.
„Concret, am convenit cu Ucraina că se vor cheltui în total 2 miliarde de euro pentru drone. Acest lucru permite Ucrainei să-și mărească capacitatea de producție de drone și va permite UE să beneficieze de această tehnologie. Cu toate acestea, este necesară o soluție mai structurală pentru sprijinul militar. De aceea am propus ideea unui împrumut pentru reparații bazat pe activele suverane rusești imobilizate. Împrumutul nu ar fi acordat într-o singură tranșă, ci în mai multe tranșe și cu anumite condiții. Și vom consolida propria noastră industrie de apărare, asigurându-ne că o parte din împrumut este utilizată pentru achiziții în Europa și cu Europa. Este important de menționat că nu are loc confiscarea activelor. Ucraina trebuie să ramburseze împrumutul, dacă Rusia plătește reparațiile. Autorul trebuie să fie tras la răspundere”, a concluzionat Ursula von der Leyen.
Today I welcome @SecGenNATO for a discussion on security.
We are at a moment in Russia’s war on Ukraine where decisive action on Europe’s side, in coordination with NATO, can lead to a real turning point ↓ https://t.co/8O8f9gNui0
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025
La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este puternică în stabilirea standardelor și a obiectivelor de capabilitate, în timp ce UE dispune de puterea considerabilă a pieței interne, asigurând dezvoltarea bazei industriale de apărare și disponibilitatea resurselor financiare și a activelor necesare pentru a sprijini Ucraina.
„În ceea ce privește inițiativa „zidul de drone”, cred că a fost o idee excelentă. De ce este important? În primul rând, pentru că trebuie să ne păstrăm cerul sigur. În ultimele săptămâni am văzut ce s-a întâmplat cu dronele în Polonia, cu MIG-31 în Estonia, dar și ce se întâmplă acum în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm ce s-a întâmplat. În cazul Poloniei și Estoniei, este clar că este vorba despre ruși. Evaluăm în continuare dacă a fost intenționat sau nu. Dar chiar dacă nu a fost intenționat, este imprudent și inacceptabil”, a explicat Rutte.
Prin urmare, Mark Rutte a precizat că Europa trebuie să își protejeze spațiul aerian, subliniind că inițiativa „zidul de drone” este oportună și necesară, deoarece „nu se pot cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a doborî drone care costă doar câteva mii de dolari”.
El a precizat că NATO și UE sprijină ucrainenii, deoarece este vorba atât despre valorile comune, cât și despre prima linie de apărare și siguranța colectivă.
„Este crucial ca ei să reziste în luptă, așa o să continuăm să-i susținem. Americanii și-au deschis din nou „porțile” prin inițiativa PURL, oferind arme letale și neletale, ceea ce este extrem de important. Tot ceea ce face acum Comisia Europeană prin SAFE și prin alte inițiative, pentru a aduce Ucraina în cea mai bună poziție posibilă, este crucial, atât în luptă, cât și în eventualele negocieri de pace, pentru ca ei să fie atunci în cea mai puternică poziție posibilă. Pentru toate acestea, cooperarea noastră, din prima zi, a fost excelentă”, a conchis Mark Rutte.
Amintim că, după recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Grupurile Renew Europe și S&D din Parlamentul European nu vor sprijini cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru SUA în contracararea agresiunii Rusiei
Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe primari să opteze pentru soluții pe mai multe niveluri pentru criza locuințelor pentru a „consolida coeziunea socială, sistemele democratice și competitivitatea”
Orbotix obține o investiție de 6,5 milioane € – Impulsionând noua generație de sisteme autonome de apărare ale Europei
Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane
Olanda va desfășura din decembrie sisteme Patriot și NASAMS pentru a întări flancul estic al NATO
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
Marco Rubio a discutat cu omologul francez despre planul de pace pentru Gaza și despre eforturile diplomatice menite să asigure o soluționare durabilă a conflictului din Ucraina
„Nicio dronă nu poate să ne clatine”, transmite ministrul finlandez al Apărării: Rusia „exercită tot felul de influențe hibride”
Germania: Friedrich Merz amână decizia privind sancțiunile UE împotriva Israelului
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
Trending
- NATO5 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA5 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- COMISIA EUROPEANA6 days ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB
- MAREA BRITANIE1 week ago
Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României